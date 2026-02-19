Режиссер «Мажора» Константин Статский приступил к съемкам нового сезона «Трассы»

Начались съемки детективной драмы «Трасса 2», продолжающей начатое Олегом Маловичко в «Трассе» и «Хрустальном» исследование природы зла и цены молчания. Новый проект Okko и продюсерской компании «Среды» тематически войдет в «антологию зла», которую составляют «Хрустальный» и «Трасса», но сюжетно новый проект будет самостоятельной историей, отмечает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Под антологией зла я имею в виду "Трассу 2", "Хрустальный" и первую "Трассу". Если пытаться выделить общий принцип, это, наверное, непроизносимое, что-то из зоны умолчания, то, что как нам кажется, будучи произнесенным, разрушит и нас, и нашу жизнь. По большому счету, все эти истории про освобождение от бремени, с разными результатами в каждой части, но тем не менее. В новой истории мы пытаемся разобраться, по сути, в тех же вопросах, что и в первой «Трассе», но осветить, или по крайней мере, попробовать, их другую сторону», — отмечает автор сценария и продюсер Олег Маловичко.
Заполярный город Яркий отрезан от большой земли, и попасть в него можно лишь по зимнику – дороге, доступной с ноября по май. Когда-то город процветал, сюда приезжали работать со всего Союза, а теперь здесь лишь кварталы заброшенных домов и туманное будущее. Оставшиеся жители соседствуют с коренным населением, которое проживает обособленно. Оживить этот мертвый пейзаж способна разработка старой шахты, куда приехали сотни рабочих-маргиналов с сомнительной биографией.
Когда город сотрясает жестокое убийство молодой женщины, начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров (Сергей Колесников) слишком переживает о том, что огласка может ущемить интересы стройки. Но его сноха Зоя (Валерия Валюженич) не дает ему спустить дело на тормозах. В свое время она отвергла свое родовое призвание, вышла замуж за сына Дмитрия и поступила на службу в полицию, за что была проклята матерью. Три года назад она потеряла в аварии мужа и старшего ребенка, и теперь из близких у нее только младший сын Артем (Воля Завитаев) и Дмитрий. Ради их благополучия Зоя готова на все, и когда на подмогу в Яркий присылают следователя Петра Горелова (Алексей Филимонов), ее бывшего любовника, она готова выдержать и это испытание. Неуловимый серийный убийца «Охотник» начинает смертельную игру со следствием, и чтобы выйти из нее невредимой, Зоя должна вернуться к тому, что она долгое время в себе отрицала – природному дару.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Это мой дебют. Чтобы именно работать, а не сходить с ума, все, что я делаю, направлено на спокойствие и тело. Поэтому специально не искала ничего сверх, чтобы просто вникать в материал. Он сложный, неочевидный и я много раз его перечитывала, чтобы ответить на свои вопросы. Еще я закаляюсь и больше занимаюсь спортом, потому что предстоят лютые холода. Я впечатлена первыми съёмочными днями: за городом -25, на нас 5-6 слоев утепления, у меня ломается язык от специфических речевых оборотов, но рядом такая крутая команда, такие мощные партнеры и режиссер, что я просто наблюдаю и балдею», — рассказывает Валерия Валюженич.
«Я был очень рад, что появилась возможность опять воссоединиться в творческом союзе с Продюсерской компанией "Среда", с которой мы сделали такие хиты, как "Мажор" и "Троцкий". Я счастливый режиссер, потому что я снимаю только тот материал, который во мне откликается, а тут, помимо продакшена, еще и имя автора сценария – Олега Маловичко – это уже гарантия интересной истории. Кроме того, оригинальная история без привязки к первому сезону дает возможность нам показать, как один жанр раскрывается разными режиссерами. Отдельно хочется поблагодарить продюсеров, что мы не гонимся за звездными именами, а выбираем только тех, кто позволяет наиболее точно рассказать историю. Снимать зимнюю историю, безусловно, сложнее, а тут все еще усугубляется нашим выбором локации: мы снимаем наш проект в таком отдаленном регионе, как Воркута. Но, когда тебя окружают люди, влюбленные в свою работу, любые сложности преодолимы», — признается Константин Статский.
