Джеки Чан, звёзды «Игры престолов» и экранизация Анны Джейн: главные трейлеры за неделю

22 февраля
2026 год

22 февраля 2026
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«На льду»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером остросюжетной драмы, которая выйдет 6 марта. Сериал расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра. Главные роли в сериале исполнили Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова и Пётр Фёдоров. Режиссёром 9-серийного проекта выступил Максим КулагинПо-мужски»).

«На льду»

Читать «По-мужски»: Внутри Лапенко

«Твоё сердце будет разбито»
Компания «Атмосфера кино» представила трейлер первой экранизации романа Анны Джейн. Отношения старшеклассницы Полины (Вероника Журавлёва) и бунтаря Барса (Даниэль Вегас) начинаются с игры: он притворился её защитником, она — его девушкой. Но когда чувства становятся настоящими, им приходится бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе.

«Твоё сердце будет разбито»

Читать Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года

«Северная станция»
2 апреля кинопрокатная компания К24 выпускает на экраны полнометражный дебют режиссёра Сергея Овечко. Это история о проживании психологической травмы с Дарьей Алыповой и Максимом Севриновским в главных ролях. По сюжету студентка биофака Света проходит практику на станции «Северная», где у неё завязывается роман с преподавателем Рудиным. Спустя 10 лет девушке предлагают присоединиться к обвинениями в харрасменте со стороны Рудина.

«Северная станция»

Читать «Новое движение»-2025: После нас — тишина

«К себе нежно»
Жизнеутверждающая комедия о знакомстве с собой по одноимённой книге Ольги Примаченко выйдет в прокат уже 5 марта. Режиссёром киноадаптации выступает Иван КитаевБывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич. В главной роли — Карина Разумовская, её экранным мужем стал Артём Ткаченко. Книга Ольга Примаченко входит в топ-5 бестселлеров среди нон-фикшн-изданий: суммарный тираж — бумажных, аудио- и электронных версий — превысил 3 миллиона экземпляров.

«К себе нежно»

Смотреть онлайн «Бывшие»

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Два, три, призрак, приди!»
В сети появился трейлер корейского мистического хоррора о рискованной игре со сверхъестественным, где цена ошибки — жизнь. Компания студентов собирается в заброшке, чтобы провести ритуал вызова духа. Неожиданно в одну из девушек вселяется что-то потустороннее, и компания оказывается запертой в комнате вместе с неуправляемым демоном, начавшим жестокую игру.

«Два, три, призрак, приди!»

Читать «Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

«Охота за тенью»
Криминальный экшн-триллер с Джеки Чаном в главной роли обзавёлся русскоязычным трейлером. В центре сюжета — тайная оперативная группа, которая вступает в интеллектуальное и физическое противостояние с участниками опасной бандой. Зрителей ждет напряжённая игра в кошки-мышки, где психологическая дуэль сочетается с жёстким экшеном.

«Охота за тенью». Трейлер №2

Читать Новый «Скалолаз», сиквел «Жестокой ночи» с Дэвидом Харбором, «Как ограбить банк» Дэвида Литча и другие боевики 2026 года

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

«Чёрное солнце-2»
Онлайн-кинотеатр «КИОН» сообщил о премьере второго сезона детективного сериала. Главные роли в проекте по-прежнему исполняют Юрий Чурсин и Максим Стоянов, а также в сериале вновь сыграют Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова. Эксклюзивная премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 марта, а позднее — в эфире телеканала НТВ.

«Чёрное солнце-2»

Читать «Черное солнце»: Все дороги ведут в лес

«Отмороженные-2»
Онлайн-кинотеатр Wink показал трейлер второго сезона многосерийной криминальной комедии. События продолжения развернутся спустя три года: Фил (Влад Коноплёв) и Нейман (Даниил Спиваковский) оказываются размороженными и пускаются в бега. Филу предстоит разобраться с депутатом Нулём (Ян Цапник), вернуть друзьям прежнюю жизнь, спасти любимую и обрести семью.

«Отмороженные-2»

Смотреть онлайн «Отмороженные»

«Новая тёща»
Вышел основной трейлер продолжения семейного кинохита. Герой Гарика Харламова — Виктор Суслов — снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тёщи, с её единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.

«Новая тёща». Трейлер №2

Читать «Тёща»: Давай поменяемся!

«О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря»
Новая глава во вселенной одного из самых популярных исекай-проектов последних лет получила локализованный трейлер. Действие разворачивается после событий третьего сезона сериала. Фильм расширяет мифологию вселенной, перенося действие в масштабный подводный мир Кайэн. Зрителей ждут новые персонажи, оригинальный сюжет, зрелищные экшен-сцены и фирменный баланс фэнтези, юмора и эмоциональной драматургии.

«О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря»

Смотреть онлайн «О моём перерождении в слизь»

«Одербрух», 2 сезон
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал трейлер второго сезона немецкой детективной драмы. Продолжение шоу всё больше углубляется в мистику: главная героиня Мегги оказывается… потомком вампиров. Теперь она ищет не просто преступников, а страшных монстров, которые с ней одной крови. Действие переносится с немецко-польской границы в пустынную Испанию.

«Одербрух». 2 сезон. Тизер

Смотреть онлайн «Одербрух»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«На цепи»
19 марта кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в прокат психологический триллер Яна Комаса. В главной роли — звезда сериала «Переходный возраст» Стивен Грэм. После очередного загула молодой хулиган Томми приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника.

«На цепи»

Смотреть онлайн «Тело Христово» Яна Комаса

«Холостяк в Италии»
Кинокомпания «Арна Медиа» анонсировала прокат итальянской романтической комедии. Звезда хита «Правила съёма: Метод Хитча» Кевин Джеймс переживает разрыв у алтаря, отправляясь в одиночный медовый месяц по солнечной Италии, полной юмора, завораживающей красоты и новых чувств. Съёмки фильма прошли в живописных локациях Тосканы и Рима.

«Холостяк в Италии»

Смотреть онлайн «Взвести курки» с Кевином Джеймсом

«Проклятый рыцарь»
Мистический исторический экшн со звёздами «Игры престолов» Софи Тёрнер и Китом Харингтоном появится на больших экранах 23 апреля. События фильма разворачиваются во времена Войны Алой и Белой розы. Главная героиня Анна живёт в сельской глуши под гнётом властной свекрови Морвен, ожидая возвращения мужа. Их уединённую жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны. Вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря.

«Проклятый рыцарь». Трейлер №2

Читать «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года

«Красная маска. Настольная книга супергероя»
2 апреля компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат анимационное супергеройское приключение для всей семьи. Лиза находит в библиотеке «Настольную книгу супергероя», в которой заключены советы, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться и помогает людям в беде, получив прозвище Красная маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму.

«Красная маска. Настольная книга супергероя»

Смотреть онлайн «Леди Баг и Супер-Кот»
№ 1
Sveta_21Ermolova   22.02.2026 - 19:15
Давно ждала премьеры «К себе нежно» с Разумовской, наконец-то пришло время. читать далее>>
