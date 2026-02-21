Константин Демидов и Сергей Маховиков примут участие в боях на Времевском выступе 24 февраля

Зрителей ожидает простой и глубокий рассказ об испытании войной, выпавшем самым обычным людям. Фильм о людях, поставленных в критические обстоятельства, и о том, что происходит с ними. По сюжету группа добровольцев, разведчиков-операторов БПЛА, под командованием офицера с позывным «Москва» (Демидов) прибывает на ротацию в небольшую деревушку в Запорожье, находящуюся практически на линии разграничения. Здесь они налаживают контакт с местной семьей, не пожелавшей покинуть свой дом. И хотя командование считает это направление второстепенным и ждет основного удара врага в другом месте, противник идет на прорыв здесь. У малочисленной группы «Москвы» практически нет шансов остаться в живых.
«У меня есть пожелание к вам, к тем, кто станет смотреть этот фильм – смотрите его с открытым сердцем. Скоро появится много фильмов, посвященных спецоперации. Но наш фильм все равно останется одним из самых правдивых, потому что снял его настоящий офицер, действующий майор нашей армии», — говорит Константин Демидов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Режиссер и сценарист Артём Артёмов в 2023-м был участником сражения, в котором 25 российских солдат сутки отражали натиск двух батальонов противника, поддерживаемых тяжелой бронетехникой и вертолетами. Сначала майор описал эти события в военно-полевых рассказах, а затем переработал их в киносценарий, сделав своих боевых товарищей героями фильма.
Автор картины «хотел рассказать ту правду, которую я видел. Не ту, что придумали сценаристы или кто-то еще, а именно то, что происходило в действительности. И главное – я хотел рассказать о своих друзьях – и о тех, которые погибли, и о тех, которые остались живы».
