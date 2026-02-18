Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Отмороженные» вернутся к зрителям 25 февраля

18 февраля
2026 год

Новости кино >>
18 февраля 2026
Второй сезон сериала «Отмороженные» по сценарию Ани Мирохиной и Александра Жамкова стартует 25 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink в линейке Wink Originals. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Отмороженные-2»

События новых серий разворачиваются спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. За это время Ноль купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила: Чак сидит в тюрьме, Олеся потеряла бизнес, Масса и Вжик получили «условку», Степа изгнан из органов, а Даша узнала, насколько Ноль может быть жестоким. Теперь Филу придется не только разобраться с ним, но и вернуть друзьям жизнь, которую они потеряли из-за него, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью — новую или старую.

Съемки сериала, созданного Студией «ВАМ» по заказу «НМГ Студии», проходили в Москве и Подмосковье. Режиссеру Радде Новиковой «давно хотелось соединить комедию с другими жанрами. Сценарий второго сезона написан с залихватским драйвом и лихо закручивает драму в сарказм, а полюбившиеся персонажи возвращаются в совершенно новом, неожиданном статусе. Мне запомнилась одна из ярких сцен, которую мы снимали на Воробьевых горах. Всех подробностей раскрывать не буду, но это была отсылка к “Бригаде”, где четверо парней разговаривают о будущем»..

Читать Смотреть онлайн: «Слово пацана», «Ласт квест» и финальный сезон «Короны»
К своим ролям во втором сезоне вернулись Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплёв, Денис Васильев, Даниил Спиваковский, Савелий Наумов, Ярослав Заргаров, Эмилия Спивак, Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Виктория Агалакова и Нонна Гришаева. «Я возвращалась к съемкам как в детстве в любимый лагерь на новую смену. Мне кажется, что второй сезон больше исследует историю в глубину, несмотря на юмор и аттракцион. Зритель действительно будет разбираться, как герои оказались в той точке, где мы их застанем в начале сезона. А главным вызовом для моей героини Даши станет, конечно, то, что все и все не то, чем кажутся», — поделилась Светлана Иванова.

Влад Коноплёв намекнул, что ждет его героя Фила в новом сезоне: «Фил сталкивается с новой реальностью и обстоятельствами, которые потребуют от него принимать совершенно неожиданные решения. Зрители увидят абсолютно другого Фила — и внешне, и внутренне. Главное, его ждет поворотная встреча с человеком, которая сильно поменяет его».

«Отмороженные» вернутся к зрителям 25 февраля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

К касту присоединились Ульяна Пылаева и Даня Киселёв. Дане досталась роль повзрослевшего сына главных героев — Лёхи, а Ульяна сыграла прокурора. В сериале у Киселёва исполнилась мечта: «Мы снимались с Яном Цапником в одном из проектов, но не встречались в кадре. А теперь в "Отмороженных" я стал его "киносыном"! Вот такая семейка».

Премьера первого сезона «Отмороженных» состоялась в 2023 году. У режиссера первого сезона Ани Мирохиной «есть убеждение, что сериал обрел большое количество поклонников, потому что удалось балансировать в жанре ироничной драмы. С одной стороны, создавая комичные ситуации, в которые попадают персонажи из 90-х, с другой — серьезные вещи: о любви, настоящих родителях, крепкой дружбе. Мне кажется, что это смешение жанров дало зрителю возможность подключиться, переживать за персонажей и поверить, что эта история всерьез. Все то время, пока писался сценарий второго сезона, мы постоянно получали сообщения с вопросами, когда же выйдут новые серии. Я знаю, что второй сезон ждут. Надеюсь, что он не разочарует».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:28
Радуют новые лица в касте - Ульяна Пылаева и Даня Киселев. Думаю, второй сезон будет не хуже первого. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   18.02.2026 - 20:43
Первый сезон вроде как зашёл неплохо так, что будет с вторым надо смотреть. Надеюсь отсняли не хуже. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Закончились съемки второго сезона «Отмороженных»
«Игра на вылет» с Козловским и «После Фишера» с Петровым: Wink анонсировал сериалы 2026 года
Ян Цапник и Влад Коноплев вернулись к ролям «Отмороженных»
«Слово пацана», «Подростки и космос» и «Министерство Всего Хорошего»: ИРИ рассказал о новинках сезона
Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере
Поиск по меткам
wink
персоны
Виктория АгалаковаДенис ВасильевНонна ГришаеваЯрослав ЗаргаровСветлана ИвановаДаня КиселёвВлад КоноплёвФёдор ЛавровАня МирохинаСавелий НаумовРадда НовиковаКирилл ПолухинУльяна ПылаеваЭмилия СпивакДаниил СпиваковскийЯн Цапник
фильмы
ОтмороженныеОтмороженные-2

фотографии >>
«Отмороженные» вернутся к зрителям 25 февраля фотографии
«Отмороженные» вернутся к зрителям 25 февраля фотографии
«Отмороженные» вернутся к зрителям 25 февраля фотографии
«Отмороженные» вернутся к зрителям 25 февраля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram