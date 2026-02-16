Кино-Театр.Ру
«Аутсорс», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Подслушано в Рыбинске» номинированы на XIII Премию АПКиТ

16 февраля
2026 год

Новости кино >>
16 февраля 2026
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) опубликовала шорт-лист номинантов на XIII Национальную кинематографическую Премию АПКиТ. По результатам голосования продюсеров в него вошел 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях. Полный список номинантов доступен на сайте АПКиТ.

«Аутсорс», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Подслушано в Рыбинске» номинированы на XIII Премию АПКиТ
фото: АПКиТ

Наибольшее количество номинаций у драмы «Аутсорс» производства Продюсерской компании «Среда» для Okko – проект претендует на победу в девяти категориях. В шести номинациях заявлен мистический триллер «Бар "Один звонок"» от КИОН, Холдинга «ON Медиа» и DK Entertainment. В таком же количестве категорий на победу претендует комедия «Подслушано в Рыбинске» от 1-2-3 Production. Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» производства компании «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студии» при поддержке ИРИ – номинант в пяти категориях. Лауреаты XIII Премии АПКиТ будут объявлены 19 мая в ходе торжественной церемонии вручения.

В номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)» представлены «Дорогой Вилли», «На сопках Маньчжурии» и «Топор. 1945. Июль». За звание лучшего телесериала (5-19 серий) поборются «Атом», «Константинополь» и «Любовь Советского Союза». На статус лучшего многосерийного телефильма (20 и более серий) претендуют второй сезон «Акушера», восьмой сезон «Скорой помощи» и «Эльбрус». Лучшим онлайн-сериалом (1-6 серий) могут стать «Виноград», «Доктор Вера» и «Челюскин. Первые». В категории «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» представлены «Аутсорс», «Бар "Один звонок"» и «Ландыши. Такая нежная любовь».

Ландыши. Такая нежная любовь (2024)
фото: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»/Wink

На звание лучшего комедийного сериала претендуют второй сезон «Волшебного участка», «Олдскул» и «Подслушано в Рыбинске». В номинации «Лучший анимационный сериал» заявлены седьмой сезон «Простоквашино», «Три кота» и «Чемпионы. Футбольный сезон». В категории «Лучший документальный сериал» представлены «В поисках Андрея Рублева», «Дорогой Вилли. Настоящая история» и «Черкизон. Ад и рай новой России». На звание лучшего неигрового фильма претендуют «Брат навсегда», «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» и «Секс в СССР». В категории «Лучший полнометражный фильм» представлены «Август», «Батя 2. Дед» и «Пророк. История Александра Пушкина». За звание «Лучший актер сериала» посоревнуются Иван Янковский («Аутсорс»), Данила Козловский («Бар "Один звонок"») и Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»). В категории «Лучшая актриса сериала» представлены Марина Александрова («Дыши»), Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь») и Мария Аронова («Олдскул»). На награды за роли второго плана претендуют Эльдар Калимуллин («Аутсорс»), Александр Ильин мл. («Бар "Один звонок"»), Евгений ТкачукГосударь»), Сергей Марин («Константинополь»), Игорь ЗолотовицкийУлица Шекспира», посмертно), Аня Чиповская («Атом»), Даша Котрелева («Аутсорс»), Мария Смольникова (второй сезон «Волшебного участка»), Полина ГухманМосква слезам не верит. Все только начинается»).

Оставшиеся номинации распределились следующим образом:

Лучшая режиссерская работа
Душан Глигоров («Аутсорс»)
Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»)
Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая сценарная работа
Игорь Прокопенко, Дмитрий Новосёлов («Дорогой Вилли»)
Илья Куликов, Алексей Иванов, Василий ВнуковКамбэк»)
Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшие визуальные эффекты
Black Point (второй сезон «Волшебного участка»)
Black Point (второй сезон «Кибердеревни»)
Black Point («Этерна»)

Лучшая оригинальная музыка к сериалу
Сергей Каширин («Аутсорс»)
Сергей Жуков, Александр Хальзев, Михаил Жуков, Игорь Пиджаков, Никита Вашкевич («ВИА "Васильки"»)
Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев («Ландыши. Такая нежная любовь»)
Роман Литвинов («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая операторская работа
Батыр Моргачев («Аутсорс»)
Максим Шинкоренко («Любовь Советского Союза»)
Максим ОсадчийФишер. Затмение»)

