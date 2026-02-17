Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Точка кипения: новый тизер кулинарного сёнэна «Железный котелок Жана»

17 февраля
2026 год

Новости кино >>
17 февраля 2026
«Железный котелок Жана» разогревается к премьере в 2026-м. В новом ролике дерзкий шеф провоцирует других поваров, превращая ресторан в поле боя. Аниме основано на одноименной манге Синдзи Сайдзё, которая уже разошлась тиражом в десять миллионов. А вот дайджест минувшей недели.


16-летний повар Жан Акияма — внук легендарного мастера, известного как «повелитель кухни Поднебесной». С ранних лет дед внушал ему главный принцип: кулинария — это поединок, и ради победы юноша не гнушается никакими методами. После смерти наставника он устраивается в престижный ресторан китайской кухни «Гобантё Хантэн», считающийся лучшим в Японии. Там Жан сталкивается с ровесницей Кирико — внучкой хозяина заведения, для которой ремесло — это прежде всего искренность и уважение к гостям. Разные представления о профессии быстро приводят к ожесточенным поварским дуэлям. За противостоянием наблюдает стажер Такао Оконоги — неопытный, но стойкий юноша, единственный, кто находит общий язык с язвительным Жаном.

Читать «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
Главного трикстера кулинарного мира озвучивает Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы»). Актер отмечает, что экранизация будет максимально близка к оригиналу. По его словам, в проект вложены мастерство и внимание к деталям — как в блюдах самого Жана. Роль Кирико исполняет Икуми Хасэгава (Котоха Татибана из «Ветролома»), а Такао — Кохэй Амасаки (Масатика Кудзэ из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»). Рассказчиком выступит Кэндзиро Цуда (Кайдо из «Стометровки»).

Точка кипения: новый тизер кулинарного сёнэна «Железный котелок Жана»

За режиссуру отвечает Эй АокиСудьба: Начало», «ID: Вторжение»), а за анимацию — студия TROYCAВозрождающие», «Обгон!»). Кулинарный надзор и координацию проекта осуществляет Такако Сато — специалистка с большим практическим опытом. Благодаря её профессиональным связям к работе над сериалом привлечены ведущие шефы страны. За научную достоверность отвечает Наоя Хигути — эксперт в технологии приготовления пищи. Его задача — добиться максимально достоверного воссоздания блюд из манги.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или создании необычного кулинарного фэнтези «Подземелье вкусностей».
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:13
... Согласна, там не такая аппетитная картинка, как в живую получается. читать далее>>
№ 3
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:02
Я вот люблю смотреть про кулинарные баталии, но уж точно не в аниме. Так что, для меня это мимо. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 22:03
Кулинарный поединок? Почему бы и не посмотреть. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 12:55
Манга продалась тиражом 10 миллионов копий. Это много, значит, история людям зашла. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Стометровка» — захватывающая и мудрая спортивная драма с необычной анимацией
Еще по одной: «Необъятный океан» взросления и оголтелая юность
«Жжжжж» взаймы: «Человек-бензопила» — безумный хит для тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется
Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про японских хулиганов
Веселые ребята: «Семерка идолов» — музыкальная комедия с живыми и неидеальными персонажами
Поиск по меткам
TROYCAАнимацияанимесёнэнТрейлерЭкранизация
персоны
Кохэй АмасакиКикуносукэ ТояИкуми ХасэгаваКэндзиро Цуда
фильмы
ID: ВторжениеАля иногда кокетничает со мной по-русскиВетроломВозрождающиеЖелезный котелок Жана!Обгон!СтометровкаСудьба: НачалоЧеловек-бензопила

фотографии >>
Точка кипения: новый тизер кулинарного сёнэна «Железный котелок Жана» фотографии
Точка кипения: новый тизер кулинарного сёнэна «Железный котелок Жана» фотографии
Точка кипения: новый тизер кулинарного сёнэна «Железный котелок Жана» фотографии
Точка кипения: новый тизер кулинарного сёнэна «Железный котелок Жана» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram