Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ирина Туманцева и Иван Батарев устроятся в «Пироговку»

17 февраля
2026 год

Новости кино >>
17 февраля 2026
Стартовали съемки медицинской мелодрамы «Пироговка» о хирургах, которые спасают жизни и оказываются в водовороте личных проблем. В сериале играют Ирина Туманцева, Иван Батарев, Станислав Румянцев, Алиса Кот, Андрей Смирнов, Александра Соловьева, Тарас Шевченко, Андрей Андреев, Евгения Яр, Вероника Норина, Ефим Петрунин и другие. О начале съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, где и состоится премьера проекта.

Ирина Туманцева и Иван Батарев устроятся в «Пироговку»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По сюжету Петр Андреевич, выдающийся врач, возглавляет больницу имени Н.И. Пирогова. Здесь же работает его дочь Кира — блестящий хирург на грани выгорания. В больницу приходят работать начинающие врачи, которых Петр Андреевич направляет к ней на обучение. Кира же принимает их в штыки, за что быстро становится «стервой» в глазах новичков. Никто из них не подозревает о том, что за ее придирками стоит желание сделать из них настоящих профессионалов. Для Киры карьера стоит на первом месте, кроме нее у нее ни подруг, ни мужа, ни детей, только женатый коллега-любовник Игнат, который не торопится разводиться. Единственный, кто за внешней суровостью Киры увидел в ней настоящую девушку — Егор, новый врач, но так ли чисты его намерения и сможет ли Кира довериться ему и наконец начать жить полной жизнью?

Над проектом работают онлайн-кинотеатр Иви и «Кинокомпания братьев Андреасян». Режиссером выступает Гога Мамаджанян, продюсерами — Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Сценарий написали Ерзия Ертлес, Анна Старченко, Марина Старченко и Далер Мурзагалиев.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:38
На Иви выйдет значит, можно будет посмотреть, когда совсем делать нечего. Под фоновый просмотр пойдёт. читать далее>>
№ 6
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:23
История о хирурге на грани выгорания и сложных отношениях в больнице - ну банально донельзя. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   18.02.2026 - 20:46
... Во-во, я тоже задумалась над тем, прок каких врачей ещё не снимались сериалы. читать далее>>
№ 4
colybri   18.02.2026 - 16:32
Если следовать логике,то следующий на очереди - сериал "Кащенко". Психиатры пока не охвачены. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:52
Мамаджанян снимет под руководством Андреасянов ))))))))))))))))))))))) читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
В России создадут историческую мелодраму «История его служанки» в духе «Бриджертонов»
Бурак Озчивит расскажет о «Самой красивой девушке Стамбула»
Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова столкнутся с конкурентками в продолжении «Искусства соблазна»
Поиск по меткам
Иви
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянАндрей АндреевИван БатаревЕрзия ЕртлесАлиса КотГога МамаджанянВероника НоринаЕфим ПетрунинСтас РумянцевАндрей СмирновАлександра Соловьёва (IV)Анна СтарченкоИрина ТуманцеваЕвгения Яр
фильмы
Пироговка

фотографии >>
Ирина Туманцева и Иван Батарев устроятся в «Пироговку» фотографии
Ирина Туманцева и Иван Батарев устроятся в «Пироговку» фотографии
Ирина Туманцева и Иван Батарев устроятся в «Пироговку» фотографии
Ирина Туманцева и Иван Батарев устроятся в «Пироговку» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram