Точка кипения: новый тизер кулинарного сёнэна «Железный котелок Жана»

«Железный котелок Жана
» разогревается к премьере в 2026-м. В новом ролике дерзкий
шеф провоцирует других поваров, превращая ресторан в поле боя. Аниме основано на одноименной манге Синдзи Сайдзё
, которая уже разошлась тиражом в десять миллионов. А вот дайджест минувшей недели
.
16-летний повар Жан Акияма — внук легендарного мастера, известного как «повелитель кухни Поднебесной». С ранних лет дед внушал ему главный принцип: кулинария — это поединок, и ради победы юноша не гнушается никакими методами. После смерти наставника он устраивается в престижный ресторан китайской кухни «Гобантё Хантэн», считающийся лучшим в Японии. Там Жан сталкивается с ровесницей Кирико — внучкой хозяина заведения, для которой ремесло — это прежде всего искренность и уважение к гостям. Разные представления о профессии быстро приводят к ожесточенным поварским дуэлям. За противостоянием наблюдает стажер Такао Оконоги — неопытный, но стойкий юноша, единственный, кто находит общий язык с язвительным Жаном.
Читать
«Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
Главного трикстера кулинарного мира озвучивает Кикуносукэ Тоя
(Дэндзи
из «Человека-бензопилы
»). Актер отмечает, что экранизация будет максимально близка к оригиналу. По его словам, в проект вложены мастерство и внимание к деталям — как в блюдах самого Жана. Роль Кирико исполняет Икуми Хасэгава
(Котоха Татибана
из «Ветролома
»), а Такао — Кохэй Амасаки
(Масатика Кудзэ
из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
»). Рассказчиком выступит Кэндзиро Цуда
(Кайдо
из «Стометровки
»).
За режиссуру отвечает Эй Аоки
(«Судьба: Начало
», «ID: Вторжение
»), а за анимацию — студия TROYCA
(«Возрождающие
», «Обгон!
»). Кулинарный надзор и координацию проекта осуществляет Такако Сато
— специалистка с большим практическим опытом. Благодаря её профессиональным связям к работе над сериалом привлечены ведущие шефы страны. За научную достоверность отвечает Наоя Хигути
— эксперт в технологии приготовления пищи. Его задача — добиться максимально достоверного воссоздания блюд из манги.
