Елена Донина, Андрей Аладьин и Алесь Снопковский сыграли в мелодраме «Любовь по памяти»

18 февраля
2026 год

18 февраля 2026
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Алексея Гусева «Любовь по памяти». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Елена Донина, Андрей Аладьин и Алесь Снопковский.

Елена Донина, Андрей Аладьин и Алесь Снопковский сыграли в мелодраме «Любовь по памяти»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Жизнь главной героини Алёны как картинка из глянцевого журнала: уютный дом, двое детей, любящий муж Дима. Однажды супруг не возвращается из командировки и присылает вместо себя друга Льва с бумагами на развод и шокирующей правдой – у него другая семья. Самое страшное открывается, когда сын Алёны наконец дозванивается до отца: Дима похищен. Женщина начинает собственное расследование. Главный подозреваемый – Лев. Следя за ним, она обнаруживает нечто настолько невероятное, что это полностью переворачивает ее мир.

По словам Андрея Аладьина, «Дмитрий – обычный мужчина, который стремится быть примерным семьянином. Мне самому хотелось бы быть таким супругом – любящим и верным, способным сохранять ощущение новизны в отношениях, помнить о данных обещаниях и держать слово. Дмитрию приходится преодолевать собственные внутренние слабости и противоречия. Его довольно легко обмануть: он много лет дружил с человеком, который оказался способен на предательство. Наш сериал о прощении, принятии, любви и преодолении общих трудностей. У героев была благополучная жизнь, но внезапно произошел серьезный кризис, почти трагедия. Тем не менее, им удалось пройти через это испытание и вновь прийти к любви».
№ 3
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:28
По-моему у кого-то закончились идеи для съёмок нормального фильма. читать далее>>
№ 2
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 15:24
Ну и сюжет, блин блинский... ;D Кто такое смотреть то будет? читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   18.02.2026 - 17:59
Получается мужика похитили и заставили его оформить бумаги для развода? Пхахаххх. Второй вариант: во время оформления бумаг его похитили. )) читать далее>>
Всего сообщений: 3
Dомашний
персоны
Андрей АладьинАлексей Гусев (II)Елена ДонинаАлесь Снопковский
фильмы
Любовь по памяти

