Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким

Подошли к концу съемки мистического детектива с элементами фантастики «Отель "У погибшего альпиниста"», за производство которого отвечает кинокомпания «Марс Медиа» совместно с Первым каналом при поддержке Фонда кино. Картину, снятую по мотивам повести братьевСтругацких, выпустит в прокат 28 января 2027 года «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба дистрибьютора.
По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У погибшего альпиниста» — письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей.
По словам Домогарова-младшего, картина не будет экранизацией произведения. Зрители увидят новые сюжетные линии, некоторые персонажи раскроются иначе, чем у Стругацких, но посыл авторов останется тот же. «Это было очень интересно, иногда непросто, новый классный опыт, благодаря которому я понял, что есть над чем работать мне самому. Страшно, очень хочется, чтобы фильм получился. Большая ответственность перед фанатами книги, перед зрителями. Вся наша команда горит и хочет выдать такой результат, чтобы фильм многие годы увлекал зрителей, и они находили в нем что-то новое с каждым просмотром. Наша задача подарить новые эмоции и поклонникам повести и не разочаровать зрителей, которые еще не знакомы с первоисточником», — поделился режиссер.
обсуждение >>