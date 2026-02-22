START поделился итогами 2025 года

Онлайн-кинотеатр START поделился результатами 2025 года. Согласно пресс-службе сервиса, дистрибуция партнерской подписки на других площадках может привлечь на рынок до 40 млрд рублей выручки дополнительно по итогам 2027-го.
В начале 2025-го запустилась партнерская подписка START на других стримингах, одновременно с отказом онлайн-кинотеатра от лицензирования сериалов собственного производства. Сейчас она представлена во всех российских онлайн-сервисах (Кинопоиск, Иви, Okko, Wink, Premier, KION) в виде «кинотеатра в кинотеатре» – через технологическую интеграцию с партнерами. На стороне START остаются отбор, программирование, маркетинг контента и технологическая интеграция, а на стороне партнерских платформ взаимодействие с пользователем и допродажа ему подписки с отборным контентом. Данная инициатива включает большинство фильмов и сериалов START, базовую библиотеку онлайн-кинотеатра и хиты других платформ. Благодаря этому решению совокупное количество платных подписчиков START за прошедший год выросло в 2,7 раза, достигнув девяти миллионов. Выручка составила 11,5 млрд рублей, а рост — 68 %.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По словам генерального директора онлайн-кинотеатра START Ильи Алексеева, «создание партнерской подписки с отборным контентом стало ответом на новый этап развития рынка. Сегодня большинство игроков все более избирательно подходят к закупкам и производству originals, оптимизируя инвестиции на фоне замедления темпов роста индустрии. В этих условиях рынку требуются новые драйверы выручки и более гибкие модели монетизации. Поэтому вместо продажи отдельных тайтлов мы сделали ставку на развитие партнерской подписки — технологическую интеграцию нашего контента в другие платформы. Уже спустя год мы видим, что это решение позволило компенсировать доходы от лицензирования и привлечь новых платящих подписчиков START. Более того, такая модель помогает партнерам усиливать ценность их предложения и положительно влияет на показатели ARPU и lifetime, формируя дополнительную выручку для всего рынка онлайн-кинотеатров».
При этом START сохраняет за собой статус стартовой площадки для самых ожидаемых и громких премьер – платформа продолжит привлекать подписчиков за счет премьерного окна и событийного маркетинга оригинальных сериалов, а далее открывать контент для подписчиков START в других онлайн-кинотеатрах.
обсуждение >>