Премьера фильма «Зенит навсегда» о петербургском футбольном клубе состоится 17 марта

Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE готовят для зрителей масштабный проект «Зенит навсегда», включающий полнометражный фильм и пятисерийный док, посвященные столетней истории сине-бело-голубых. Согласно пресс-службе платформ, за производство отвечает студия издания «Спортс» при поддержке PREMIER. Картина выйдет на вышеназванных сервисах 17 марта.
«Зенит навсегда». Тизер
Петербургский «Зенит» — это футбольная гордость великого города и целой страны. Это любовь миллионов болельщиков. Это история легендарных побед, остающихся в памяти поколений, и горьких неудач, без которых невозможен профессиональный спорт.
«Зенит навсегда» представляет собой подробнейшее изложение этой истории, путешествие по ярким и темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий.
