Мелодрама «Без права на любовь» откроет на «Dомашнем» линейку премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви»

22 февраля
2026 год

22 февраля 2026
Четырехсерийная мелодрама Петра Смирнова «Без права на любовь» с Александрой Бурьяновой, Максимом Радугиным и Алексеем Вакуловым 23 февраля в 19:00 откроет линейку премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви» на «Dомашнем». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету две молодые женщины Катя и Ира одновременно поступают в роддом, но Ира умирает при родах, а Катя теряет ребенка. Павел Кузнецов, муж Иры, приглашает Катю стать кормилицей его новорожденной дочки, и для нее это становится спасением. Она привязывается к ребенку и Павлу, который помогает Екатерине пережить горе потери. Павлу тоже понравилась нежная и обаятельная девушка. Андрей, гражданский муж Кати, узнав, что их ребенок умер, а она теперь живет в доме влиятельного чиновника, решает использовать ее в корыстных целях. Вместе со своей любовницей он шантажирует Павла с помощью информации о Катином темном прошлом, о котором она предпочла бы забыть. Павел рискует попасть в центр скандала, но Катя прикладывает все силы, чтобы помочь любимому.

Неделю премьер продолжит 24 февраля «Виновница» с Кристиной Айвазовской и Антоном Борисевичем про хирурга Марину Романову, которую новый главврач обвиняет в фатальной врачебной ошибке, что приводит к судимости и работе сиделкой безнадежного пациента, чью жизнь она якобы разрушила. 25 февраля телезрительницам представят «Стокгольмский синдром» с Викторией Бычковой, Валерием Лаппо и Александррм Коневым. Это история успешного адвоката и счастливой невесты Анастасии, похищенной незнакомцем по имени Захар. На следующий день состоится показ мини-сериала «Авария на дороге счастья» с Евгенией Глотовой и Ильей Денискиным. Главная героиня — пианистка Марина — волонтерит в больнице, где лечится ее мать. После выступления ее сбивает машина, за рулем которой — дочь прокурора Вера, рядом — ее жених Алексей. Марина получает тяжелую травму, но дело заминают. Неожиданную помощь девушке предлагает Алексей.

Завершится премьерная неделя 27 февраля «Неразлучниками», в которых главные роли исполнили Светлана Сопига, Игорь Чернявый и Григорий Некрасов. По сюжету после гибели родителей в автокатастрофе двенадцатилетняя Тамара переезжает и попадает на воспитание к холодной бабушке. Ее единственной опорой становится сосед Илья, дружба с которым через десять лет перерастает в любовь. Пара планирует открыть мастерскую, но богатый москвич Макар, влюбившийся в Тамару, подставляет Илью и отправляет его в тюрьму.
Тамара, поверившая в ложь Макара, выходит за него замуж, но вскоре обо всем узнает и начинает процесс пересмотра дела Ильи. Пройдя через трудности, пара воссоединяется, но Макар не дает им покоя.
№ 3
Киноманьяк   22.02.2026 - 19:12
Их целых сто будет?! читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   22.02.2026 - 17:53
Ох, ну конечно загнули - я честно сказать слабо представляю, если бы в жизни при родах умерла рожавшая, а я её муж тут же переключился на другую. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   22.02.2026 - 17:10
Архитекторы ё-моё . Фанаты линеек. Создали чудо, непотопляемый корабль любви. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Завершились съемки мелодрамы «Авария на дороге счастья»
Светлана Сопига и Игорь Чернявый стали «Неразлучниками»
Виктория Бычкова пострадала от «Стокгольмского синдрома»
Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница»
100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью»
Александра Бурьянова, Максим Радугин и Алексей Вакулов остались «Без права на любовь»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Кристина АйвазовскаяАнтон БорисевичАлександра БурьяноваВиктория БычковаАлексей ВакуловЕвгения ГлотоваИлья ДенискинАлександр КоневВалерий ЛаппоГригорий НекрасовМаксим РадугинПётр СмирновСветлана СопигаИгорь Чернявый
фильмы
Авария на дороге счастьяБез права на любовьВиновницаНеразлучникиСтокгольмский синдром

