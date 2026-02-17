Кино-Театр.Ру
Драма «На льду» с Ангелиной Пахомовой, Артемом Быстровым и Викторией Толстогановой стартует 6 марта

17 февраля
2026 год

17 февраля 2026
Новая остросюжетная драма «На льду» выйдет в Okko 6 марта. Сериал расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра. Главные роли в сериале исполнили Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова и Пётр Фёдоров, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«На льду»


Ксения (Ангелина Пахомова) возвращается в родной город, чтобы наконец выяснить правду о гибели своего партнёра по фигурному катанию — трагедии десятилетней давности. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а детские судьбы продолжают ломаться под тяжестью чужих амбиций. В этом мире травмы передаются по наследству, а в каждой семье есть секреты, о которых не принято говорить вслух. И именно среди этих тщательно спрятанных «скелетов в шкафу» скрывается ответ — тот самый, которого Ксения боялась все эти годы.

«Когда я получила сценарий, у меня не было никаких сомнений по поводу роли. Ксения ― одна из тех героинь, которую ты мечтаешь сыграть в своей карьере: одновременно сложная, глубокая и странная. Ты не можешь её до конца понять, не можешь до конца объять, ― она больше, чем ты. Наша история могла произойти в балете, в актёрской среде, в бизнесе или любой другой сфере, так что фигурное катание ― это всего лишь площадка, театр действий. Для меня этот сериал ― про ответственность взрослых перед детьми, про то, насколько вредное влияние оказывают на детей эмоционально незрелые взрослые и как это в дальнейшем меняет жизнь человека. Проект получился очень многослойный, и точно сказать, о чём сериал, можно только, если внимательно посмотреть все серии», — рассказывает Ангелина Пахомова.

Режиссером 9-серийного проекта об одном из самых популярных видов спорта в России выступил Максим Кулагин, оператором — Алексей Филиппов, а сценаристом и креативным продюсером — Елена Шаталова. Спродюсировали сериал Артем Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев (Russian Code), Дмитрий Пачулия, Роман Хромов, Ямур Гильмутдинов (General Creation), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko).

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Роли в сериале также исполнили Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов, Наталья Земцова, Павел Ворожцов, Марьяна Спивак, Наталья Павленкова, Варвара Володина, Антон Рогачёв, Роман Васильев, Ксения Каталымова, Юлия Топольницкая, Олег Савостюк, Марианна Шульц и другие.

Официальным консультантом сериала стала тренер по фигурному катанию и хореограф с 30-летним стажем Елена Масленникова. Она работала с ведущими фигуристами России и мира и является соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха. Под её руководством актёры прошли многомесячную подготовку.
№ 5
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:51
... Мне кажется то просто показали самые жуткие моменты сериалы в трейлере, а на самом деле сериал будет полон красивых выступлений. читать далее>>
№ 4
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:13
Слишком много внимания уделяется темной стороне, а ведь фигурное катание - это ещё и красота, грация, мечты. Сериал будет пессимистичный, чую. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   17.02.2026 - 21:00
О, дата релиза, отлично. Ждем релиз «На льду» и сразу же приступаем к развенчанию всех страстей и какой-либо ледовой жути вокруг Ксении и ее подопечных. Смотрим. ... +/- согласен, что небольшая жуть... читать далее>>
№ 2
Турандот из страны гроз   17.02.2026 - 19:49
Посмотрела трейлер - такие страсти-мордасти, аж жуть. Но раз про фигурное катание, то уже интересно. Только слишком уж нагнетают. Такое впечатление, что сериал совсем без позитива. Хотя в фигурном катании... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 15:00
Кто же тебе даст копаться в делах)) Не допустят до данных того же вскрытия. Сказка... читать далее>>
Всего сообщений: 5
