Аниме «Где те девушки, что были бы добры к отаку?» стартует весной (есть трейлер)

«Где те девушки, что были бы добры к отаку?
» узнаем уже 8 апреля. Пока же смотрим новый трейлер, представленный студией TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Девушка на час
»). Опенинг Hide and seek
исполняет южнокорейская группа i-dle
, а эндинг Isho Nakako
— рок-коллектив sun soo girl
.
Такуя Сэо — застенчивый старшеклассник и преданный поклонник девчачьего аниме «Кирамон»: увлечение он не афиширует, заранее предполагая, что сверстники его не поймут. Тем неожиданнее сближение с двумя гяру
из класса — энергичной Кэй Аманэ и более сдержанной, но не менее эффектной Котоко Идзити. Выясняется, что у них есть общая тема для разговора. За внешней бравадой школьных модниц скрываются сомнения и уязвимость, а за образом «типичного отаку» — умение быть внимательным и надежным. Постепенно дружеское притяжение начинает приобретать романтический оттенок.
Читать
«Доктор Стоун» — аниме той же студии, которое надо показывать в школах
В ролях:
💕 Такуя — Сё Комура
(Персиваль
из аниме «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
»).
💕 Кэй — Кономи Инагаки
(Элли
из «Синдуальности
»).
💕 Котоко — Ю Сэридзава
(Мяа
из «Гигантского зверя Арса
»).
Манга Норисиро-тян
(«Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы
») с иллюстрациями Саканы Уодзуми
выходит в журнале Monthly Comic Zenon
с августа 2021 года. Над экранизацией работают режиссер Арата Мита
(«Старшая карта
», «Наказание для храброго героя
»), сценарист Кадзухико Инукай
(«Чара-хранители!
», «На земле и на небесах
») и дизайнерка персонажей Лион Мацуда
(анимация «Моих девушек
», «Баки Ханмы
»).
