Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео)

24 февраля
2026 год

Новости кино >>
24 февраля 2026
Студия ufotable, известная по масштабному и визуально впечатляющему «Истребителю демонов», готовится к насыщенному этапу работы. В свежем проморолике компания обозначила планы на ближайшие годы и представила несколько крупных проектов. А вот дайджест минувшей недели.

Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео)

В числе заявленных проектов — «Ночь ведьм» (Mahoutsukai no Yoru), полнометражная экранизация одноименной визуальной новеллы, которую разработала и издала компания Type-Moon. Впервые о фильме заговорили почти пять лет назад, а теперь премьеру обещают в 2026-м. Больше подробностей ждем весной, а пока смотрим новый тизер.


Конец 1980-х, провинциальный город Мисаки. Аоко Аодзаки — одна из двух наследниц древнего рода современных магов. Несмотря на отсутствие интереса к колдовству, именно её неожиданно объявляют преемницей семейного искусства. Девушка начинает обучение у юной ведьмы Алисы Куондзи, живущей в уединенном особняке на холме. Аоко приходится совмещать изучение тайных дисциплин с обязанностями главы школьного совета. Появление в классе новичка Содзюро Сидзуки и напряженные отношения со старшей сестрой Токо постепенно обостряют ситуацию.

Среди ближайших планов:


Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео)

😈 Повтор всех сезонов «Истребителя демонов» на японском ТВ стартует 5 апреля.
😈 Machi Asobi vol. 30 — ежегодный аниме- и гейм-фестиваль в Токусиме. В программе — сценические выступления, косплей и тематический мерч. Детали юбилейного выпуска станут известны 9 марта.
😈 Ufotable Cafe TO GO (выездная версия фирменного кафе) охватит все 47 префектур Японии в 2026-м.
😈 30-летие франшизы Tales of — JRPG-серии Bandai Namco, для которой ufotable создает анимационные вставки. Подробности празднования станут известны 3 апреля.

Читать «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — красочный боевик и тонкая драма
Студия также напомнила о более долгосрочных инициативах:

😈 Продолжается работа над аниме-адаптацией популярной RPG Genshin Impact. Проект анонсировали в 2022 году, создание ведется вместе с издательским подразделением HoYoverse. Релиз ожидается не ранее 2027-го.
😈 Вторую часть кинотрилогии «Истребитель демонов: Бесконечный замок» также планируют выпустить в будущем году, пока без даты. Напомним, что первая — «Возвращение Акадзы» — поставила рекорд по сборам для полнометражного аниме, а также стала первым японским фильмом в мировом прокате, преодолевшим отметку ¥100 миллиардов (более $640 миллионов, свыше ₽60 миллиардов).
😈 Полнометражный «Танец мечей» (Katsugeki: Touken Ranbu) находится в производстве с 2017 года; процесс идет.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или адаптации визуальных новелл «Когда плачут чайки» и «Когда плачут цикады».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Очумелые ручки! «Гачиакута» — пирсинг, тату и граффити в подпольном Неверленде
Это всего лишь конец света: 10 аниме в постапокалиптических мирах
Аниме зимы 2026: «Магическая битва», «Фрирен», «Звездное дитя» и немного проката
История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Альтернативная история: аниме, которое позволяет иначе взглянуть на известные события (и не только)
Поиск по меткам
UfotableАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
фильмы
Геншин ИмпактИстребитель демонов: Бесконечная крепостьИстребитель демонов: Деревня кузнецовКлинок, рассекающий демонов

фотографии >>
Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео) фотографии
Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео) фотографии
Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео) фотографии
Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Елена Соловей
Лана Соул
Валентина Сперантова
Владислав Тирон
Максим Штраух
Барри Бостуик
Кристин Дэвис
Билли Зейн
Владислав Ковальский
Эммануэль Рива
Эмилио Ривера
Хелен Шейвер
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен