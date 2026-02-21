Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Константин Демидов и Сергей Маховиков примут участие в боях на Времевском выступе 24 февраля

21 февраля
2026 год

Новости кино >>
21 февраля 2026
На НТВ 24 февраля в 22:15 состоится премьера военной драмы «Свои. Баллада о войне», основанного на реальном событии – героических боях на Времевском выступе в июне 2023 года. Это первая картина о специальной военной операции, снятая фронтовым офицером, непосредственным участником операции, кавалером Ордена Мужества, майором Артёмом Артёмовым. Главную роль исполнил Константин Демидов, а компанию ему составили Сергей Маховиков, Анна Котляр, Лариса Шахворостова, Андрей Филиппак, Валерий Панков и другие актеры, уточняет пресс-служба телеканала.

«Свои. Баллада о войне». ТВ-ролик

Зрителей ожидает простой и глубокий рассказ об испытании войной, выпавшем самым обычным людям. Фильм о людях, поставленных в критические обстоятельства, и о том, что происходит с ними. По сюжету группа добровольцев, разведчиков-операторов БПЛА, под командованием офицера с позывным «Москва» (Демидов) прибывает на ротацию в небольшую деревушку в Запорожье, находящуюся практически на линии разграничения. Здесь они налаживают контакт с местной семьей, не пожелавшей покинуть свой дом. И хотя командование считает это направление второстепенным и ждет основного удара врага в другом месте, противник идет на прорыв здесь. У малочисленной группы «Москвы» практически нет шансов остаться в живых.

«У меня есть пожелание к вам, к тем, кто станет смотреть этот фильм – смотрите его с открытым сердцем. Скоро появится много фильмов, посвященных спецоперации. Но наш фильм все равно останется одним из самых правдивых, потому что снял его настоящий офицер, действующий майор нашей армии», — говорит Константин Демидов.

фото: пресс-служба телеканала НТВ

Режиссер и сценарист Артём Артёмов в 2023-м был участником сражения, в котором 25 российских солдат сутки отражали натиск двух батальонов противника, поддерживаемых тяжелой бронетехникой и вертолетами. Сначала майор описал эти события в военно-полевых рассказах, а затем переработал их в киносценарий, сделав своих боевых товарищей героями фильма.

Автор картины «хотел рассказать ту правду, которую я видел. Не ту, что придумали сценаристы или кто-то еще, а именно то, что происходило в действительности. И главное – я хотел рассказать о своих друзьях – и о тех, которые погибли, и о тех, которые остались живы».
Самое интересное

Поиск по меткам
НТВ
персоны
Артём АртёмовКонстантин Демидов (II)Анна КотлярСергей МаховиковВалерий ПанковАндрей ФилиппакЛариса Шахворостова
фильмы
Свои. Баллада о войне

"Свои. Баллада о войне" (2025)
"Свои. Баллада о войне" (2025)
Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.

