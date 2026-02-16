Кино-Театр.Ру
Ушел из жизни актер Роберт Дюваль

16 февраля
2026 год

16 февраля 2026
В возрасте 95 лет ушел жизни американский актер, режиссер и продюсер Роберт Дюваль. Об этом в социальных сетях сообщила его жена Лусиана Дюваль.

Ушел из жизни актер Роберт Дюваль
фото: Reuters

«Вчера мы попрощались с моим любимым мужем, дорогим другом и одним из величайших актеров нашего времени, — написала Дюваль. — Боб мирно скончался дома, в окружении любви и заботы. Для всего мира он был актером, удостоенным премии "Оскар", режиссером, рассказчиком. А для меня он был просто всем».

Роберт Дюваль родился 5 января 1931 года в калифорнийском Сан-Диего в семье морского офицера, дослужившегося до адмирала. В детстве вместе с семьей Роберт сменил много городов США. Он еще в колледже увлекся театром, но с карьерой актера пришлось подождать, два года Роберт отслужил в Корее. После демобилизации был принят в нью-йоркскую труппу "Neighborhood Playhouse", где он осваивал актерское мастерство вместе с Дастином Хоффманом, Джином Хэкменом и Джеймсом Кааном.

В 1962 году Дюваль, успевший уже появиться на телевидении, дебютировал в кино в экранизации «Убить пересмешника». Этот фильм и ознаменовал начало творческого пути одаренного актера. Первые роли Дюваля в кино были в основном второго плана, но они запоминались зрителю своей цельностью и непохожестью на других. С начала 1970-х годов в кинокарьере Роберта Дюваля наступил новый период. Он воплотил образ майора Фрэнка Бернса в фильме «Военно-полевой госпиталь». Фильму сопутствовал большой успех, а для Дюваля он стал первым комедийным фильмом. А после первой главной роли в культовом фильме Джорджа Лукаса «THX 1138» последовал следующий знаковый образ — адвоката Тома Хейгена в оскароносном «Крестном отце» Копполы.

В 1976 году он сыграл запоминающуюся роль безжалостного телевизионного продюсера в фильме «Телесеть», а три года спустя, в роли подполковника Килгора, произнес знаменитую фразу «Люблю запах напалма по утрам» в фильме Копполы «Апокалипсис сегодня», за что получил вторую номинацию на «Оскар». Всего семь раз выдвигался на «Оскара», но премию получил лишь в 1984 году за исполнение роли пьяницы-певца в ленте «Нежное милосердие» Брюса Бересфорда, где исполнил песни собственного сочинения.

Среди режиссерских работ Дюваля «Анджело, моя любовь», «Апостол», «Убийственное танго» и другие картины, которые были благосклонно приняты критиками.
обсуждение >>
№ 9
vikapikaa (Самара)   20.02.2026 - 16:09
Эх, светлая память актеру... читать далее>>
№ 8
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:53
Снова пошло время повальных смертей. Один за другим. Очень жаль. читать далее>>
№ 7
MJ2002 (Пермь)   19.02.2026 - 14:01
Последний фильм, который я видела с актером в главной роли - "12 могучих сирот". Я еще тогда подумала: "Ого, актеру уже немало годков, а он снимается, да еще и бодренько выглядит - вот же... читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 08:50
... Как раз отрывок с фильма с этой репликой и показывали по вечерней новостной программе, я узнала актёр а и стало немного грустно. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 13:09
Прожил почти две жизни. Молодец Роберт! Легенда кино. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
