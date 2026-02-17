Трюки в открытом море и крепость султана: завершились съемки турецкого блока фильма «Холоп 3»

В Турции завершились съемки одного из самых зрелищных приключенческих блоков фильма «Холоп 3». Картина выйдет в прокат 11 июня, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», дистрибьютора ленты.
Турецкий блок, как ожидается, станет одной из ключевых частей картины — именно здесь сосредоточен масштабный экшен, морские сцены, погони, побеги и трюки, которые актеры исполняли самостоятельно.
По сюжету третьей части «Холопа» перевоспитание выходит на международный уровень. Герои фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские (Кристина Асмус и Павел Прилучный), оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I (в исполнении Гриши, он же Милош Бикович), а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.
«Для меня было принципиально важно, чтобы в фильме были настоящие локации — натурные съемки, крепости, фрегат, реальные трюки. Сегодня многое можно сделать с помощью компьютерной графики, но мне хотелось, чтобы в "Холопе" ощущалась правда. Мы изначально создаем искусственную реальность, в которую попадают герои, и именно поэтому так важна правдивость обстоятельств. Мне кажется, и зритель, и персонажи сильнее поверят в происходящее, если все это будет снято в реальных пространствах. Графика, конечно, будет, но ее немного — мы сознательно выбрали путь живого, настоящего кино», — говорит режиссер и соавтор сценария Клим Шипенко.
Основные съемки в Турции проходили в городе Анамур — портовом городе недалеко от Алании. Ключевой локацией стала крепость Мамуре — реальный исторический памятник римской эпохи, позднее использовавшийся османами как караван-сарай. Крепость редко используется в кинопроизводстве и была выбрана благодаря высокой степени сохранности, аутентичности и отсутствию туристических потоков. Именно здесь были сняты сцены побега героев из дворца султана.
«Признаюсь, это самый трюковый фильм в моей практике. В "Холопе 3" у нас было все: падения, драки и даже прыжки в открытое море с корабля. Я всегда стараюсь выполнять все трюки сам, и с Кристиной мы в этом единомышленники. Она большая молодец — все делала сама и потом ходила в синяках. Для меня это вопрос профессионального уважения и, безусловно, азарта. Когда ты берешься за дело, вся группа на тебя смотрит по-другому, и это очень заряжает на новые подвиги! Но я всегда за разумный подход: по-настоящему опасные для жизни вещи, конечно, должны выполнять каскадеры — они, безусловно, герои! А все, что я могу сделать сам, — без угрозы для жизни, — делаю с большим удовольствием», — рассказывает Павел Прилучный.
Морские сцены также снимались в Анамуре. Одной из главных находок турецкого блока стал фрегат «Штандарт», на котором герои приплывают в Османскую империю. Это действующая копия трехмачтового парусника, построенного по петровским технологиям с максимальным приближением к историческим реалиям.
«Турецкий блок был захватывающим. Съемки проходили на точной копии фрегата "Штандарт", построенного Петром Великим. Это делало процесс более напряженным и создавало дополнительные трудности: подъем в 4:30 утра, чтобы все одновременно отплывали от берега на корабле, длительное ожидание начала съемки на борту, строгие требования подготовки к кадру, в том числе в целях безопасности. У меня было несколько сложных сцен, в одной из них я прыгал в воду, в открытое море. Морская качка и переменчивые погодные условия добавляли непредсказуемости. К тому же играть необходимо было в исторических костюмах с оружием в руках на нестабильной поверхности. Но, несмотря на все это, я получал удовольствие от работы, и оно перекрывало усталость. Это был интересный и незабываемый опыт!», — признается Милош Бикович.
Над производством картины работают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», кинокомпания «Централ Партнершип», MEM Cinema Production, при поддержке Фонда кино.
