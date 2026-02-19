Кино-Театр.Ру
«Не уходи от меня»: Дарья Алыпова, Максим Севриновский и Сергей Волков в трейлере драмы «Северная станция»

19 февраля
2026 год

19 февраля 2026
В сети появился трейлер и постер фильма «Северная станция», полнометражного дебюта режиссера Сергея Овечко. Это напряженная история о проживании психологической травмы с Дарьей Алыповой и Максимом Севриновским в главных ролях. Кинопрокатная компания К24 выпустит картину на большие экраны 2 апреля.

«Северная станция»


По сюжету талантливая студентка биофака Света проходит практику на станции «Северная», где у нее завязывается короткий роман со взрослым преподавателем Рудиным. Эти отношения разрушают ее личную жизнь и будущую карьеру.

Спустя 10 лет девушке предлагают присоединиться к многочисленным обвинениями в харрасменте со стороны Рудина, но, оказывается, она до сих пор его любит и сначала хочет выяснить правду.

«Не уходи от меня»: Дарья Алыпова, Максим Севриновский и Сергей Волков в трейлере драмы «Северная станция»
фото: кинокомпания К24

Сергей Овечко выступил и автором сценария. В также картине сыграли Сергей Волков и Валерия Репина. За производство отвечают «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» и Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».
№ 3
valerik61   20.02.2026 - 00:14
Надо будет посмотреть!)) читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   19.02.2026 - 22:23
Токсичные отношения, риски потерять карьеру и будущее, погубить свою личную жизнь, выяснить правду - много предстоит показать в одном фильме, но мне такое нравится. читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   19.02.2026 - 18:59
Зацепил трейлер. Тема психологической травмы и сложных моральных выборов - это явно должно быть интересно. читать далее>>
Всего сообщений: 3
персоны
Дарья АлыповаСергей Волков (II)Сергей ОвечкоВалерия РепинаМаксим СевриновскийИгорь Толстунов
фильмы
Северная станция

"Северная станция" (2025)
"Северная станция" (2025)
"Северная станция" (2025)
"Северная станция" (2025)
