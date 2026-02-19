Кино-Театр.Ру
XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» объявил даты проведения

19 февраля
2026 год

19 февраля 2026
XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявляет даты проведения и старт приема работ на участие в конкурсе. Одно из главных культурных событий лета пройдет с 26 по 30 июня в Ивановской области, сообщает пресс-служба смотра.

XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Подать заявку в конкурсную программу можно до 15 мая включительно на официальном сайте фестиваля. К участию в международной конкурсной программе приглашаются как зарубежные, так и российские проекты, приоритет отдается мировым и российским премьерам. Победителей выберет международное жюри, которое определит обладателя Гран-при фестиваля, а также вручит награды за лучшую режиссуру и приз с формулировкой жюри.

Юбилейный, двадцатый фестиваль «Зеркало» станет знаковым культурным событием для всей Ивановской области и, конечно, для Юрьевца – города детства Андрея Тарковского. Фестиваль является одним из старейших киносмотров страны и остается важной международной площадкой диалога, в центре которого – творческое наследие великого русского режиссера. Основные мероприятия кинофестиваля «Зеркало» проходят в Иванове, Юрьевце и малых городах Ивановской области. В программу входят порядка 100 фильмов и 50 специальных событий (мастер-классы, лекции, концерты). «Зеркало» — зрительский фестиваль, ежегодно его посещают более 10 000 зрителей.

Специальные события объединяют музыку, кино, архитектуру, искусство. В рамках смотра проходят концерты, творческие встречи и презентации книг. В арт-резиденции на железнодорожном вокзале в Иванове организуются просветительские события, а также работает библиотека. К юбилейному фестивалю организаторы подготовили масштабную параллельную программу, которая закрепит за «Зеркалом» статус одного из главных культурных событий лета – не только в Ивановской области, но и в Центральной России в целом. Церемония открытия по традиции пройдет в Юрьевце, городе детства Андрея Тарковского, где до сих пор бережно сохраняется память о режиссере и ощущается связь с его наследием, что делает открытие фестиваля особенно значимым.

В программе фестиваля в 2026 году — премьеры иностранных фильмов, новые российские полнометражные и короткометражные картины, документальная секция, ретроспективы и специальные показы. Секция «Свои» объединит заметные отечественные фильмы, получившие признание на российских и международных смотрах в прошлом году. Картины представят их авторы, после показов пройдут обсуждения со зрителями. В программу «Свои. Короткий метр» войдут значимые российские короткометражные работы. Лучшие фильмы в этих секциях выберут зрители путем голосования.

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.
№ 3
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:10
Опять же. много фильмов отправляют на фестивали. К Тарковскоу и другим, 90% из них никто не видит больше. И не знают, что за они. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:16
Столько лет уже проходит фестиваль, браво. Юбилейный год должен показать лучшие работы. читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:00
Тарковский - мой любимый режиссер, так что с нетерпением жду премьер и ретроспектив. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
