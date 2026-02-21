Кино-Театр.Ру
Марк Эйдельштейн и Эстер Макгрегор сыграли военных фотографов Роберта Капу и Герду Таро

21 февраля
2026 год

21 февраля 2026
Марк Эйдельштейн и Эстер Макгрегор сыграли главные роли в картине о знаменитых военных фотографах Роберте Капе и Герде Таро, сообщает Variety.

фото: variety.com

Новый международный проект Эйдельштейна называется Becoming Capa, и поставила его режиссер ленты «Она будет» Шарлотта Колберт.

Команда у фильма, который находится в стадии постпродакшна, впечатляющая. Помимо вышеназванного дуэта, в актерский состав входят Эмили Кэри, Уильям Гао, Набхаан Ризван, Росси де Пальма, Матьё Деми, Брюно Гуэри, Клеманс Поэзи и Дэнни Хьюстон. Художником-постановщиком выступил оскароносный Эухенио Кабальеро, работавший над «Лабиринтом Фавна», а оператором значится Павел Погоржельский, на счету которого «Солнцестояние». Съемки прошли в Бильбао, Мадриде и Париже.
№ 5
Ангелина_Сокол   23.02.2026 - 15:08
Ну не знаю даже что сказать. Эйдельштейну как по мне не идут такие "военные" роли. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   22.02.2026 - 18:01
Марк скоро вообще перестанет сниматься в отечественном кино. Ну куда уж там, зачем напрягаться, когда за бугром можно заработать намного больше... читать далее>>
№ 3
Тульский парень   22.02.2026 - 15:28
Дальше больше невзрачных фильмов, полулюбительских. Понятно, на что-то большее никто не возьмет. Шаламе должен быть один, зачем второй. читать далее>>
№ 2
Ярослав Пахомов   21.02.2026 - 20:59
Такой классный каст и крупные имена в команде делают этот проект явно стоящим внимания читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   21.02.2026 - 19:37
Выбор Шарлотты Колберт в качестве режиссера и такой впечатляющий актерский состав - хороший знак. Думаю, фильм может быть неплохим. читать далее>>
