«Наши жизни принадлежат нам»: Софи Тёрнер и Кит Харингтон в трейлере «Проклятого рыцаря»

События фильма разворачиваются во времена Войны Алой и Белой розы — эпохи кровопролитной борьбы двух ветвей королевской династии за английский престол. Главная героиня Анна живет в сельской глуши под гнетом властной свекрови Морвен (Марсия Гэй Харден), ожидая возвращения мужа. Их уединенную жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны. Вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря.
«Я была очень рада снова поработать с Китом, потому что он уже давно стал частью моей жизни Мы оба были в восторге снова провести время на съемочной площадке», — рассказала Софи Тернёр в интервью изданию Collider.
фото: пресс-служба кинокомпании «Арна Медиа»
Сценарий фильма вдохновлен японским хоррором Канэто Синдо «Женщина-демон». Однако Наташа Кермани превращает аскетичную черно-белую притчу о грехе и воздаянии в атмосферную готическую легенду о страхе, желании и сожалении, разворачивающуюся среди мрачных английских болот.
