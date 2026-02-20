Кино-Театр.Ру
Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким

20 февраля
2026 год

20 февраля 2026
Подошли к концу съемки мистического детектива с элементами фантастики «Отель "У погибшего альпиниста"», за производство которого отвечает кинокомпания «Марс Медиа» совместно с Первым каналом при поддержке Фонда кино. Картину, снятую по мотивам повести братьев Стругацких, выпустит в прокат 28 января 2027 года «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба дистрибьютора.


По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У погибшего альпиниста» — письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей.

Образ полицейского инспектора Глебски воплотил на экране Евгений Цыганов. Его партнерами по съемочной площадке стали Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Лысенков, Алёна Михайлова, Лев Зулькарнаев, Алексей Розин, Фёдор Федотов, Марго Адаева и Александр Лыков. Во втором блоке съемочного периода к звездному актерскому ансамблю присоединились Ксения Трейстер в качестве Вузи и Александр Домогаров, сыгравший роль начальника Глебски, старшего инспектора Згута.

фото: пресс-служба дистрибьютора «Атмосфера кино»

Режиссером фильма выступил Александр Домогаров-младший. Среди продюсеров — Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Сергей Титинков и другие. Съемки проходили в Москве и Осетии.

По словам Домогарова-младшего, картина не будет экранизацией произведения. Зрители увидят новые сюжетные линии, некоторые персонажи раскроются иначе, чем у Стругацких, но посыл авторов останется тот же. «Это было очень интересно, иногда непросто, новый классный опыт, благодаря которому я понял, что есть над чем работать мне самому. Страшно, очень хочется, чтобы фильм получился. Большая ответственность перед фанатами книги, перед зрителями. Вся наша команда горит и хочет выдать такой результат, чтобы фильм многие годы увлекал зрителей, и они находили в нем что-то новое с каждым просмотром. Наша задача подарить новые эмоции и поклонникам повести и не разочаровать зрителей, которые еще не знакомы с первоисточником», — поделился режиссер.
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram