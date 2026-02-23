Кино-Театр.Ру
Инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино» открыл прием заявок

23 февраля
2026 год

Новости кино >>
23 февраля 2026
Стартовал прием заявок на III Всероссийский кинофестиваль «Незримое кино», который состоится в Челябинске осенью 2026 года уже в третий раз. Это первый инклюзивный кинофестиваль Уральского федерального округа, который объединяет творцов с ограниченными возможностями здоровья и профессиональных кинематографистов, крупные киностудии и социальный бизнес. Ключевая тематика фестиваля — осмысление опыта людей с инвалидностью, вопросов доступности, инклюзии и социальной интеграции. Прием заявок продлится до 31 июля 2026 года на официальном сайте, сообщает пресс-служба смотра.

Инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино» открыл прием заявок
фото: пресс-служба смотра

Конкурсные работы принимаются в четырех номинациях: игровые, документальные, мультипликационные фильмы и телевизионные форматы (телепрограммы, репортажи, интервью, социальная реклама). Подать заявки на участие могут жители всех регионов России и стран ближнего зарубежья вне зависимости от возраста и опыта.

Впервые за историю фестиваля победителей ожидает расширенный призовой фонд. Обладатель гран-при получит 100 000 рублей от Группы компаний «Метиз» — российского разработчика и производителя комплектующих для протезов рук и ног. Лауреаты во всех номинациях будут награждены статуэтками, дипломами и памятными подарками. Отдельным призом для победителей станет трансляция лучших фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». В состав жюри войдут члены Союза кинематографистов РФ, представители крупных онлайн-кинотеатров, известные режиссеры, сценаристы, мультипликаторы, а также специалисты в сфере инклюзии.

«В прошлом году мы получили 428 заявок из 8 стран и 47 регионов России. Награды получили 60 кинематографистов — как профессионалы с большим опытом, так и начинающие авторы. Для нас важно не просто показывать работы крупных киностудий на тему инклюзии, но и открывать кинематографистам с инвалидностью путь в киноиндустрию. Профессионалы и новички соревнуются в разных категориях, поэтому шанс на победу есть у каждого. Более того, участие в фестивале было и остается бесплатным», — расказывает учредитель и программный директор фестиваля Александра Петрова.

Помимо кинопоказов и творческих встреч с авторами картин, гостей ждет масштабная деловая программа. Жители города смогут бесплатно посетить спектакли, мастер-классы, экскурсии, лекции и панельные дискуссии с ведущими специалистами в области кино и инклюзии. После чего стоится «эхо кинофестиваля» с показом фильмов-победителей в разных регионах страны. Вся конкурсная программа кинофестиваля будет адаптирована для зрителей с нарушениями зрения и слуха.
№ 1
Дмитрий А. Мишин   23.02.2026 - 15:08
В прошлом году 428 заявок из 8 стран ! серьёзно. И участие бесплатное, что важно. Отдельно радует, что все показы адаптируют для глухих и слепых зрителей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
