Премьера фильма «Зенит навсегда» о петербургском футбольном клубе состоится 17 марта

21 февраля
2026 год

21 февраля 2026
Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE готовят для зрителей масштабный проект «Зенит навсегда», включающий полнометражный фильм и пятисерийный док, посвященные столетней истории сине-бело-голубых. Согласно пресс-службе платформ, за производство отвечает студия издания «Спортс» при поддержке PREMIER. Картина выйдет на вышеназванных сервисах 17 марта.

«Зенит навсегда». Тизер

Петербургский «Зенит» — это футбольная гордость великого города и целой страны. Это любовь миллионов болельщиков. Это история легендарных побед, остающихся в памяти поколений, и горьких неудач, без которых невозможен профессиональный спорт.

«Зенит навсегда» представляет собой подробнейшее изложение этой истории, путешествие по ярким и темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервис RUTUBE

В проекте приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, легенды клуба Владислав Радимов и Андрей Аршавин, братья Александр и Михаил Кержаковы, лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба, рекордсмены по матчам за клуб среди иностранцев Николас Ломбертс и Данни, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, музыкант Александр Розенбаум, комик Антон «Бандерас» Иванов и многие другие.
№ 9
Дмитрий А. Мишин   23.02.2026 - 15:40
Идея норм. Не берутся снимать док фильмы про спорт, так как в карман денег не нагребешь. Понимаю. читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   23.02.2026 - 15:38
... появятся нужные люди) сейчас никак по-другому. я думаю в фильме убрали 50% может больше. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   22.02.2026 - 17:59
Мой парень уже освободил место в своей плотном графике под просмотр фильма. Очень ждёт премьеры. Надеюсь не подкачает. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   22.02.2026 - 15:12
Миллер из последних сусек потратился на трансферы. Что будет дальше. Интересно узнать у великих правителей. читать далее>>
№ 5
GaryVan (Санкт-Петербург)   22.02.2026 - 11:33
Ну, если быть честными... То в фильме примут участие те, кто более лоялен. А где Петржела, Адвакаат, Виллаш-Боаш, Халк, Панов, Желудков, Кобелев?... Вспомнят ли вообще, о Садырине, Морозове, Поповиче,... читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram