Телепремьера мелодрамы «Я буду помнить» с Ольгой Павловец и Андреем Фроловым состоится 24 февраля

17 февраля
2026 год

17 февраля 2026
Премьера многосерийной мелодрамы «Я буду помнить» состоится 24 февраля в 21:30 в эфире «России». Главные роли в проекте Романа Просвирнина исполняют Ольга Павловец, Андрей Фролов, Татьяна Бабенкова, Александр Константинов, Владимир Стержаков, Олег Алмазов и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Со стороны кажется, что жизнь учительницы рисования Риты Говоровой (Ольга Павловец) удалась. На деле – женщина уже давно мечтает о детях, но ее муж Дима (Александр Константинов) против. Устав от бесконечных ссор, Рита улетает в Сибирь, но ее вертолет терпит крушение в тайге. Дима бросается на поиски жены, в этом ему помогает следователь Ирина Филатова (Татьяна Бабенкова). Рите удается спастись, но в результате пережитого стресса она теряет память. Женщину без сознания находит местный охотник Матвей Калугин (Андрей Фролов) и привозит ее в глухое село. Теперь у Риты может начаться новая жизнь, вот только во время катастрофы у нее случайно оказывается краденый алмаз, а по следу уже идут контрабандисты.

«После потери памяти моя героиня оказывается в совершенно новых для себя условиях. Для нее это другая жизнь, а для меня – две разных роли. Я сразу решила, что мой персонаж должен измениться не только внутренне, но и внешне кардинально. В актерском плане это очень интересно, такой роли у меня еще не было. Работали с моим любимым режиссером, Романом Просвирниным, у нас собралась замечательная творческая команда. Я очень довольна! Я вообще люблю экспедиции, люблю работать вдалеке от дома. Мы все время что-то придумывали, сочиняли и, надеюсь, порадуем зрителя!», — говорит Ольга Павловец.

По словам режиссера, в проекте симбиоз сразу нескольких жанров: здесь и приключения, и бандиты, и, конечно же, любовная линия. «Место, в котором проходили съемки, должно играть само. Мы снимали на Кубани, в удивительных морских пейзажах! К этому добавятся сам сюжет и игра артистов. С Ольгой Павловец мы работаем уже достаточно давно, чувствуем друг друга на расстоянии», — добавляет Роман Просвирнин.

«Когда мы с режиссером Романом Просвирниным придумывали моего персонажа, сразу решили, что он будет немногословным. Матвей больше делает, чем говорит. Кроме того, в силу обстоятельств, его биография оказывается не совсем чиста. В целом, мой Матвей сильно отличается от меня в жизни, от этого было еще интереснее разобрать его, изучить особенности характера», — отмечает Андрей Фролов.
№ 7
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:45
Учительница Рита устав от ссор улетает в Сибирь на вертолете.... Это фантастика. Надеюсь не личный вертолет учителя. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:22
Вот не припомню у Фролова вообще были отрицательные роли? Ни разу не видела, чтобы он играл к примеру убийцу или бандита. читать далее>>
№ 5
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:00
Потеря памяти, краденый алмаз, контрабандисты - ну замутили, замутили... Главное, чтоб это все интересно было. читать далее>>
№ 4
Флорина   18.02.2026 - 21:18
Как долго Павловец еще будет играть главных героинь (непременно с романтическими отношениями)? Ну не подходит она внешне, совсем не ее это. Маленькая, немолодая тетка, имеющая взрослых детей, именно взрослых,... читать далее>>
№ 3
Мария_2191   18.02.2026 - 20:47
Некоторых тянет домой во время таких съёмочных командировок, а Павловец наоборот, кайф получает, когда далеко от дома. читать далее>>
Амнезия и краденые алмазы: состоялась премьера мелодрамы «Я буду помнить» с Ольгой Павловец и Андреем Фроловым
Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти»
Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти»
