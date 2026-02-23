Стартовали съемки второго сезона сериала «Эльбрус» с Иваном Оганесяном

Начались съемки продолжения сериала «Эльбрус» с Иваном Оганесяном в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба Пятого канала, где и состоится премьера проекта.
фото: пресс-служба Пятого канала
В центре сюжета, как и в первом сезоне, – семья спасателей: Виктор Костров, его дети Катя и Ваня и их домашний питомец Эльбрус. Премьерные серии продолжения обещают взрывной коктейль из личных драм, курортных тайн и запутанных убийств. В маленьком приморском городке, где, казалось бы, все на виду, преступления случаются с кинематографичной регулярностью. И если капитану полиции Лапшину помогают табельное оружие и Уголовный кодекс, то главное оружие отряда «Эльбрус» – острый нюх, безграничная преданность и удивительная способность пса оказываться в нужное время в нужном месте. Эльбрус, чья самостоятельность порой граничит с самодеятельностью, не только продолжит помогать в расследованиях, но и доставит семье Виктора много хлопот. В одном из эпизодов зрителей ждет трогательное и забавное событие: Эльбрус станет отцом большого собачьего семейства. А Виктору придется выбирать букет для женщины буквально под чутким руководством собаки.
В сериале появятся новые персонажи. Полковник Михаил Юрьевич Милоян – человек старой закалки. Он свято верит, что может побороть всю преступность в городе и сделать его самым тихим и образцовым местом на всем курортном побережье. Готов часами сидеть в засаде. Но до тех пор, пока не появятся более важные дела, либо к нему не приедут многочисленные гости или родственники с подарками. Яркая и активная Надежда – новый сотрудник кафе, прекрасно готовит выпечку, любит угощать посетителей оригинальными сладкими комплиментами от шефа. Разведенная женщина в какой-то момент осознала, что готова к новым отношениям, решила переехать, сменить обстановку и дать себе шанс встретить новую любовь. Так она оказалась в южном городке. Надежда сразу обращает внимание на Виктора и намерена завоевать его сердце любыми способами. У капитана Лапшина и Кати Костровой начнется роман. А Ваня, сын Кострова, попытается покорить блогера Лику, что приведет к множеству курьезных ситуаций.
обсуждение >>