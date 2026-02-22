Мелодрама «Без права на любовь» откроет на «Dомашнем» линейку премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви»

По сюжету две молодые женщины Катя и Ира одновременно поступают в роддом, но Ира умирает при родах, а Катя теряет ребенка. Павел Кузнецов, муж Иры, приглашает Катю стать кормилицей его новорожденной дочки, и для нее это становится спасением. Она привязывается к ребенку и Павлу, который помогает Екатерине пережить горе потери. Павлу тоже понравилась нежная и обаятельная девушка. Андрей, гражданский муж Кати, узнав, что их ребенок умер, а она теперь живет в доме влиятельного чиновника, решает использовать ее в корыстных целях. Вместе со своей любовницей он шантажирует Павла с помощью информации о Катином темном прошлом, о котором она предпочла бы забыть. Павел рискует попасть в центр скандала, но Катя прикладывает все силы, чтобы помочь любимому.
Неделю премьер продолжит 24 февраля «Виновница» с Кристиной Айвазовской и Антоном Борисевичем про хирурга Марину Романову, которую новый главврач обвиняет в фатальной врачебной ошибке, что приводит к судимости и работе сиделкой безнадежного пациента, чью жизнь она якобы разрушила. 25 февраля телезрительницам представят «Стокгольмский синдром» с Викторией Бычковой, Валерием Лаппо и Александррм Коневым. Это история успешного адвоката и счастливой невесты Анастасии, похищенной незнакомцем по имени Захар. На следующий день состоится показ мини-сериала «Авария на дороге счастья» с Евгенией Глотовой и Ильей Денискиным. Главная героиня — пианистка Марина — волонтерит в больнице, где лечится ее мать. После выступления ее сбивает машина, за рулем которой — дочь прокурора Вера, рядом — ее жених Алексей. Марина получает тяжелую травму, но дело заминают. Неожиданную помощь девушке предлагает Алексей.
Завершится премьерная неделя 27 февраля «Неразлучниками», в которых главные роли исполнили Светлана Сопига, Игорь Чернявый и Григорий Некрасов. По сюжету после гибели родителей в автокатастрофе двенадцатилетняя Тамара переезжает и попадает на воспитание к холодной бабушке. Ее единственной опорой становится сосед Илья, дружба с которым через десять лет перерастает в любовь. Пара планирует открыть мастерскую, но богатый москвич Макар, влюбившийся в Тамару, подставляет Илью и отправляет его в тюрьму.
Тамара, поверившая в ложь Макара, выходит за него замуж, но вскоре обо всем узнает и начинает процесс пересмотра дела Ильи. Пройдя через трудности, пара воссоединяется, но Макар не дает им покоя.
