Кинофестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения

Кинофестиваль «Литература и кино» пройдет с 23 по 28 июня 2026 года в столице Ленинградской области, в городе Гатчина, сообщает пресс-служба смотра.
Заявку на участие в смотре можно подать, заполнив форму на официальном сайте фестиваля. Прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 19 апреля. Решение о включении фильма в конкурсную программу принимает отборочная комиссия, которая заканчивает работу 30 апреля.
К участию в фестивале принимаются игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, а также игровые сериалы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы о жизни и творчестве писателей, поэтов, кинорежиссеров. В конкурсе могут принять участие кинокартины, созданных в течение 2025-2026 годов (по согласованию с организационным комитетом фестиваля в конкурсную программу могут быть приняты картины, созданные ранее).
Фестиваль традиционно станет пространством встреч кино и литературы, живого профессионального диалога и открытого разговора со зрителем. В программе — конкурсные показы игровых, документальных и анимационных фильмов, премьерные показы, творческие встречи с режиссерами и актерами, обсуждения, круглые столы и специальные события.
Директором фестиваля выступает режиссёр, продюсер Михаил Славский. Программный директор фестиваля – главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков. Президентом кинофестиваля выступает заслуженный деятель искусств, театральный и кинорежиссер, педагог Владимир Грамматиков. Фестиваль пройдет при поддержке Администрации Гатчинского муниципального района и Правительства Ленинградской области. Традиционно, все мероприятия пройдут на двух основных площадках города Гатчины: кинотеатр «Победа» и гатчинский городской дом культуры.
