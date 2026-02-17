Кино-Театр.Ру
Телепремьера второго сезона «Ландышей» состоится в День защитника Отечества

17 февраля
2026 год

Новости кино >>
17 февраля 2026
Всероссийская телепремьера продолжения хита «Ландыши. Такая нежная любовь» — «Ландыши. Вторая весна» — состоится 23 февраля в 15:00 на СТС. В этот день покажут все серии, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера второго сезона «Ландышей» состоится в День защитника Отечества
фото: пресс-служба СТС

Первый сезон собрал более 100 миллионов просмотров на онлайн-платформах и в эфире СТС, а также получил рейтинг 8,2 на Кинопоиске. Продолжение проекта стало одним из самых ожидаемых российских сериалов по версии портала «Кино-Театр.Ру». Сериал рассказывает историю любви богатой наследницы Кати (Ника Здорик) и простого парня Лехи (Сергей Городничий). В продолжении истории «Ландыши. Вторая весна» главную героиню ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, борьба за наследство и поиски Лехи.

«После выхода первого сезона моя жизнь изменилась буквально за ночь: мы с Сергеем и всей командой проснулись знаменитыми. Мне и сейчас пишут люди, делятся эмоциями, рассказывают личные истории, порой очень непростые. У некоторых похожая боль, как у моей героини, и я чувствую большую ответственность за оказанное мне доверие», — признается Ника Здорик.

Во втором сезоне появились и новые герои в исполнении рэпера ST, Александра Яцко, Ивана Архангельского и Дмитрия Блохина. Режиссером продолжения стал клипмейкер и дебютант в кино Илья Шпота, ученик Йоргоса Лантимоса. До съемок «Ландышей» Илья также снимал клипы для Басты и работал с Ильей Найшуллером.

Музыка в сериале снова выступает полноценным героем. Для второго сезона создано десять оригинальных саундтреков, всего прозвучит пятьдесят композиций. Зрители услышат треки Жени Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA и других исполнителей.

А 25 и 26 февраля первый сезон «Ландышей» покажет Первый канал. Сериал, который был признан лучшим на премии «Герои большой страны», выйдет в эфир в 22:00.
№ 7
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:43
... Что распиарили, то распиарили. Факт 100%. Это часть хитрых ходов, чтобы человек пошел смотреть в кино. читать далее>>
№ 6
J.Fortune   19.02.2026 - 22:08
В общем, Шпота с Пипией все запороли. Да и В.Павлов тоже. Хотели угодить всем, а рассыпались мелким бисером по полу. И не угодили никому. Рваные лохмотья, брошенные куски, постоянно недосказ и недопись,... читать далее>>
№ 5
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:04
Слишком распиаренный сериал, который по факту ни о чем. Днище :-E читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:58
Составляют конкуренцию военщине)) Ухх. Бросили вызов. читать далее>>
№ 3
TanaS   18.02.2026 - 11:20
Почему эта героиня в ночнушке везде? читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
