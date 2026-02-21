Кино-Театр.Ру
«Наши жизни принадлежат нам»: Софи Тёрнер и Кит Харингтон в трейлере «Проклятого рыцаря»

21 февраля
2026 год

21 февраля 2026
Опубликован трейлер мистического исторического экшна «Проклятый рыцарь», который кинокомпания «Арна Медиа» и дистрибьютор CinemaPark Distribution выпустят в прокат 23 апреля.

«Проклятый рыцарь»

Звезды «Игры престолов» Софи Тёрнер и Кит Харингтон вновь встречаются на экране, перенося зрителей из Вестероса в не менее жестокий мир средневековой Англии.

События фильма разворачиваются во времена Войны Алой и Белой розы — эпохи кровопролитной борьбы двух ветвей королевской династии за английский престол. Главная героиня Анна живет в сельской глуши под гнетом властной свекрови Морвен (Марсия Гэй Харден), ожидая возвращения мужа. Их уединенную жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны. Вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря.

Читать «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года
Софи Тёрнер не только исполнила в фильме главную роль, но и выступила его продюсером. Именно она порекомендовала Харингтона режиссеру и автору сценария Наташе Кермани как идеального кандидата на главную мужскую роль. Актеры на протяжении восьми сезонов играли брата и сестру — Сансу Старк и Джона Сноу — в фэнтези-сериале «Игра престолов», и, по словам Тёрнер, их крепкая связь никуда не исчезла. Однако в новой картине зрители увидят их в более смелой динамике: звезды играют возлюбленных.

«Я была очень рада снова поработать с Китом, потому что он уже давно стал частью моей жизни Мы оба были в восторге снова провести время на съемочной площадке», — рассказала Софи Тернёр в интервью изданию Collider.

«Наши жизни принадлежат нам»: Софи Тёрнер и Кит Харингтон в трейлере «Проклятого рыцаря»
фото: пресс-служба кинокомпании «Арна Медиа»

Сценарий фильма вдохновлен японским хоррором Канэто Синдо «Женщина-демон». Однако Наташа Кермани превращает аскетичную черно-белую притчу о грехе и воздаянии в атмосферную готическую легенду о страхе, желании и сожалении, разворачивающуюся среди мрачных английских болот.
№ 4
Ярослав Пахомов   21.02.2026 - 21:03
Интересно, как звезды «Игры престолов» воплотили свои новые роли, и что за история скрыта за этим проклятием. Жду 23 апреля, чтобы посмотреть, что получилось читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   21.02.2026 - 19:35
Когда увидела Софи Тернер и Кита Харингтона в трейлере - чуть не расплакалась от счастья! Их химия на экране всегда была потрясающей, а тут еще и такой интригующий сюжет. Фильм уже в моем списке must-see)) читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   21.02.2026 - 18:18
Софи Тёрнер протащила Кита Харрингтона в фильм...хм, может между ними что-то есть... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   21.02.2026 - 18:17
Сладкая парочка с Игры престолов. Говорили, что они мутят, похоже были пустые слова. Кино смотреть буду. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

