Про «Амазонок русского авангарда» сняли документальный мини-сериал

В России сняли четырехсерийный документальный фильм «Амазонки русского авангарда», посвященный жизни и творческому пути четырех выдающихся художниц-авангардисток — Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой и Надежды Удальцовой. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра START, мини-сериал реализуется продюсерским агентством BOKOVFACTORY при поддержке ИРИ специально для видеосервиса и войдет в линейку START Doc. Художественным руководителем выступил кандидат искусствоведения, исследователь русского авангарда с мировым именем Андрей Сарабьянов, а партнером стал Центр современного искусства Винзавод.
«Амазонки русского авангарда». Интервью со съёмочной группой
По словам продюсера Ситоры Алиевой, «мысль о том, что хорошо бы сделать такой вот проект, первый раз возникла у меня в результате частной беседы с нашим прославленным искусствоведом, одним из лучших знатоков русского авангарда Андреем Сарабьяновым. Но то было 30 лет назад. Почему же мы вернулись к этому сегодня? За последние годы интерес к русскому авангарду вообще, и к его женской части, его "амазонкам" вновь вырос – причем как у нас, так и за рубежом. Мне повезло: я смогла лично это прочувствовать — побывав, например, на выставке "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина" в парижском музее Fondation Louis Vuitton. Меня поразило тогда, какой интерес вызвали там и творения, и судьбы именно наших русских художниц-авангардисток. Или вот, посмотрите, с каким резонансом не так давно прошла выставка "Люба. Любочка, Любовь Сергеевна Попова" в Еврейском музее и центре толерантности! Словом, именно сейчас я окончательно поняла, что такой проект, как наш, будет сегодня и необходим, и востребован. Уникальные творческие решения наших "амазонок русского авангарда" — с одной стороны; живое и трогательное повествование об их непростых судьбах — с другой. Интересно, ведь правда же?»
Каждая серия посвящена одной героине. Неигровой сериал предлагает не академическую реконструкцию биографий, а глубокое личное погружение в мир каждой художницы, как личный, полный внутренних конфликтов, так и творческий. Для усиления драматургии была выбрана дневниково-повествовательная форма с закадровым голосом от первого лица. Героини словно сами рассказывают историю своей жизни: о детстве и происхождении, о судьбоносных встречах, о выборе авангарда как художественного и жизненного манифеста, о признании и непонимании, о любви, браке, материнстве и утрате.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
«Их стали называть "амазонками" лишь в начале 1930-х — после того как Бенедикт Лившиц в своих воспоминаниях сравнил их с легендарными воительницами. Но на мой взгляд, это метафора не совсем точная: в жизни они были тихими, скромными, очень нежными женщинами. При этом их судьбы невозможно отделить от их искусства и сложной исторической эпохи, в которой они жили и творили, служили новому искусству, не думая о материальном. Их авангард — это создание новых миров. Они изменили ход не только русского, но и мирового искусства, а русский авангард, в том числе благодаря их творчеству и таланту, стал знаменит на весь мир», — рассказал искусствовед, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда», художественный руководитель проекта Андрей Сарабьянов.
Создатели мини-сериала стремились к максимальной точности в передаче фактов, интонаций и реальных взаимоотношений, поэтому большое внимание было уделено работе с письмами, архивными документами, сохранившимся воспоминаниям современников и другим историческим источникам. При этом повествование не строится по строгой хронологии: структура каждой серии подчинена внутренней логике личности героини и ключевым темам ее судьбы. «О наших героинях сохранилось не так уж много документальной информации, но она есть: фотографии, архивы, письма, воспоминания друзей и коллег. Многие источники, к сожалению, утрачены — ведь имена этих замечательных художниц на многие десятилетия были просто вычеркнуты из истории. Но то, что осталось, позволяет нам говорить от первого лица: ведь личные переживания, творческие сомнения, тонкости взаимоотношений, и в целом всю интонацию эпохи невозможно, наверное, достоверно передать каким-то другим способом», — говорит режиссер Георгий Аваньян.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
У каждой художницы будет своя индивидуальная авторская интонация и речевая манера. Четыре актрисы озвучивают героинь, не появляясь в кадре, — их голос становится главным проводником зрителя в эмоциональное и интеллектуальное пространство эпохи. Такой художественный прием позволяет соединить документальную достоверность и тонкую психологическую драматургию. «Амазонки оказали колоссальное влияние на искусство, театр, музыку, кино. Но если творчество Веры Мухиной мы буквально видим на улицах в виде произведений монументально искусства, то, например, влияние Розановой или Гончаровой не так очевидно широкой аудитории. И это как раз важно: увидеть сегодня и вспомнить, как формировалась визуальная культура, поиск и результаты их художественных экспериментов. Мне кажется, что язык современного кинематографа, его возможности могут вполне восстановить эту справедливость и показать то, чего многие не знали», — считает соосновательница Центра современного искусства Винзавод Софья Троценко.
Вместо привычной ретроэстетики с приглушенными цветами в сериале используется яркая палитра работ художниц-героинь — изумрудные, терракотовые, зеленый, красный. Костюмы, декорации и свет подчинены художественной фантазии, а не буквальной исторической точности. Цветное и нестандартное освещение создает уникальную атмосферу, где каждый кадр похож на живую картину. «Многие обсуждают русский авангард через цену на аукционах, а мы хотим показать его истинную ценность с художественной точки зрения — что это за феномен и почему он важен. "Амазонки русского авангарда" продолжают нашу линию авторских культурных документальных проектов — вслед за "В поисках Андрея Рублёва" и фильмом об Алексее Германе мы снова обращаемся к тем темам и героям, которые формируют культурный код, но редко становятся предметом большого разговора», — отметил продюсер Алексей Боков.
обсуждение >>