Алексей Кравченко возглавит партизанский отряд

Действие картины начинается в 1941 году. Партизанский отряд Батьки Миная (Алексей Кравченко) ведет непримиримую борьбу с немецко-фашистскими оккупантами на территории Белоруссии, разрушая коммуникации немецкого тыла, содействуя Красной Армии, организуя акции возмездия за геноцид населения. Батька Минай становится для оккупационных властей врагом №1 и фашисты берут в заложники его четверых детей. Неуловимый и отважный партизан готов на любой риск ради освобождения своей семьи, но у войны свои законы.
«Прошло 15 лет со времени работы на фильмом "Брестская крепость". Идея снять еще одну большую картину в Беларуси у нас была давно. Минай – Шмырев - это настоящая легенда партизанского движения во всем Советском Союзе. Меня потрясло не только то, что этот человек создал практически партизанскую армию, а то, что он стоял все время перед выбором – как поступить. Когда его детей взяли в заложники и расстреляли, когда нет сил сражаться, когда предают… Зритель должен прочувствовать личный выбор Батьки Миная в обстоятельствах, в которых ломались многие. Ощутить его боль, отчаяние – но и веру в Победу, стремление идти до конца. Задуматься о том, что стало для него опорой, что помогло ему шагнуть в вечность, не сломаться перед лицом предательства, пережить потерю близких, отстоять свою Родину. Вот ради поиска ответов на такие вопросы мы и снимаем кино. Нам удалось собрать уникальную команду. Я отношусь к этому щепетильно. Потому что помимо профессионализма, люди должны быть светлыми. Отношения должны быть теплыми, доверительными. Такое кино по-другому не сделать. Эта моя российско-белорусская группа — уже почти семья», — отмечает Игорь Угольников.
Съемки проходили на натурной площадке Беларусьфильма в Смолевичах и кинокомплексе Студии «ВоенФильм» в Медыни Калужской области.
обсуждение >>