«Отмороженные» вернутся к зрителям 25 февраля

Второй сезон сериала «Отмороженные» по сценарию Ани Мирохиной и Александра Жамкова стартует 25 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink в линейке Wink Originals. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
«Отмороженные-2»
События новых серий разворачиваются спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. За это время Ноль купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила: Чак сидит в тюрьме, Олеся потеряла бизнес, Масса и Вжик получили «условку», Степа изгнан из органов, а Даша узнала, насколько Ноль может быть жестоким. Теперь Филу придется не только разобраться с ним, но и вернуть друзьям жизнь, которую они потеряли из-за него, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью — новую или старую.
Съемки сериала, созданного Студией «ВАМ» по заказу «НМГ Студии», проходили в Москве и Подмосковье. Режиссеру Радде Новиковой«давно хотелось соединить комедию с другими жанрами. Сценарий второго сезона написан с залихватским драйвом и лихо закручивает драму в сарказм, а полюбившиеся персонажи возвращаются в совершенно новом, неожиданном статусе. Мне запомнилась одна из ярких сцен, которую мы снимали на Воробьевых горах. Всех подробностей раскрывать не буду, но это была отсылка к “Бригаде”, где четверо парней разговаривают о будущем»..
Влад Коноплёв намекнул, что ждет его героя Фила в новом сезоне: «Фил сталкивается с новой реальностью и обстоятельствами, которые потребуют от него принимать совершенно неожиданные решения. Зрители увидят абсолютно другого Фила — и внешне, и внутренне. Главное, его ждет поворотная встреча с человеком, которая сильно поменяет его».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
К касту присоединились Ульяна Пылаева и Даня Киселёв. Дане досталась роль повзрослевшего сына главных героев — Лёхи, а Ульяна сыграла прокурора. В сериале у Киселёва исполнилась мечта: «Мы снимались с Яном Цапником в одном из проектов, но не встречались в кадре. А теперь в "Отмороженных" я стал его "киносыном"! Вот такая семейка».
Премьера первого сезона «Отмороженных» состоялась в 2023 году. У режиссера первого сезона Ани Мирохиной «есть убеждение, что сериал обрел большое количество поклонников, потому что удалось балансировать в жанре ироничной драмы. С одной стороны, создавая комичные ситуации, в которые попадают персонажи из 90-х, с другой — серьезные вещи: о любви, настоящих родителях, крепкой дружбе. Мне кажется, что это смешение жанров дало зрителю возможность подключиться, переживать за персонажей и поверить, что эта история всерьез. Все то время, пока писался сценарий второго сезона, мы постоянно получали сообщения с вопросами, когда же выйдут новые серии. Я знаю, что второй сезон ждут. Надеюсь, что он не разочарует».
