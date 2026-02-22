Кино-Театр.Ру
«Наш спецназ» расстанется с Калининградом в День защитника Отечества

22 февраля
2026 год

22 февраля 2026
В День защитника Отечества Пятый канал покажет еще четыре специальные серии «Нашего спецназа», съемки которых проходили в Калининградской области. Финал калининградской миссии петербургского СОБРа зрители увидят 23 февраля в 19:50, уточняет пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету после серии успешно раскрытых преступлений на Балтийском побережье «Трефы» получают приказ задержаться в Калининграде и помочь местным силовикам подготовить новых бойцов для местного СОБРа. «В преддверии экспедиции перед нами стояла непростая задача. С одной стороны, она кажется тривиальной: показать красоты и достопримечательности самого западного региона страны. Но сложность в том, что они не сконцентрированы в одной точке, а разбросаны по всей области: Светлогорск, Балтийск, Зеленоградск, Калининград, Янтарный. И все эти локации нужно было органично вписать в сценарий. Нам хотелось, чтобы зритель не просто увидел открыточные виды, а почувствовал атмосферу Янтарного края. Получилось или нет – судить поклонникам "Нашего спецназа". Но, мне кажется, мы справились», — говорит режиссер Семён Копылов.

Лиза Пряникова просит мужа навестить свою дальнюю родственницу Людмилу Петровну. «Туча» и «Отец» отправляются к ней с визитом, но находят женщину мертвой в собственном особняке. После вскрытия выясняется, что погибшую систематически травили крысиным ядом. Подозрение падает на внучатого племянника Аркадия: последнее время он жил с теткой, а перед трагедией имитировал свой отъезд из города. Легенда о некой фройляйн Эльзе, любовнице немецкого генерала, и ее сокровищах, спрятанных еще в годы войны, приводит в Калининград черных копателей. Банда под видом краеведов методично обыскивает дом за домом и выходит на особняк Людмилы Петровны. Лиза Пряникова, которая неожиданно оказалась наследницей недвижимости тети, становится для преступников помехой. Зрителей также ожидают освобождение сына крупного бизнесмена, схватка с торговцами оружием и встреча с призраком.
№ 1
Тульский парень   22.02.2026 - 15:10
23 февраля повеселят народ на славу. Не забываем про пивко. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Наш спецназНаш спецназ. Калининград

«Наш спецназ» расстанется с Калининградом в День защитника Отечества фотографии
«Наш спецназ» расстанется с Калининградом в День защитника Отечества фотографии
«Наш спецназ» расстанется с Калининградом в День защитника Отечества фотографии
«Наш спецназ» расстанется с Калининградом в День защитника Отечества фотографии
