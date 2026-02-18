Кино-Театр.Ру
PREMIER спродюсирует «Холопа-3» и экранизацию бестселлера «Твое сердце будет разбито»

18 февраля
2026 год

18 февраля 2026
В рамках медифорума CSTB.Pro Media 2026 Давид Кочаров представил новые возможности видеосервиса RUTUBE по поддержке кинопроката и объявил о работе онлайн-кинотеатра PREMIER над несколькими полнометражными фильмами. Об этом сообщает пресс-служба платформ.

Сказка о царе Салтане (2026)
фото: кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» / «Кинокомпания братьев Андреасян»

По словам генпродюсера RUTUBE, сервис «будет создавать событие» на платформе к выходу фильмов в широкий прокат. «Это лучший рекламный инвентарь в российском digital. Скоро мы также запустим прямые продажи билетов в кино через RUTUBE, чтобы зрители могли покупать их непосредственно на платформе», – рассказал Кочаров.

Теперь у кинопрокатчиков будет доступ к аудитории платформы и к разнообразным рекламным инструментам: витрине с подборкой тематического контента на главной странице, CRM, поп-ап в web-версии и на Smart TV, широкому размещению трейлеров и тизеров в pre-roll и другим форматам. В рамках промо «Сказки о царе Салтане» RUTUBE даже тематически изменил свой логотип на главной странице. Среди первых картин, поддержанных сервисом, — семейные фильмы «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане».

Холоп-3 (2026)
фото: на съемочной площадке фильма «Холоп 3» / Yellow, Black and White, START, «Россия»

Кочаров также сообщил, что PREMIER вошел в сопродюсирование третьего «Холопа». «Мы инвестируем в кинопрокат, потому что это приносит деньги. Сериальный рынок сейчас инвестиционный, а единственное, где можно заработать – это кинопрокат, и это прозрачно. Это понятный бизнес для вложения средств», – объяснил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра решение работать с полнометражными лентами.

Кроме того, PREMIER стал сопродюсером молодежной мелодрамы «Твое сердце будет разбито», представляющей собой экранизацию одноименного бестселлера Анны Джейн, вышедшего суммарным тиражом 284 тысяч экземпляров. Еще один полный метр — добрая комедия «Таня и космонавт» с Викторией Исаковой в главной роли — создан полностью по заказу платформы. Онлайн-кинотеатр выпустит картины в широкий кинопрокат совместно с видеосервисом START.
№ 3
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:34
Продюсеры ждут миллиардных сборов) Врятли за два закатят, вангую 1 читать далее>>
№ 2
Мечта о жевательной резинке   19.02.2026 - 17:09
... Ясен фиг. Это лишь способ привлечь аудиторию, а не искреннее желание развивать киноиндустрию. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   18.02.2026 - 20:40
Правильно, нашли лазейку, где можно неплохо так зарабатывать и не скрывают этого. читать далее>>
Всего сообщений: 3
