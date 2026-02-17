Телепремьера второго сезона «Ландышей» состоится в День защитника Отечества

Первый сезон собрал более 100 миллионов просмотров на онлайн-платформах и в эфире СТС, а также получил рейтинг 8,2 на Кинопоиске. Продолжение проекта стало одним из самых ожидаемых российских сериалов по версии портала «Кино-Театр.Ру». Сериал рассказывает историю любви богатой наследницы Кати (Ника Здорик) и простого парня Лехи (Сергей Городничий). В продолжении истории «Ландыши. Вторая весна» главную героиню ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, борьба за наследство и поиски Лехи.
«После выхода первого сезона моя жизнь изменилась буквально за ночь: мы с Сергеем и всей командой проснулись знаменитыми. Мне и сейчас пишут люди, делятся эмоциями, рассказывают личные истории, порой очень непростые. У некоторых похожая боль, как у моей героини, и я чувствую большую ответственность за оказанное мне доверие», — признается Ника Здорик.
Музыка в сериале снова выступает полноценным героем. Для второго сезона создано десять оригинальных саундтреков, всего прозвучит пятьдесят композиций. Зрители услышат треки Жени Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA и других исполнителей.
А 25 и 26 февраля первый сезон «Ландышей» покажет Первый канал. Сериал, который был признан лучшим на премии «Герои большой страны», выйдет в эфир в 22:00.
