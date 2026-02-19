«Не уходи от меня»: Дарья Алыпова, Максим Севриновский и Сергей Волков в трейлере драмы «Северная станция»

По сюжету талантливая студентка биофака Света проходит практику на станции «Северная», где у нее завязывается короткий роман со взрослым преподавателем Рудиным. Эти отношения разрушают ее личную жизнь и будущую карьеру.
Спустя 10 лет девушке предлагают присоединиться к многочисленным обвинениями в харрасменте со стороны Рудина, но, оказывается, она до сих пор его любит и сначала хочет выяснить правду.
фото: кинокомпания К24
Сергей Овечко выступил и автором сценария. В также картине сыграли Сергей Волков и Валерия Репина. За производство отвечают «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» и Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».
