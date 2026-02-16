Кино-Театр.Ру
«Нам нужен другой масштаб»: Павел Прилучный, Кристина Асмус и Милош Бикович в тизер-трейлере третьего «Холопа»

16 февраля
2026 год

16 февраля 2026
В сети вышел тизер-трейлер комедии «Холоп 3» с Милошем Биковичем в главной роли. К актерскому ансамблю третьей части комедийной франшизы «Холоп» присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская и Виталия Корниенко. За проиводство отвечают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип», MEM Cinema Production, при поддержке Фонда кино.

«Холоп-3». Тизер-трейлер


По сюжету третьей части «Холопа» перевоспитание выходит на международный уровень. Герои фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские, оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.

Режиссером комедии «Холоп 3» вновь выступит Клим Шипенко. К своим ролям также вернутся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и другие.

«Третья часть станет более приключенческой: в ней значительно больше прямого экшена, ситуаций спасения и преодоления. Мы сохраняем историческую составляющую — обязательный компонент франшизы. Действие разворачивается в Петровскую эпоху, в пространстве строительства флота, морских походов и турецкого антуража, что создает совершенно новую визуальную среду. Но в центре по-прежнему остается социальная комедия нравов — именно на этом строятся юмор и драматургия "Холопа 3"», — говорит режиссер и соавтор сценария Клим Шипенко.

«Нам нужен другой масштаб»: Павел Прилучный, Кристина Асмус и Милош Бикович в тизер-трейлере третьего «Холопа»
фото: пресс-служба ВГТРК

Съемки фильма проходили в Москве и в Турции. Картина выйдет в прокат 11 июня. Дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип».
№ 18
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:48
Сама смена исторических личностей и очередной мажорской семьи не делает фильм очень новым. читать далее>>
№ 17
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:47
Клим Шипенко снова в режиссёрском кресле после "Вызова" вернулся к проверенной франшизе. читать далее>>
№ 16
vikapikaa (Самара)   20.02.2026 - 14:23
... Что за глупость Вы сморозили? В смысле смотреть нечего? Нет выбора в российском кинематографе - смотри западный, азиатский и так далее. На дурацкого "Холопа", увы, спрос имеется. Вы элементарно... читать далее>>
№ 15
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:24
... Может спрос есть просто потому что смотреть нечего? Смысл смотреть, когда ты уже знаешь концовку? читать далее>>
№ 14
nord   19.02.2026 - 15:54
Заезженная тема-как заезженная лошадь. У неё сил нет,а её хлещут. Так и Холоп-3. Потом будет Холоп 4,5 ,6. Как известно,продолжение всегда получается хуже оригинала. Уже часть 2 была слабее первой. читать далее>>
Всего сообщений: 18
Всего сообщений: 18
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
Российское кино будущего: Выбор между разными версиями Ивана-дурака
Милош Бикович взялся за перевоспитание мажоров Павла Прилучного и Кристины Асмус
START
Кристина АсмусМихаил БабичевМилош БиковичОльга ДибцеваСофья ЗайкаОлег Комаров (II)Виталия КорниенкоМария Миронова (II)Кирилл НагиевИван ОхлобыстинПавел ПрилучныйНаталья РогожкинаАлександр СамойленкоСергей СоцердотскийАнна ЧиповскаяКлим Шипенко
ХолопХолоп-2Холоп-3

«Нам нужен другой масштаб»: Павел Прилучный, Кристина Асмус и Милош Бикович в тизер-трейлере третьего «Холопа» фотографии
«Нам нужен другой масштаб»: Павел Прилучный, Кристина Асмус и Милош Бикович в тизер-трейлере третьего «Холопа» фотографии
«Нам нужен другой масштаб»: Павел Прилучный, Кристина Асмус и Милош Бикович в тизер-трейлере третьего «Холопа» фотографии
«Нам нужен другой масштаб»: Павел Прилучный, Кристина Асмус и Милош Бикович в тизер-трейлере третьего «Холопа» фотографии
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram