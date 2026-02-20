Кино-Театр.Ру
Никита Панфилов станет «Лепилой» 25 февраля

20 февраля
2026 год

20 февраля 2026
На НТВ 25 февраля в 22:10 состоится премьера 16-серийного остросюжетного детектива «Лепила», главную роль в котором исполняет Никита Панфилов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Лепила». ТВ-ролик

Главный герой Сергей Рашидов – успешный молодой хирург. У него налаженная, счастливая жизнь. Но все резко меняется, когда в его квартиру врывается спецназ Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. Рашидова задерживают по обвинению в наркоторговле. Его жена Марина (Евгения Синицкая) обращается за помощью к полковнику Азизу (Самад Мансуров), не подозревая, что он причастен к криминальному бизнесу. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом (Джалил Асретов) и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход – бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так, врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой.

«Таких ролей я еще не играл, и это одна из причин, по которой мне так интересен проект. Мой герой – гениальный хирург, но абсолютно слабый и уязвимый человек. По-моему, это единственный персонаж в сериале, для которого жизнь – это не разменная монета, а самое важное, что есть у человека. Сергей спасает людей несмотря ни на что, и это, наверное, нивелирует его слабохарактерность, он убеждён в священности и неприкосновенности жизни. По ходу сериала будет несколько перемен в характере героя, это всегда интересно, когда персонаж к концу повествования становится совершенно другим человеком. Сергею предстоит пройти через сложные жизненные перипетии, судьба закидывает его в ситуации, которые заставляют его дойти до самого дна, с которого он потом пытается всплыть», — говорит Никита Панфилов.

Во время утренней уборки территории Джура находит раненого бандита по кличке Конрад (Сергей Борисов). Преисполненный врачебным долгом, Рашидов оказывает ему первую помощь, а после тайно лечит в своей дворницкой. По словам Борисова, «это история не про полицейских, которые борются с преступником, здесь нет четкого разделения героев на "хороших" и "плохих". Конрад – бандит, которого решили ликвидировать, и он оказывается при смерти, но его вытаскивает с того света Лепила. С одной стороны, мой герой – преступник, выбравший свою дорогу, но все же он не совсем потерянный человек. Он бы мог поступить с Лепилой намного жестче, однако в благодарность за спасение жизни помогает ему: перевозит семью, предоставляет жилье».

Об обстоятельствах перестрелки становится известно сотруднику убойного отдела майору Алёшину (Даниил Толстых), а конкурент Конрада – лидер преступной группировки, владелец ночного клуба «Сицилиано» по прозвищу Лаки (Роман Грибков) – узнает, где находится сам Конрад. Опасаясь мести, Лаки решает подорвать автомобиль конкурента и найти и наказать врача, оказавшего помощь Конраду. «Лаки – один из основных антагонистов, он жестокий и своевольный, любой ценой преследующий свои интересы. Это активный, пассионарный человек, умеющий быстро принять решение и не боящийся экстремальных ситуаций, но в то же время не умеющий остановиться и примириться с неудачей. Это парень, который совершенно не проигрывает. Такая черта помогает ему быть хорошим лидером, и она же мешает ему в жизни», — поведал о своем персонаже Роман Грибков.

Никита Панфилов станет «Лепилой» 25 февраля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Съемки сериала прошли в Москве и Московской области. Режиссером выступил Денис Карро, оператором-постановщиком — Иван Мамонов.

В работе над детективом постановщику помог накопленный опыт. Особое внимание во время съемок команда уделяла схватке двух киллеров в дворницкой главного героя. Во время подготовки к съемке этого эпизода Карро заранее тщательно отрепетировал сцену с актерами и дублерами, проговорив все нюансы, чтобы в кадре все выглядело максимально реалистично. В итоге, вместо запланированного времени, на съемку противостояния ушел целый съемочный день.
