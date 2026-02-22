Кино-Театр.Ру
Турецкая драма «Желтые буквы» удостоена «Золотого медведя» 76-го Берлинале

22 февраля
2026 год

22 февраля 2026
«Золотого медведя» 76-го Берлинского международного кинофестиваля жюри под председательством Вима Вендерса вручило турецкой социальной драме Илькера Чатака «Желтые буквы». С полным списком лауреатов можно ознакомитьося на сайте смотра.

фото: berlinale.de

Фильм Чатака повествует о Дерье и Азизе, известной творческой супружеской паре из Анкары, которые ведут счастливую жизнь со своей 13-летней дочерью Эзги – до тех пор, пока инцидент на премьере их новой пьесы не меняет все. В одночасье они становятся мишенью государства, теряют работу и дом, после чего переезжают в Стамбул, чтобы временно пожить у матери Азиза. Пока супруг зарабатывает на жизнь случайными заработками и придерживается своих убеждений, Дерья ищет способ обрести финансовую независимость. Между ними и дочерью все больше возникает отчуждение, пока они не вынуждены сделать выбор между своими ценностями и общим будущим семьи.

Гран-при жюри удостоено «Освобождение» Эмина Альпера. «Серебряного медведя» за режиссуру получил постановщик ленты «Всем нравится Билл Эванс» Грант Джи. Наградой за лучшую роль отмечена Сандра Хюллер, сыгравшая в «Розе». Картине Лэнса Хаммера «Королева в море» достались две статуэтки — приз жюри и «Серебряный медведь» за роли второго плана, исполненные Анной Калдер-Маршалл и Томом Кортни. За сценарий наградили автора ленты «Нина Роза» Женевьев Дюлюде-Де Селе, а за художественный вклад — фильм Анны Фитч и Банкера Уайта «Йо: Любовь — мятежная птица». Мишель Йео вручили почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство.
обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   22.02.2026 - 14:54
О Берлинале можно было побольше статей выпустить с фотоотчетами. Лучше чем писать про бесконечные мелодрамы домашки и других .... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Берлинский кинофестиваль
персоны
Эмин АльперВим ВендерсМишель ЙеоАнна Калдер-МаршаллТом КортниСандра Хюллер
фильмы
Всем нравится Билл ЭвансЖёлтые буквыЙо: Любовь — мятежная птицаКоролева в мореНина РозаОсвобождениеРоза

анонс

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.

День рождения >>

Ольга Будина
Аскар Ильясов
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Игорь Письменный
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Томас Джейн
Джульетта Мазина
Кайл МакЛахлен
Миу-Миу
Дебора Фалабелла
Мико Хьюз
все родившиеся 22 февраля >>

