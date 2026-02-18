Елена Донина, Андрей Аладьин и Алесь Снопковский сыграли в мелодраме «Любовь по памяти»

Жизнь главной героини Алёны как картинка из глянцевого журнала: уютный дом, двое детей, любящий муж Дима. Однажды супруг не возвращается из командировки и присылает вместо себя друга Льва с бумагами на развод и шокирующей правдой – у него другая семья. Самое страшное открывается, когда сын Алёны наконец дозванивается до отца: Дима похищен. Женщина начинает собственное расследование. Главный подозреваемый – Лев. Следя за ним, она обнаруживает нечто настолько невероятное, что это полностью переворачивает ее мир.
По словам Андрея Аладьина, «Дмитрий – обычный мужчина, который стремится быть примерным семьянином. Мне самому хотелось бы быть таким супругом – любящим и верным, способным сохранять ощущение новизны в отношениях, помнить о данных обещаниях и держать слово. Дмитрию приходится преодолевать собственные внутренние слабости и противоречия. Его довольно легко обмануть: он много лет дружил с человеком, который оказался способен на предательство. Наш сериал о прощении, принятии, любви и преодолении общих трудностей. У героев была благополучная жизнь, но внезапно произошел серьезный кризис, почти трагедия. Тем не менее, им удалось пройти через это испытание и вновь прийти к любви».
