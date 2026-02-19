«Не уходи от меня»: Дарья Алыпова, Максим Севриновский и Сергей Волков в трейлере драмы «Северная станция»

анонс

В Дагестане экранизируют повесть Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина»

«Частная жизнь» с Джоди Фостер выйдет в российский прокат

20 февраля

Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким

Мистический детектив с элементами фантастики, снятый по мотивам повести братьев Стругацких, выйдет в прокат 28 января 2027 года