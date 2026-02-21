Главные новости аниме за неделю: «Человек-бензопила» попал в Ла-Ла Ленд, а «ЧаО» и «Слизь» — в Россию

«ЧаО
» и «Слизь
» в российском прокате, «Человек-бензопила
» отплясывает в стиле «Ла-Ла Ленда», а «Ателье колдовских колпаков
» готово к открытию: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом тизере
«Железного котелка Жана
» или школьном ромкоме
«Где те девушки, что были бы добры к отаку?
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Компания «Иноекино
» выловила русалочье аниме «ЧаО
» для отечественного проката (пока без даты).
🔘 «О моем перерождении в слизь: Слезы Синего Моря
» тоже появится в кинотеатрах России — усилиями DEEP
и кинокомпании «Пионер
». Релиз 26 марта, бонусом — дублированный тизер
(и новый трейлер
на японском).
🔘 Первые два эпизода махо-сёдзё
«Волшебные сестры Луллуто Лилли
» в течение двух недель будут показывать в избранных кинотеатрах родины с 20 марта.
🔘 К 40-летию манги «Тимпуй
» легендарного дуэта Фидзико Ф. Фудзио
студия Shin-Ei Animation
(«Опасность в моем сердце
») подготовила короткометражку «Тимпуй: Удачи вам, госпожа Эри
». Посмотреть её можно до 21 июня, но лишь в музее Фудзио в Кавасаки, префектура Канагава. Для всех остальных — тизер
.
🔘 Япония увидит «Боевого петуха
» последней: 14 марта экшн-комедия появится в блоке Adult Swim
, 15 марта — в библиотеке Disney+
, а в сетке телевещания Страны восходящего солнца — лишь 5 апреля.
🔘 У «Агентов четырех сезонов
» от студии Wit
(«Семья шпиона
») появились трейлер
и дата премьеры (28 марта).
🔘 «Божественный сад у поместья Кусуноки
» откроется 4 апреля, а пока у иясикея
новый ролик
.
🔘 «Брачный токсин
» тоже на подходе: любовь по расчету
стартует на японском ТВ 7 апреля.
🔘 В том же юном месяце состоится премьера эротического спокон
-гарменика
«Любишь больших девушек?
».
🔘 18 и 19 апреля «Рыцари Сидонии
» отметят десятилетний юбилей двухдневным музыкальным фестивалем с привлечением симфонического оркестра, оригинальных сэйю и популярного дуэта angela
.
«Дождь из слез и серенада» превратятся в аниме
По манге «Дождь из слез и серенада
» (Namidaame to Serenade) в следующем году выйдет сериал. Трогательная история о путешествии во времени публиковалась в журнале Kiss
на протяжении 11 лет и завершилась в январском номере 2026 года. Создательница оригинала Харука Каваути
отметила анонс памятным артом
.
Много лет Хине Катагири снится один и тот же сон: она прячется от дождя вместе с незнакомым мальчиком. Однажды во время урока музыки старшеклассница внезапно переносится в усадьбу из ночных видений, где встречает Такааки Хонго — печального наследника знатного рода и того самого мальчика из грез. Он принимает девушку за свою невесту Хинако Китаминэ — они действительно похожи как две капли воды. Проблема в том, что на дворе 1907 год, эпоха Мэйдзи, и Хина поначалу торопится в свое время. Однако искренние чувства и забота Такааки, пускай и адресованные на самом деле другой, будят в сердце Катагири робкие переживания.
Анонс аниме «Красная река»
Со страниц манги на телеэкран переберется еще одна история о девушке, заброшенной в далекую эпоху, — «Красная река
». Авторка первоисточника Тиэ Синохара
(«Морская тьма, лунная тень
») призналась: «Прошло 24 года с момента завершения серии. И спустя столько лет находятся люди, которые помнят эту работу и создают по ней аниме. Это огромное счастье. Я с нетерпением жду летней премьеры
». Руководит проектом Косукэ Кобаяси
(«Скет Данс
», «Достичь Терры
»), а производство ведется на студии Tatsunoko Production
(«Пинг-понг
», помощь с «Евангелионом
»).
Современная японская школьница Юри Судзуки переносится в столицу Хеттской империи XIV века до нашей эры, куда её призывает императрица Накия. Та намерена принести девушку в жертву, чтобы усилить позиции наследников в борьбе за престол, но на пути коварного плана встает принц Кайл Мурсили — главный претендент и заклятый противник властолюбивой правительницы. Благодаря смелости и рассудительности девушка постепенно заслуживает доверие окружающих, превращаясь из жертвы обстоятельств в опору для потенциального императора. На фоне дворцовых заговоров, войны с Египтом и непрекращающихся интриг Юри предстоит решить: вернуться в современность или остаться в мире, где от её выбора зависит будущее целой державы.