Лучшая работа художника-постановщика
Екатерина Панцырева, Константин Винокуров, Илья МандриченкоАлександр I»)
Владислав Серебренников («Атом»)
Назик Каспарова («Константинополь»)

Лучшая работа художника по костюмам
Анастасия Поташкина («Александр I»)
Светлана Михаленко («Константинополь»)
Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
Наталья Белоусова («Этерна»)

Лучшая работа художника по гриму
Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова (второй сезон «Волшебного участка»)
Ксения Малкина («Государь»)
Светлана Рассохина («Дорогой Вилли»)
Ирина Илларионова, Елена Дмитриенко («Хроники русской революции»)

Лучшая работа звукорежиссера
Алексей Самоделко, Александр Десятов («Бар "Один звонок"»)
Ростислав Коренблит («Ландыши. Такая нежная любовь»)
Павел Дореули, Павел Стасенко («Любовь Советского Союза»)

Лучшая работа режиссера монтажа
Екатерина Бересневич, Кирилл Арасланов, Михаил Левин («Аутсорс»)
Марсель Шамшулин («Бар "Один звонок"»)
Антон Полковников («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая работа кастинг-директора
Татевик Залинян, Мария Гоготова («Аутсорс»)
Наталья Троицкая («Дорогой Вилли»)
Екатерина Сёмина («Ландыши. Такая нежная любовь»)
№ 4
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 14:54
Рада видеть "Аутсорс" - у проекта аж девять номинаций! Прям вау! А вот с номинацией "Ландышей" абсолютно не согласна. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   18.02.2026 - 20:50
Аутсорс лидер по номинациям, я так и думала, что мимо него никто мимо не пройдёт и оценят по достоинству. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 22:10
Одну треть из перечисленных я точно знаю, уже хорошо. Хотя сказать, что предложенные работы прям лучшие не могу. читать далее>>
№ 1
TanaS   16.02.2026 - 16:49
Круто, что Козловский в номинации попал, оттепель что ли началась? читать далее>>
Всего сообщений: 4
персоны
Марина АлександроваИлья АноприевМария АроноваИван Баранов (II)Константин ВинокуровВасилий ВнуковДушан ГлигоровМария ГоготоваПолина ГухманАлександр ДесятовМихаил Жуков (IV)Сергей Жуков (II)Татевик ЗалинянНика ЗдорикИгорь ЗолотовицкийАлексей Иванов (VII)Александр Ильин (младший)Эльдар КалимулинНазик КаспароваСергей КаширинДанила КозловскийДаша КотрелёваИлья КуликовРоман Литвинов (II)Илья МандриченкоСергей МаринБатыр МоргачевДмитрий Новосёлов (II)Максим Осадчий-КорытковскийЕкатерина ПанцыреваИгорь ПиджаковАнастасия ПоташкинаИгорь ПрокопенкоВладислав СеребренниковЕкатерина СёминаМария СмольниковаЕвгений ТкачукПётр Тодоровский (младший)Тимофей ТрибунцевНаталья Троицкая (II)Женя ТрофимовСергей Филатов (II)Александр ХальзевАнна ЧиповскаяМарсель ШамшулинЕкатерина ШапкайцМаксим ШинкоренкоВладимир ЮстусИван Янковский
фильмы
АвгустАкушер-2Александр IАтомАутсорсБар «Один звонок»Батя 2. ДедБрат навсегдаВ поисках Андрея РублёваВИА «Васильки»ВиноградВолшебный участок-2ГосударьДоктор ВераДорогой ВиллиДорогой Вилли. Настоящая историяЕкатерина Фурцева. Невыносимая лёгкость бытияКамбэкКибердеревня-2КонстантинопольЛандыши. Такая нежная любовьЛюбовь Советского СоюзаМосква слезам не верит. Все только начинаетсяНа сопках МаньчжурииОлдскулПодслушано в РыбинскеПророк. История Александра ПушкинаПростоквашиноСекс в СССРСкорая помощь-8Топор. 1945. ИюльТри котаУлица ШекспираФишер. ЗатмениеХроники русской революцииЧелюскин. ПервыеЧемпионыЧеркизон. Ад и рай новой РоссииЭльбрусЭтерна

