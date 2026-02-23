Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кинофестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения

23 февраля
2026 год

Новости кино >>
23 февраля 2026
Кинофестиваль «Литература и кино» пройдет с 23 по 28 июня 2026 года в столице Ленинградской области, в городе Гатчина, сообщает пресс-служба смотра.

Кинофестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Заявку на участие в смотре можно подать, заполнив форму на официальном сайте фестиваля. Прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 19 апреля. Решение о включении фильма в конкурсную программу принимает отборочная комиссия, которая заканчивает работу 30 апреля.

К участию в фестивале принимаются игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, а также игровые сериалы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы о жизни и творчестве писателей, поэтов, кинорежиссеров. В конкурсе могут принять участие кинокартины, созданных в течение 2025-2026 годов (по согласованию с организационным комитетом фестиваля в конкурсную программу могут быть приняты картины, созданные ранее).

Фестиваль традиционно станет пространством встреч кино и литературы, живого профессионального диалога и открытого разговора со зрителем. В программе — конкурсные показы игровых, документальных и анимационных фильмов, премьерные показы, творческие встречи с режиссерами и актерами, обсуждения, круглые столы и специальные события.

Директором фестиваля выступает режиссёр, продюсер Михаил Славский. Программный директор фестиваля – главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков. Президентом кинофестиваля выступает заслуженный деятель искусств, театральный и кинорежиссер, педагог Владимир Грамматиков. Фестиваль пройдет при поддержке Администрации Гатчинского муниципального района и Правительства Ленинградской области. Традиционно, все мероприятия пройдут на двух основных площадках города Гатчины: кинотеатр «Победа» и гатчинский городской дом культуры.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гран-при фестиваля «Литература и кино» удостоен фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков»
персоны
Владимир ГрамматиковМихаил Славский

анонс

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram