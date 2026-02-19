Николай Наумов влюбится в Полину Максимову в сериале «Горнолыжка»

Телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр PREMIER и кинокомпания 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») начали съемки нового оригинального комедийного сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым в главной роли. Действие сериала развернется на фоне заснеженных склонов горнолыжного курорта, где можно легко упасть в сугроб, но гораздо приятнее — в чьи-то объятья, уточняет пресс-служба кинокомпании.
фото: 1-2-3 Production
По сюжету надежный и справедливый Миша (Николай Наумов) всю жизнь работает крановщиком в порту небольшого провинциального городка Заводской. Когда владелец порта в очередной раз не выплачивает зарплату рабочим, Миша заступается за коллег – и закономерно остается без работы. На шее у Миши сын-оболтус Тимур (Олег Савостюк) – беспечный авантюрист, который не упускает возможности заработать «по-легкому», но каждый раз терпит фиаско и накапливает долги. Пытаясь удержаться на плаву, Миша чудом устраивается работать на элитный горнолыжный курорт. Здесь все устроено строго: командная дисциплина, распорядок, разные характеры и множество задач, которые нужно разруливать на ходу – от бытовых мелочей до конфликтов с проверяющими и иногда с гостями.
Курортом управляет требовательная, но заботливая Катя (Полина Максимова), к которой у Миши постепенно появляются чувства. Вот только Катя находится в серьезных отношениях – и не с кем попало, а с Денисом (Давид Манукян), владельцем того самого порта, где работал Миша. Так формируется любовный треугольник, превращающий каждый день на курорте в череду форс-мажоров, где под угрозой срыва оказывается не только личное счастье героев, но и бесперебойная работа всей горнолыжки.
«Жизнь учит нас тому же, чему и горный склон: чтобы поехать красиво, нужно много раз упасть. Но именно эти падения оттачивают не только технику, но и характер истории, делают ее живой и непредсказуемой. Этап раскачки позади — теперь мы переходим к главному. Впереди нас ждет сосредоточенная, трудная и потому прекрасная работа», — говорит режиссер Александр Назаров.
фото: 1-2-3 Production
Съемки сериала проходят на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. «Есть что-то очень честное в том, чтобы рассказывать историю в месте, которое становится ее полноценным героем. Мы только начали, но уже есть ощущение, что впереди — настоящее приключение. Каждый день приносит новые задачи, сцены, эмоции. И в этой свежести старта есть особый азарт — хочется быстрее разогнаться и посмотреть, куда нас занесет эта история», — отмечает Николай Наумов.
«В центре нашего сериала — не супергерой, а простой человек, который готов постоять за себя и своих близких. Его сила — в смекалке, чувстве справедливости, человечности. В этом и есть наш главный посыл: сегодня настоящий "супергерой" — это не тот, кто сильнее всех, а тот, кто не боится быть честным, даже когда это невыгодно; кто может защитить, не растеряв достоинства. Вот такая, казалось бы, простая, но такая дефицитная в сегодняшние дни, история», — добавляет генеральный продюсер 1-2-3 Production Елена Торчинская.
