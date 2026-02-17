Телепремьера мелодрамы «Я буду помнить» с Ольгой Павловец и Андреем Фроловым состоится 24 февраля

Со стороны кажется, что жизнь учительницы рисования Риты Говоровой (Ольга Павловец) удалась. На деле – женщина уже давно мечтает о детях, но ее муж Дима (Александр Константинов) против. Устав от бесконечных ссор, Рита улетает в Сибирь, но ее вертолет терпит крушение в тайге. Дима бросается на поиски жены, в этом ему помогает следователь Ирина Филатова (Татьяна Бабенкова). Рите удается спастись, но в результате пережитого стресса она теряет память. Женщину без сознания находит местный охотник Матвей Калугин (Андрей Фролов) и привозит ее в глухое село. Теперь у Риты может начаться новая жизнь, вот только во время катастрофы у нее случайно оказывается краденый алмаз, а по следу уже идут контрабандисты.
«После потери памяти моя героиня оказывается в совершенно новых для себя условиях. Для нее это другая жизнь, а для меня – две разных роли. Я сразу решила, что мой персонаж должен измениться не только внутренне, но и внешне кардинально. В актерском плане это очень интересно, такой роли у меня еще не было. Работали с моим любимым режиссером, Романом Просвирниным, у нас собралась замечательная творческая команда. Я очень довольна! Я вообще люблю экспедиции, люблю работать вдалеке от дома. Мы все время что-то придумывали, сочиняли и, надеюсь, порадуем зрителя!», — говорит Ольга Павловец.
По словам режиссера, в проекте симбиоз сразу нескольких жанров: здесь и приключения, и бандиты, и, конечно же, любовная линия. «Место, в котором проходили съемки, должно играть само. Мы снимали на Кубани, в удивительных морских пейзажах! К этому добавятся сам сюжет и игра артистов. С Ольгой Павловец мы работаем уже достаточно давно, чувствуем друг друга на расстоянии», — добавляет Роман Просвирнин.
«Когда мы с режиссером Романом Просвирниным придумывали моего персонажа, сразу решили, что он будет немногословным. Матвей больше делает, чем говорит. Кроме того, в силу обстоятельств, его биография оказывается не совсем чиста. В целом, мой Матвей сильно отличается от меня в жизни, от этого было еще интереснее разобрать его, изучить особенности характера», — отмечает Андрей Фролов.
