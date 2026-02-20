Кино-Театр.Ру
В Дагестане экранизируют повесть Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина»

20 февраля
2026 год

Новости кино >>
20 февраля 2026
Повесть Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина» получит экранизацию. Согласно пресс-службе кинокомпании Red Pepper Film, отвечающей за разработку киноадаптации, полнометражный фильм по бестселлеру находится на стадии девелопмента.


Произведение написано от лица восьмилетнего мальчика Артура, живущего в Махачкале. Потеряв мать и подвергаясь нападкам в школе, герой находит поддержку у воображаемого друга – Крутого Али. Он отправляется на поиски родного отца, чтобы ощутить безопасность и настоящую опору. Это трогательная история о семье, любви и преданности, пронизанная духом Дагестана. Книга Ханипаева завоевала любовь русскоговорящих читателей по всему миру и получила высокую оценку от писательского сообщества. Повесть вошла в шорт-листы премий «Книга года – 2022», «Национальный бестселлер» и «НОС», стала лауреатом премии «Лицей» и выиграла в номинации «Читательское голосование» премии «Ясная Поляна».

Режиссерское кресло картины займет Александра Чухненко, для которой это будет дебют в полном метре. Съемки планируется провести в Республике Дагестан. Для режиссера это «очень личная и близкая история. И не только потому, что наполовину я родом из Дагестана. Я уверена, что темы, о которых говорит повесть, — взросление, уязвимость, поиск опоры – откликнутся каждому. Когда я впервые прочитала ее, то сразу купила билет Москва – Махачкала, чтобы лично познакомиться с Исламом и рассказать о своем желании снять кино по этой истории. С тех пор мы прошли большой путь, собрали сильную команду и сегодня приближаемся к съемкам. Впереди еще много работы – это одновременно волнительно и радостно. И я счастлива, что именно "Типа я" станет моим дебютом в кино».

В Дагестане экранизируют повесть Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
фото: moya-planeta.ru

«В студии Red Pepper Film мы с особым трепетом подходим к развитию регионального кино и верим, что многие истории должны быть рассказаны именно в тех местах, где они происходят. Эта история – как раз та, которая должна быть реализована в своем регионе, и для нас важно сохранять аутентичность книги "Типа я" – это невероятно сильное и вдохновляющее произведение, которое нашло отклик у многих, включая нашу команду, где большинство – молодые ребята, для которых эта книга – одна из любимых. С Сашей Чухненко мы уже работали ранее, и, честно говоря, почувствовали, что этот проект – идеальный мэтч. Мы уверены, что он получится очень сильным и трогательным», — говорит продюсер кинокомпании Red Pepper Film Яна Шмайлова.

Сценарий пишет Роман Непомнящий. К созданию фильма также подключился сам автор повести. Ислам Ханипаев «пару лет вел переговоры с киностудиями, продюсерами, режиссерами. Были разные предложения, вплоть до переноса съемок фильма в другой город, без упоминания республики – фактически с лишением книги ее души. В какой-то момент решил, что буду ждать тех, кто больше всех захочет, кто пойдет до конца, с уважением к книге и к нашей культуре, и при этом сможет сделать историю для всей страны. Нелегкая задача. Александра, режиссер, не первый год искала возможность экранизации. Ее любовь к книге пугает даже меня. В ней течет дагестанская кровь, и судя по упертости есть наш нрав! Я взволнован экранизацией, но спокоен в выборе студии и режиссера. Думаю, если команда сохранит дух книги, все будет хорошо. А я просто хочу сходить с семьей на прекрасный фильм о дагестанском школьнике, мечтающем стать суперкрутым воином. Хочу выразить благодарность всем вовлеченным (включая семью!) и, конечно, издательству "Альпина.Проза", которые поверили в меня. Теперь идем к экранизации».
№ 1
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 14:54
Еще одна драма.... Для количества или как? читать далее>>
Всего сообщений: 1
