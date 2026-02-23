Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Кравченко возглавит партизанский отряд

23 февраля
2026 год

Новости кино >>
23 февраля 2026
Завершились съемки российско-белорусского кинопроекта «Батька Минай. Партизанская легенда». Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Игорь Угольников, а главную роль исполнил Алексей Кравченко, сообщает пресс-служба проекта.

Алексей Кравченко возглавит партизанский отряд
фото: пресс-служба проекта

Фильм снимали российская Студия «ВоенФильм» и Национальная киностудия «Беларусьфильм» при поддержке российского Фонда кино и Министерства культуры Республики Беларусь. В картине также играют Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова, Сергей Юревич, Сергей Савенков и другие.

Действие картины начинается в 1941 году. Партизанский отряд Батьки Миная (Алексей Кравченко) ведет непримиримую борьбу с немецко-фашистскими оккупантами на территории Белоруссии, разрушая коммуникации немецкого тыла, содействуя Красной Армии, организуя акции возмездия за геноцид населения. Батька Минай становится для оккупационных властей врагом №1 и фашисты берут в заложники его четверых детей. Неуловимый и отважный партизан готов на любой риск ради освобождения своей семьи, но у войны свои законы.

«Прошло 15 лет со времени работы на фильмом "Брестская крепость". Идея снять еще одну большую картину в Беларуси у нас была давно. Минай – Шмырев - это настоящая легенда партизанского движения во всем Советском Союзе. Меня потрясло не только то, что этот человек создал практически партизанскую армию, а то, что он стоял все время перед выбором – как поступить. Когда его детей взяли в заложники и расстреляли, когда нет сил сражаться, когда предают… Зритель должен прочувствовать личный выбор Батьки Миная в обстоятельствах, в которых ломались многие. Ощутить его боль, отчаяние – но и веру в Победу, стремление идти до конца. Задуматься о том, что стало для него опорой, что помогло ему шагнуть в вечность, не сломаться перед лицом предательства, пережить потерю близких, отстоять свою Родину. Вот ради поиска ответов на такие вопросы мы и снимаем кино. Нам удалось собрать уникальную команду. Я отношусь к этому щепетильно. Потому что помимо профессионализма, люди должны быть светлыми. Отношения должны быть теплыми, доверительными. Такое кино по-другому не сделать. Эта моя российско-белорусская группа — уже почти семья», — отмечает Игорь Угольников.

Съемки проходили на натурной площадке Беларусьфильма в Смолевичах и кинокомплексе Студии «ВоенФильм» в Медыни Калужской области.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Наш спецназ» >>
«Брестская крепость»
«Седьмая симфония». Трейлер №2
«Срочно в номер-2». Отрывок
«Седьмая симфония»
«Летучий отряд». ТВ-ролик

обсуждение >>
№ 1
Нильда Кунья   23.02.2026 - 19:07
Что бы Угольников ни сделал, получается сплошная «Оба-на!» читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Подольские курсанты»: Чтобы помнили
Смотреть онлайн: 140 фильмов о Великой отечественной войне и Победе
Владимир Котт: «Смех и слезы – это и есть наша эмоциональная российская скрепа»
Выпуск шоу «Деконструкция» о фильме «Брестская крепость» (2010)
персоны
Надежда БорисоваМихаил ГоревойАлексей КолганАлексей КравченкоСергей МаховиковСергей СавенковАндрей СипинИгорь УгольниковСергей Юревич
фильмы
Батька Минай. Партизанская легендаБрестская крепость

фотографии >>
Алексей Кравченко возглавит партизанский отряд фотографии
Алексей Кравченко возглавит партизанский отряд фотографии
Алексей Кравченко возглавит партизанский отряд фотографии
Алексей Кравченко возглавит партизанский отряд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?