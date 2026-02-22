START поделился итогами 2025 года



фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Онлайн-кинотеатр START поделился результатами 2025 года. Согласно пресс-службе сервиса, дистрибуция партнерской подписки на других площадках может привлечь на рынок до 40 млрд рублей выручки дополнительно по итогам 2027-го.В начале 2025-го запустилась партнерская подписка START на других стримингах, одновременно с отказом онлайн-кинотеатра от лицензирования сериалов собственного производства. Сейчас она представлена во всех российских онлайн-сервисах (Кинопоиск, Иви, Okko, Wink, Premier, KION) в виде «кинотеатра в кинотеатре» – через технологическую интеграцию с партнерами. На стороне START остаются отбор, программирование, маркетинг контента и технологическая интеграция, а на стороне партнерских платформ взаимодействие с пользователем и допродажа ему подписки с отборным контентом. Данная инициатива включает большинство фильмов и сериалов START, базовую библиотеку онлайн-кинотеатра и хиты других платформ. Благодаря этому решению совокупное количество платных подписчиков START за прошедший год выросло в 2,7 раза, достигнув девяти миллионов. Выручка составила 11,5 млрд рублей, а рост — 68 %.По словам генерального директора онлайн-кинотеатра START Ильи Алексеева,При этом START сохраняет за собой статус стартовой площадки для самых ожидаемых и громких премьер – платформа продолжит привлекать подписчиков за счет премьерного окна и событийного маркетинга оригинальных сериалов, а далее открывать контент для подписчиков START в других онлайн-кинотеатрах.