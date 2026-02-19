Степан Бурнашёв снимает фильм «Белая Земля» с японским актером Кейсуке Номура в главной роли

Съемки фильма проходят в Якутске, селе Хатассы (Республика Саха), а также запланированы в Токио. Во время съемок в Якутии для Кейсуке Номура многое оказалось впервые: он столкнулся с морозом минус 40 градусов, познакомился с местными традициями и бытом, попробовал строганину и другие блюда якутской кухни.
«Белая Земля» – очень личная история о семье, одиночестве и о том, как трудно иногда сказать близким самое важное. Лента отражает якутскую самобытность – сдержанность, внутреннюю силу, уважение к родным и бережное отношение к традициям. В то же время темы, к которым обращается «Белая Земля», близки и понятны зрителям в любой стране, в независимости от культурного контекста.
«Я хочу снять кино о том, как люди снова становятся близкими, – без громких слов, через совместные дела и заботу друг о друге. Для меня здесь важно быть просто наблюдателем. Люди на экране – семья, а съемочная группа – словно невидимые гости в их доме. В фильме вместо музыкального сопровождения будут живые звуки дома, снега, воды и дыхания. Это будет спокойное, честное кино о повседневной жизни, где чужой постепенно становится своим, а между людьми рождается ощущение общего "мы"», – поделился своим творческим замыслом Степан Бурнашёв.
фото: пресс-служба проекта
Главный герой «Белой Земли» Хару (Кейсуке Номура) – представитель заиничи (японских корейцев). Его семью много лет назад разделила Корейская война: часть родни осталась в Японии, другая обрела новый дом в Якутии. Спустя десятилетия Хару прилетает в Якутию, где его встречают родственники, связь с которыми была утрачена.
Его принимают в деревенском доме: фотографии на стенах, семейный архив, простая еда, размеренный ритм жизни. Постепенно он включается в местную жизнь – занимается хозяйством, ухаживает за лошадьми, помогает в повседневных делах, сопровождает родных на зимних работах и вместе с ними выходит на лед замерзшей реки. Место, куда он приехал чужим, постепенно становится для него своим.
Оператором-постановщиком фильма выступил Семен Аманатов, а вторым режиссером стала Анастасия Питель, которая, приехав однажды в Якутию, осталась здесь жить и работать. Проект реализуется при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) – картина стала победителем конкурса игровых короткометражных фильмов, проведенного фондом в конце 2025 года.
