Марк Эйдельштейн и Эстер Макгрегор сыграли военных фотографов Роберта Капу и Герду Таро

Марк Эйдельштейн
и Эстер Макгрегор сыграли главные роли в картине о знаменитых военных фотографах Роберте Капе и Герде Таро, сообщает Variety
.
Новый международный проект Эйдельштейна называется Becoming Capa, и поставила его режиссер ленты «Она будет
» Шарлотта Колберт.
Команда у фильма, который находится в стадии постпродакшна, впечатляющая. Помимо вышеназванного дуэта, в актерский состав входят Эмили Кэри
, Уильям Гао
, Набхаан Ризван
, Росси де Пальма
, Матьё Деми
, Брюно Гуэри
, Клеманс Поэзи
и Дэнни Хьюстон
. Художником-постановщиком выступил оскароносный Эухенио Кабальеро
, работавший над «Лабиринтом Фавна
», а оператором значится Павел Погоржельский
, на счету которого «Солнцестояние
». Съемки прошли в Бильбао, Мадриде и Париже.
