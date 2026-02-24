Создатели «Истребителя демонов» раскрыли амбициозные планы на будущее (есть видео)

Студия ufotable
, известная по масштабному и визуально впечатляющему «Истребителю демонов
», готовится к насыщенному этапу работы. В свежем проморолике
компания обозначила планы на ближайшие годы и представила несколько крупных проектов. А вот дайджест минувшей недели.
В числе заявленных проектов — «Ночь ведьм
» (Mahoutsukai no Yoru), полнометражная экранизация одноименной визуальной новеллы, которую разработала и издала компания Type-Moon
. Впервые о фильме заговорили почти пять лет назад, а теперь премьеру обещают в 2026-м. Больше подробностей ждем весной, а пока смотрим новый тизер.
Конец 1980-х, провинциальный город Мисаки. Аоко Аодзаки — одна из двух наследниц древнего рода современных магов. Несмотря на отсутствие интереса к колдовству, именно её неожиданно объявляют преемницей семейного искусства. Девушка начинает обучение у юной ведьмы Алисы Куондзи, живущей в уединенном особняке на холме. Аоко приходится совмещать изучение тайных дисциплин с обязанностями главы школьного совета. Появление в классе новичка Содзюро Сидзуки и напряженные отношения со старшей сестрой Токо постепенно обостряют ситуацию.
Среди ближайших планов:
😈 Повтор всех сезонов «Истребителя демонов
» на японском ТВ стартует 5 апреля.
😈 Machi Asobi vol. 30
— ежегодный аниме- и гейм-фестиваль в Токусиме. В программе — сценические выступления, косплей и тематический мерч. Детали юбилейного выпуска станут известны 9 марта.
😈 Ufotable Cafe TO GO
(выездная версия фирменного кафе) охватит все 47 префектур Японии в 2026-м.
😈 30-летие франшизы Tales of
— JRPG-серии Bandai Namco
, для которой ufotable создает анимационные вставки. Подробности празднования станут известны 3 апреля.
Студия также напомнила о более долгосрочных инициативах:
😈 Продолжается работа над аниме-адаптацией популярной RPG Genshin Impact
. Проект анонсировали
в 2022 году, создание ведется вместе с издательским подразделением HoYoverse
. Релиз ожидается не ранее 2027-го.
😈 Вторую часть кинотрилогии «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» также планируют выпустить в будущем году, пока без даты. Напомним, что первая — «Возвращение Акадзы
» — поставила рекорд по сборам для полнометражного аниме, а также стала первым японским фильмом в мировом прокате, преодолевшим отметку ¥100 миллиардов (более $640 миллионов, свыше ₽60 миллиардов).
😈 Полнометражный «Танец мечей
» (Katsugeki: Touken Ranbu) находится в производстве с 2017 года; процесс идет.
