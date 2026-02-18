Марк Эйдельштейн составит компанию Ивану Янковскому в «Хакерах»

Марк Эйдельштейн сыграет одну из ключевых ролей в восьмисерийном психологическом технотриллере «Хакеры», посвященном «белым хакерам». Согласно пресс-службе компании Art Pictures Motion, это один из первых запусков новой студии Kisa Films, которую возглавил продюсер Алексей Киселёв.
Летом 2025 года стало известно, что главную роль в сериале закрепили за Иваном Янковским. «Хакеры» находятся на этапе подготовки к съемкам, которые пройдут в 2026-м. «11010000 10010100 11010000 10111110 11010000 10110001 11010001 10000000 11010000 10111110 00100000 11010000 10111111 11010000 10111110 11010000 10110110 11010000 10110000 11010000 10111011 11010000 10111110 11010000 10110010 11010000 10110000 11010001 10000010 11010001 10001100 00100000 11010000 10110010 00100000 11010000 10111000 11010000 10111101 11010001 10000011 11010001 10001110 00100000 11010001 10000000 11010000 10110101 11010000 10110000 11010000 10111011 11010001 10001100 11010000 10111101 11010000 10111110 11010001 10000001 11010001 10000010 11010001 10001100», –поделился Эйдельштейн первыми деталями триллера.
фото: пресс-служба компании Art Pictures Motion
Сериал по идее российского предпринимателя, инвестора и продюсера Николая Ивенева и сценарию Игоря Поплаухина, при участии Алексея Киселёва, Ивана Янковского, Александра Алябьева, Сергея Левитана и Серафима Ореханова поведает об одном из самых узнаваемых брендов в мире — русских хакерах — и пригласит зрителей в самые темные уголки интернета. Герои «Хакеров» окажутся перед сложным выбором, где каждый шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о том, что все это — хрупкая иллюзия.
«Иван и Марк сыграют в нашем сериале двух сводных братьев, это такое размышление о настоящем и будущем, о новом поколении. Проект действительно станет большим событием. Мы не только собираем очень яркую команду в кадре и за кадром, но и планируем стать одним из самых масштабных российских и международных проектов в этом десятилетии. Сценарием нашей истории о мире хакеров и кибербезопасности уже заинтересовались партнеры в Америке, мы прорабатываем съемки в Абу-Даби, Катаре, Таиланде и Нью-Йорке, будем представлять сериал на Каннском кинорынке. И это неудивительно: российские хакеры — настоящий бренд, у каждого из них невероятная история, потрясающие кейсы, и я мечтаю, чтобы этот проект стал и вдохновением для новых поколений технологических гениев, и достойно представил нашу страну в мире», — делится Алексей Киселёв.
