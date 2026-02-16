Кино-Театр.Ру
Новый сезон детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым стартует 1 марта

16 февраля
2026 год

Новости кино >>
16 февраля 2026
Эксклюзивная премьера нового сезона детективного сериала «Черное солнце» состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 марта, а позднее — в эфире телеканала НТВ. Главные роли в проекте по-прежнему исполнят Юрий Чурсин и Максим Стоянов, а также в сериале вновь сыграют Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова, сообщает пресс-служба платформы.

«Чёрное солнце-2»


По сюжету петербуржские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Следователь Игорь Жук берет дело, еще не зная, что это не последняя жертва в череде кровавых убийств. В это же время капитан полиции Чагин сознается в другом убийстве. Жук намерен докопаться до правды, но как остаться беспристрастным, если главный подозреваемый — твой бывший напарник?

«В конце первого сезона Чагин окончательно уходит из полиции и находит себе другую профессию. Более того, в новом жизненном курсе не нашлось места для вредных привычек, которые остались теперь в прошлом. Однако одно событие все меняет и подводит к серьезным испытаниям, способным кардинально изменить все вокруг него и других. Но без спойлеров — смотрите новые серии и сами узнайте, что произошло!», — рассказывает Максим Стоянов.

В новом сезоне «Черного солнца» создатели делают акцент на более сложной драматургии и меняющемся балансе между героями: теперь следователь и его бывший напарник оказываются по разные стороны баррикад, где доверие становится редкостью, а цена ошибки — особенно высокой. Детективная линия разворачивается на мрачных петербургских локациях, а судьба героев проверяется их на прочность. Юрий Чурсин отмечает, что в продолжении сериала его герой находится в состоянии переосмысления и поиска опоры.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН

«Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признаётся в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь. Что касается Чагина, он ведет свою игру, и Жук пытается разгадать его действия. Он абсолютно верит Чагину и старается разобраться, почему тот так странно себя ведет», — говорит Юрий Чурсин.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Режиссером новых серий стал Евгений Милых.
№ 7
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 14:58
"Черное солнце" смотрю только из-за Чурсина - уж больно нравится этот актер. Но в целом, в принципе, сюжет то неплох... читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2026 - 20:49
... А в продолжении как всегда главный герой покидает органы, устраивается на другую работу, но его всё равно тянет к опасным приключениям...Ничего нового. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   18.02.2026 - 15:01
... не плохой - точно. есть опаски за продолжение, как всегда. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 12:57
История не собирается заканчиваться. Упертость поражает. читать далее>>
№ 3
valerik61   16.02.2026 - 21:34
Пока по Киону прогонят, на ТВ появится только осенью. Долго ждать! Могли бы и пораньше выпустить. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram