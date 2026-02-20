Кино-Театр.Ру
«Частная жизнь» с Джоди Фостер выйдет в российский прокат

20 февраля
2026 год

20 февраля 2026
Иронический детектив Ребекки Злотовски «Частная жизнь» с Джоди Фостер выйдет в российский прокат 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд», выступающей дистрибьютором картины в России.

фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд»

По сюжету элегантного детектива с ироничным юмором и безупречным стилем внезапная смерть пациентки не дает покоя знаменитому психиатру Лилиан Штайнер. Вместе с бывшим мужем, обаятельным и невыносимым, она начинает собственное расследование и обнаруживает, что у покойной было куда больше секретов, чем можно рассказать на сеансе терапии. Динамичное расследование постепенно превращается в игру со зрителем, который вместе с героиней собирает улики, сомневается в версиях и все глубже погружается в загадку частной жизни.

Фильм сочетает хичкоковский саспенс, игру жанрами и детективный азарт с тонким психологизмом и мягкой самоиронией. Злотовски балансирует между интригой, меланхолией и комедийной наблюдательностью, создавая редкий по интонации тон — вдумчивый, легкий и одновременно озорной. По интонации «Частная жизнь» ближе всего к ироническим детективам Вуди Аллена — тот же рецепт: интеллектуальная героиня ведет собственное расследование в красивом городе, попадая в абсурдные ситуации.

Читать «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года
Для двукратной обладательницы «Оскара» «Частная жизнь» стала особым проектом. Фостер свободно владеет французским языком с детства, но до сих пор ни разу не играла главную роль полностью на французском. «Я искала фильм, который работает с идеями, с жизнью ума. И я нашла это у Ребекки. Это масштабный фильм — для нее и для меня», — говорит актриса.

Компанию Фостер в фильме составили звезды французского кино. Роль бывшего супруга главной героини исполнил Даниэль Отёй — его дуэт с Фостер критики назвали одним из главных открытий фильма. Матьё Амальрик играет мужа погибшей, а роль самой пациентки исполнила Виржини Эфира.

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 81% положительных рецензий (более 90 рецензий). Во французском прокате ленту посмотрела 641 тысяча зрителей.
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 15:01
Намечается красивый детектив. Джоди Фостер отлично смотрится в детективах, в криминальном жанре. Лучше мелодрам. читать далее>>
