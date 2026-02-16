«Аутсорс», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Подслушано в Рыбинске» номинированы на XIII Премию АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) опубликовала шорт-лист номинантов на XIII Национальную кинематографическую Премию АПКиТ. По результатам голосования продюсеров в него вошел 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях. Полный список номинантов доступен на сайте АПКиТ.
фото: АПКиТ
Наибольшее количество номинаций у драмы «Аутсорс» производства Продюсерской компании «Среда» для Okko – проект претендует на победу в девяти категориях. В шести номинациях заявлен мистический триллер «Бар "Один звонок"» от КИОН, Холдинга «ON Медиа» и DK Entertainment. В таком же количестве категорий на победу претендует комедия «Подслушано в Рыбинске» от 1-2-3 Production. Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» производства компании «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студии» при поддержке ИРИ – номинант в пяти категориях. Лауреаты XIII Премии АПКиТ будут объявлены 19 мая в ходе торжественной церемонии вручения.
Лучшая работа художника по костюмам Анастасия Поташкина («Александр I»)
Светлана Михаленко («Константинополь») Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
Наталья Белоусова («Этерна»)
Лучшая работа художника по гриму
Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова (второй сезон «Волшебного участка»)
Ксения Малкина («Государь»)
Светлана Рассохина («Дорогой Вилли»)
Ирина Илларионова, Елена Дмитриенко («Хроники русской революции»)
Лучшая работа звукорежиссера
Алексей Самоделко, Александр Десятов («Бар "Один звонок"»)
Ростислав Коренблит («Ландыши. Такая нежная любовь»)
Павел Дореули, Павел Стасенко («Любовь Советского Союза»)
Лучшая работа режиссера монтажа
Екатерина Бересневич, Кирилл Арасланов, Михаил Левин («Аутсорс») Марсель Шамшулин («Бар "Один звонок"»)
Антон Полковников («Подслушано в Рыбинске»)
обсуждение >>