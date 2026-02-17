Ирина Туманцева и Иван Батарев устроятся в «Пироговку»

По сюжету Петр Андреевич, выдающийся врач, возглавляет больницу имени Н.И. Пирогова. Здесь же работает его дочь Кира — блестящий хирург на грани выгорания. В больницу приходят работать начинающие врачи, которых Петр Андреевич направляет к ней на обучение. Кира же принимает их в штыки, за что быстро становится «стервой» в глазах новичков. Никто из них не подозревает о том, что за ее придирками стоит желание сделать из них настоящих профессионалов. Для Киры карьера стоит на первом месте, кроме нее у нее ни подруг, ни мужа, ни детей, только женатый коллега-любовник Игнат, который не торопится разводиться. Единственный, кто за внешней суровостью Киры увидел в ней настоящую девушку — Егор, новый врач, но так ли чисты его намерения и сможет ли Кира довериться ему и наконец начать жить полной жизнью?
обсуждение >>