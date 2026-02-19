Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Аниме «Где те девушки, что были бы добры к отаку?» стартует весной (есть трейлер)

19 февраля
2026 год

Новости кино >>
19 февраля 2026
«Где те девушки, что были бы добры к отаку?» узнаем уже 8 апреля. Пока же смотрим новый трейлер, представленный студией TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Девушка на час»). Опенинг Hide and seek исполняет южнокорейская группа i-dle, а эндинг Isho Nakako — рок-коллектив sun soo girl. А вот дайджест минувшей недели.


Такуя Сэо — застенчивый старшеклассник и преданный поклонник девчачьего аниме «Кирамон»: увлечение он не афиширует, заранее предполагая, что сверстники его не поймут. Тем неожиданнее сближение с двумя гяру из класса — энергичной Кэй Аманэ и более сдержанной, но не менее эффектной Котоко Идзити. Выясняется, что у них есть общая тема для разговора. За внешней бравадой школьных модниц скрываются сомнения и уязвимость, а за образом «типичного отаку» — умение быть внимательным и надежным. Постепенно дружеское притяжение начинает приобретать романтический оттенок.

Читать «Доктор Стоун» — аниме той же студии, которое надо показывать в школах
В ролях:

💕 Такуя — Сё Комура (Персиваль из аниме «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса»).
💕 Кэй — Кономи Инагаки (Элли из «Синдуальности»).
💕 Котоко — Ю Сэридзава (Мяа из «Гигантского зверя Арса»).

Аниме «Где те девушки, что были бы добры к отаку?» стартует весной (есть трейлер)

Манга Норисиро-тянГерой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы») с иллюстрациями Саканы Уодзуми выходит в журнале Monthly Comic Zenon с августа 2021 года. Над экранизацией работают режиссер Арата МитаСтаршая карта», «Наказание для храброго героя»), сценарист Кадзухико ИнукайЧара-хранители!», «На земле и на небесах») и дизайнерка персонажей Лион Мацуда (анимация «Моих девушек», «Баки Ханмы»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или ярких парах ко Дню всех Влюбленных.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:33
Главного героя озвучивает парень, который Персиваля играл в "Семи смертных грехах". читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:20
Старшеклассницы симпатичные, а вот застенчивые Такуя как-то не очень. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Еще по одной: «Необъятный океан» взросления и оголтелая юность
Сладкая парочка: «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» — согревающий школьный ромком
«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется
Времена года: «История маленькой любви» — экранизация самой продолжительной ёнкомы
«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям
Поиск по меткам
TMS EntertainmentАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
фильмы
Баки ХанмаГде те девушки, что были бы добры к отаку?Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцыГигантский зверь АрсаДевушка на часДоктор СтоунМои девушкиНа земле и на небесахНаказание для храброго герояСемь смертных грехов: Четыре всадника АпокалипсисаСиндуальностьСтаршая картаЧара-хранители!

фотографии >>
Аниме «Где те девушки, что были бы добры к отаку?» стартует весной (есть трейлер) фотографии
Аниме «Где те девушки, что были бы добры к отаку?» стартует весной (есть трейлер) фотографии
Аниме «Где те девушки, что были бы добры к отаку?» стартует весной (есть трейлер) фотографии
Аниме «Где те девушки, что были бы добры к отаку?» стартует весной (есть трейлер) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram