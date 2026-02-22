Джеки Чан, звёзды «Игры престолов» и экранизация Анны Джейн: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«На льду»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером остросюжетной драмы, которая выйдет 6 марта. Сериал расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра. Главные роли в сериале исполнили Ангелина Пахомова
, Артём Быстров
, Виктория Толстоганова
и Пётр Фёдоров
. Режиссёром 9-серийного проекта выступил Максим Кулагин
(«По-мужски
»).
«На льду»
Читать
«По-мужски»: Внутри Лапенко
«Твоё сердце будет разбито»
Компания «Атмосфера кино» представила трейлер первой экранизации романа Анны Джейн
. Отношения старшеклассницы Полины (Вероника Журавлёва
) и бунтаря Барса (Даниэль Вегас
) начинаются с игры: он притворился её защитником, она — его девушкой. Но когда чувства становятся настоящими, им приходится бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе.
«Твоё сердце будет разбито»
Читать
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
«Северная станция»
2 апреля кинопрокатная компания К24 выпускает на экраны полнометражный дебют режиссёра Сергея Овечко
. Это история о проживании психологической травмы с Дарьей Алыповой
и Максимом Севриновским
в главных ролях. По сюжету студентка биофака Света проходит практику на станции «Северная», где у неё завязывается роман с преподавателем Рудиным. Спустя 10 лет девушке предлагают присоединиться к обвинениями в харрасменте со стороны Рудина.
«Северная станция»
Читать
«Новое движение»-2025: После нас — тишина
«К себе нежно»
Жизнеутверждающая комедия о знакомстве с собой по одноимённой книге Ольги Примаченко
выйдет в прокат уже 5 марта. Режиссёром киноадаптации выступает Иван Китаев
(«Бывшие
»). Сценарий написала Дарья Грацевич
. В главной роли — Карина Разумовская
, её экранным мужем стал Артём Ткаченко
. Книга Ольга Примаченко входит в топ-5 бестселлеров среди нон-фикшн-изданий: суммарный тираж — бумажных, аудио- и электронных версий — превысил 3 миллиона экземпляров.
«К себе нежно»
Смотреть онлайн
«Бывшие»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Два, три, призрак, приди!»
В сети появился трейлер корейского мистического хоррора о рискованной игре со сверхъестественным, где цена ошибки — жизнь. Компания студентов собирается в заброшке, чтобы провести ритуал вызова духа. Неожиданно в одну из девушек вселяется что-то потустороннее, и компания оказывается запертой в комнате вместе с неуправляемым демоном, начавшим жестокую игру.
«Два, три, призрак, приди!»
Читать
«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых
«Охота за тенью»
Криминальный экшн-триллер с Джеки Чаном
в главной роли обзавёлся русскоязычным трейлером. В центре сюжета — тайная оперативная группа, которая вступает в интеллектуальное и физическое противостояние с участниками опасной бандой. Зрителей ждет напряжённая игра в кошки-мышки, где психологическая дуэль сочетается с жёстким экшеном.
«Охота за тенью». Трейлер №2
Читать
Новый «Скалолаз», сиквел «Жестокой ночи» с Дэвидом Харбором, «Как ограбить банк» Дэвида Литча и другие боевики 2026 года
НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА
«Чёрное солнце-2»
Онлайн-кинотеатр «КИОН» сообщил о премьере второго сезона детективного сериала
. Главные роли в проекте по-прежнему исполняют Юрий Чурсин
и Максим Стоянов
, а также в сериале вновь сыграют Александра Большакова
, Полина Ватага
и Виктория Корлякова. Эксклюзивная премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 марта, а позднее — в эфире телеканала НТВ.
«Чёрное солнце-2»
Читать
«Черное солнце»: Все дороги ведут в лес
«Отмороженные-2»
Онлайн-кинотеатр Wink показал трейлер второго сезона многосерийной криминальной комедии
. События продолжения развернутся спустя три года: Фил (Влад Коноплёв
) и Нейман (Даниил Спиваковский
) оказываются размороженными и пускаются в бега. Филу предстоит разобраться с депутатом Нулём (Ян Цапник
), вернуть друзьям прежнюю жизнь, спасти любимую и обрести семью.
«Отмороженные-2»
Смотреть онлайн
«Отмороженные»
«Новая тёща»
Вышел основной трейлер продолжения семейного кинохита
. Герой Гарика Харламова
— Виктор Суслов — снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тёщи, с её единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.
«Новая тёща». Трейлер №2
Читать
«Тёща»: Давай поменяемся!
«О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря»
Новая глава во вселенной одного из самых популярных исекай-проектов последних лет получила локализованный трейлер. Действие разворачивается после событий третьего сезона сериала
. Фильм расширяет мифологию вселенной, перенося действие в масштабный подводный мир Кайэн. Зрителей ждут новые персонажи, оригинальный сюжет, зрелищные экшен-сцены и фирменный баланс фэнтези, юмора и эмоциональной драматургии.
«О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря»
Смотреть онлайн
«О моём перерождении в слизь»
«Одербрух», 2 сезон
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал трейлер второго сезона немецкой детективной драмы. Продолжение шоу всё больше углубляется в мистику: главная героиня Мегги оказывается… потомком вампиров. Теперь она ищет не просто преступников, а страшных монстров, которые с ней одной крови. Действие переносится с немецко-польской границы в пустынную Испанию.
«Одербрух». 2 сезон. Тизер
Смотреть онлайн
«Одербрух»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«На цепи»
19 марта кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в прокат психологический триллер Яна Комаса
. В главной роли — звезда сериала «Переходный возраст
» Стивен Грэм
. После очередного загула молодой хулиган Томми приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника.
«На цепи»
Смотреть онлайн
«Тело Христово» Яна Комаса
«Холостяк в Италии»
Кинокомпания «Арна Медиа» анонсировала прокат итальянской романтической комедии. Звезда хита «Правила съёма: Метод Хитча
» Кевин Джеймс
переживает разрыв у алтаря, отправляясь в одиночный медовый месяц по солнечной Италии, полной юмора, завораживающей красоты и новых чувств. Съёмки фильма прошли в живописных локациях Тосканы и Рима.
«Холостяк в Италии»
Смотреть онлайн
«Взвести курки» с Кевином Джеймсом
«Проклятый рыцарь»
Мистический исторический экшн со звёздами «Игры престолов» Софи Тёрнер
и Китом Харингтоном
появится на больших экранах 23 апреля. События фильма разворачиваются во времена Войны Алой и Белой розы. Главная героиня Анна живёт в сельской глуши под гнётом властной свекрови Морвен, ожидая возвращения мужа. Их уединённую жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны. Вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря.
«Проклятый рыцарь». Трейлер №2
Читать
«Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года
«Красная маска. Настольная книга супергероя»
2 апреля компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат анимационное супергеройское приключение для всей семьи. Лиза находит в библиотеке «Настольную книгу супергероя», в которой заключены советы, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться и помогает людям в беде, получив прозвище Красная маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму.
«Красная маска. Настольная книга супергероя»
Смотреть онлайн
«Леди Баг и Супер-Кот»
обсуждение >>