Премьера фильма «Зенит навсегда» о петербургском футбольном клубе состоится 17 марта

что почитать?

Данила Козловский, Павел Прилучный и Гуфи Медалин осознают современность через тяжелое прошлое

Спасти бессмертного: 5 российских фильмов про попаданцев во времена Великой Отечественной

У него был диагностирован боковой амиотрофический склероз

Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Обретет ли «Вторая весна» такую же бешеную популярность

Феномен сериала «Ландыши»: почему история про капризную богачку и танкиста покорила сердца зрителей

Премьера остросюжетного детектива состоится на НТВ

В прокате с 23 апреля

«Наши жизни принадлежат нам»: Софи Тёрнер и Кит Харингтон в трейлере «Проклятого рыцаря»

Музыкант умер в возрасте 39 лет

Данила Козловский, Филипп Киркоров и Ксения Собчак высказались о смерти Николая Комягина

Лайфстайл

«Не хочу доказывать, что не покупала диплом»: Марина Александрова пожаловалась на режиссёров

Актриса недовольна, что ей приходится зазря ходить на пробы