Новый трейлер сиквела «Пупелля из города дымоходов»
«Часовую башню обещания
» — полнометражный сиквел «Пупелля из города дымоходов
» — показали на 76-м Берлинском кинофестивале. Японская премьера намечена на 27 марта. Режиссером вновь выступил Юсукэ Хирота
, а автор первоисточника Акихиро Нисино
, отвечавший за сценарий и продюсерские функции, отметил, что новый фильм заметно отличается от первой части. Производством занималась легендарная Studio 4°C
(«Всё, что тебе нужно, — это убивать
», «Гармония
»).
В городе, где небо скрыто плотной завесой копоти, действуют три запрета: не смотреть вверх, не мечтать и не искать истину. Юный Любиччи — единственный, кто верит в существование звезд и желает узнать правду, о которой ему когда-то рассказывал отец-трубочист. В ночь на Хэллоуин он встречает Пупелля — странное существо, собранное из мусора, но наделенное добрым сердцем. Их дружба дарит мальчику ощущение света, когда, казалось бы, его не осталось. В продолжении — ровно через год — Любиччи оказывается в новом городе, где стрелки часовой башни замерли за минуту до полуночи. Для одних это знак верности давнему обещанию, для других — воплощение застоя, который пора преодолеть. Пытаясь разгадать, что случилось с механизмом, герой отправляется в Тысячелетнюю крепость, где время подчиняется иным законам. Любопытного мечтателя озвучивает Юдзуна Нагасэ
(юная Кана Арима из «Звездного дитя
»), сменившая Ману Асиду
(титульная героиня
«Скарлет
»). Актер Масатака Кубота
(Лео из «Первой любви
») вернулся к роли Пупелля. Саундтрек пополнила композиция Entotsu-cho no Poupelle
в исполнении Lozareena
.
Трейлер полнометражного «Син-тяна»
Студия Shin-Ei Animation
(«Выходной Господина Злодея
»», «Озорная Такаги
») представила дебютный трейлер фильма «Син-тян: Жутко-странно! Мои каникулы с ёкаями
» (Eiga Crayon Shin-chan: Kikikaikai! Ora no Yokai Bake-shon). Премьера 33-го полного метра франшизы
запланирована на 31 июля. Руководит проектом Масаки Ватанабэ
(«Дни Сакамото
», «Бармен
»).
Син-тян с родителями и младшей сестрой отправляется на праздник фейерверков в префектуру Акита — на малую родину отца. Заночевав у дедушки, утром семья обнаруживает листовку таинственной «Деревни привидений», предлагающую «есть чокоби
сколько хочешь!». Нохара полным составом отправляются в горную глушь, не подозревая, что местные ёкаи
устроили кавардак. Вскоре привычные пейзажи начинают искажаться, а Син-тян и Ко оказываются на пороге самого необычного и опасного лета в жизни. Протагониста озвучивает Юмико Кобаяси
(Блэк Стар из «Пожирателя душ
»).
«Ателье колдовских колпаков» определилось с датой премьеры
«Ателье колдовских колпаков
» начнет работу 6 апреля. В новом ролике можно услышать опенинг Kaze no Anthem
, который исполняет Eve
при участии suis
(вокалистки группы Yorushika
), а также эндинг Tada Utsukushii Noroi
от Nakamura Hak
. Экранизирует
фэнтези-мангу Камомэ Сирахамы
студия BUG FILMS
(«Предсмертный список зомби
»).
Юная дочь портнихи Коко с детства мечтает стать колдуньей, хотя магия доступна лишь избранным. Однажды она случайно узнает тайну заклинаний и по неосторожности совершает роковую ошибку. Чтобы исправить случившееся, девочка становится ученицей волшебника Кифри и вместе с другими его подопечными начинает постигать азы ворожбы, где запретные знания могут изменить судьбу. Начинающую чародейку озвучивает Рэйна Мотомура
(Хина
из «Кокона
»).
Бонус:
Персонажи «Человека-бензопилы
» Дэндзи
и Резе
исполнили знаменитый танцевальный номер
из «Ла-Ла Ленда
». Сцена была создана с помощью новой версии ИИ Seedance 2.0
за считанные часы. По словам авторов, то, на что раньше уходили месяцы ручной работы, теперь требует значительно меньше времени и затрат. Правда, голливудские и японские студии уже потребовали от разработчиков заблокировать доступ к своей интеллектуальной собственности.
