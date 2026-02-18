Кино-Театр.Ру
Премьера «Солдата по кличке Рекс» с Евгением Миллером и Любовью Константиновой состоится 23 февраля

18 февраля
2026 год

18 февраля 2026
На НТВ в День защитника Отечества, 23 февраля, в 18:00 состоится премьера четырехсерийной военной драмы Вадима Саетгалиева «Солдат по кличке Рекс». Главные роли исполняют Евгений Миллер и Любовь Константинова, уточняет пресс-служба телеканала.

«Солдат по кличке Рекс». ТВ-ролик

События разворачиваются осенью 1943 года. На разведгруппу Громова (Миллер) во время вылазки нападает вражеская овчарка. Защищаясь, солдаты открывают огонь для защиты, но этим действием выдают своё местоположение и попадают под минометный обстрел. После Громов забирает собаку с собой и просит хирурга Васильева (Дмитрий Пустильник) сделать ей операцию и спасти животное. Когда пес поправляется, Громов пытается установить с ним контакт, но у него ничего не получается. «Благодаря Рексу мой герой Виктор Громов осознает, что жизнь должна продолжаться при любых условиях. Он наконец-то перестанет устанавливать запреты, ограничения и разберется со своим страхом совершать поступки, бывшие под запретом во время войны. Пес поменяет его внутренне, поможет герою понять, что нет никаких препятствий – люди сами все выдумали или создали. До начала съемок мы встречались с кинологом, который объяснял мне, как работать с собаками и какие команды они выполняют. Я убедился, что взаимодействие с ними – очень тонкая работа. Все же каждое животное со своим характером, со своим настроением. Бывало, когда они капризничали, а бывало – выполняли все идеально. Поэтому мы искали к ним подход каждый день», — вспоминает Евгений Миллер.

Найти общий язык с собакой помогает герою лишь ефрейтор Мирошников (Иван Золотухин), даже девушка Громова – медсестра Мария (Константинова) – неодобрительно относится к затее Виктора. Но Громов твердо решил перевоспитать пса и сделать из него настоящего советского солдата. Он дает овчарке кличку Рекс. Вскоре, благодаря доброте и смекалке, ему удается сделать из собаки помощника, готового отправиться с ним в разведку и выполнять сложные задания. Но однажды Громов встречает бывшего хозяина Рекса, который пытается заставить пса вспомнить старые привычки и команды. По словам Золотухина, «зачастую было тяжело, ведь мне нужно было держать во внимании и собаку, и те острые обстоятельства, в которых находится персонаж. Но этот процесс доставлял огромное удовольствие, ведь наши собаки были очень умные. На последних сменах мне уже казалось, что они полностью понимают, чем мы занимаемся. Самой трудной сценой для меня, как я и ожидал, оказался эпизод утопления в болоте. Запах, холодная водичка, грязь и много дублей, ведь у Рекса была действительно тяжелая задача. Еще и утяжелительный мешок, который мне приходилось зажимать между ног, чтобы не всплывать, добавлял веса, а надо ведь еще и сыграть. Было, конечно, непросто, но именно такое потом хочется вспоминать».

фото: пресс-служба телеканала НТВ

Евгений Миллер рассказал, что на площадке взаимодействовал с несколькими разными собаками, у каждой из которой – свой характер и повадки. Актер отметил, что работа с животными в первую очередь сложна тем, что их реакция может быть абсолютно непредсказуема.

«Была проведена большая подготовительная работа: артисты знакомились с собаками и учились взаимодействовать с ними так, чтобы те их слушались. Съемочная группа работала очень слаженно. Всем нам хотелось, чтобы зритель вместе с героями фильма прожил этот небольшой кусочек времени, сам открыв для себя простую истину — любовь способна победить любое зло», — говорит режиссер Вадим Саетгалиев.
№ 5
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:37
может пора оставить тему войны и приключится на счастливые годы. сложно определить какие годы были счастливыми, может до татарского иго. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:23
Вот прям очень похож на американский боевик. Что-то наши уже пошли не туда...Понимаю ещё фильмы, но сериалы и с таким подходом...да уж. читать далее>>
№ 3
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:26
Интересная концепция: как собака может изменить человека на войне. Уважаю такие проекты. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   19.02.2026 - 12:21
...Съёмочная группа работала очень слаженно. Слажали они и на этот раз.© ... Точно. XD :-X :-D 100%. ...Съёмочная группа работала очень слаженно. Слажали они и на этот раз, создав сказочный мини-сериал-комикс.... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:45
Епт.Как у вас рождаются настолько сказочные сюжеты. Комиксы - не меньше. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс»
НТВ
персоны
Иван ЗолотухинЛюбовь КонстантиноваЕвгений МиллерВадим Саетгалиев
фильмы
Солдат по кличке Рекс

