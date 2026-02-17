Драма «На льду» с Ангелиной Пахомовой, Артемом Быстровым и Викторией Толстогановой стартует 6 марта

Ксения (Ангелина Пахомова) возвращается в родной город, чтобы наконец выяснить правду о гибели своего партнёра по фигурному катанию — трагедии десятилетней давности. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а детские судьбы продолжают ломаться под тяжестью чужих амбиций. В этом мире травмы передаются по наследству, а в каждой семье есть секреты, о которых не принято говорить вслух. И именно среди этих тщательно спрятанных «скелетов в шкафу» скрывается ответ — тот самый, которого Ксения боялась все эти годы.
«Когда я получила сценарий, у меня не было никаких сомнений по поводу роли. Ксения ― одна из тех героинь, которую ты мечтаешь сыграть в своей карьере: одновременно сложная, глубокая и странная. Ты не можешь её до конца понять, не можешь до конца объять, ― она больше, чем ты. Наша история могла произойти в балете, в актёрской среде, в бизнесе или любой другой сфере, так что фигурное катание ― это всего лишь площадка, театр действий. Для меня этот сериал ― про ответственность взрослых перед детьми, про то, насколько вредное влияние оказывают на детей эмоционально незрелые взрослые и как это в дальнейшем меняет жизнь человека. Проект получился очень многослойный, и точно сказать, о чём сериал, можно только, если внимательно посмотреть все серии», — рассказывает Ангелина Пахомова.
Официальным консультантом сериала стала тренер по фигурному катанию и хореограф с 30-летним стажем Елена Масленникова. Она работала с ведущими фигуристами России и мира и является соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха. Под её руководством актёры прошли многомесячную подготовку.
