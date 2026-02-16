«Нам нужен другой масштаб»: Павел Прилучный, Кристина Асмус и Милош Бикович в тизер-трейлере третьего «Холопа»

По сюжету третьей части «Холопа» перевоспитание выходит на международный уровень. Герои фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские, оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.
«Третья часть станет более приключенческой: в ней значительно больше прямого экшена, ситуаций спасения и преодоления. Мы сохраняем историческую составляющую — обязательный компонент франшизы. Действие разворачивается в Петровскую эпоху, в пространстве строительства флота, морских походов и турецкого антуража, что создает совершенно новую визуальную среду. Но в центре по-прежнему остается социальная комедия нравов — именно на этом строятся юмор и драматургия "Холопа 3"», — говорит режиссер и соавтор сценария Клим Шипенко.
фото: пресс-служба ВГТРК
Съемки фильма проходили в Москве и в Турции. Картина выйдет в прокат 11 июня. Дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип».
