Турецкая драма «Желтые буквы» удостоена «Золотого медведя» 76-го Берлинале

«Золотого медведя» 76-го Берлинского международного кинофестиваля жюри под председательством Вима Вендерса
вручило турецкой социальной драме Илькера Чатака «Желтые буквы
». С полным списком лауреатов можно ознакомитьося на сайте
смотра.
Фильм Чатака повествует о Дерье и Азизе, известной творческой супружеской паре из Анкары, которые ведут счастливую жизнь со своей 13-летней дочерью Эзги – до тех пор, пока инцидент на премьере их новой пьесы не меняет все. В одночасье они становятся мишенью государства, теряют работу и дом, после чего переезжают в Стамбул, чтобы временно пожить у матери Азиза. Пока супруг зарабатывает на жизнь случайными заработками и придерживается своих убеждений, Дерья ищет способ обрести финансовую независимость. Между ними и дочерью все больше возникает отчуждение, пока они не вынуждены сделать выбор между своими ценностями и общим будущим семьи.
Гран-при жюри удостоено «Освобождение
» Эмина Альпера
. «Серебряного медведя» за режиссуру получил постановщик ленты «Всем нравится Билл Эванс
» Грант Джи. Наградой за лучшую роль отмечена Сандра Хюллер
, сыгравшая в «Розе
». Картине Лэнса Хаммера «Королева в море
» достались две статуэтки — приз жюри и «Серебряный медведь» за роли второго плана, исполненные Анной Калдер-Маршалл
и Томом Кортни
. За сценарий наградили автора ленты «Нина Роза
» Женевьев Дюлюде-Де Селе, а за художественный вклад — фильм Анны Фитч и Банкера Уайта «Йо: Любовь — мятежная птица
». Мишель Йео
вручили почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство.
