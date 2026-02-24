Кино-Театр.Ру
В российских городах пройдут ретроспективные показы фильмов Аньес Варда и Франсуа Трюффо

24 февраля
2026 год

24 февраля 2026
В пяти российских городах пройдут ретроспективные показы поздних фильмов великих режиссеров французской новой волны Аньес Варда и Франсуа Трюффо. Сеансы состоятся два весенних уикенда подряд — с 6 по 8 и с 13 по 15 марта. Показы организует кинопрокатная компания VERETENO совместно с RWW FILM в рамках фестиваля Vereteno Screen.

В российских городах пройдут ретроспективные показы фильмов Аньес Варда и Франсуа Трюффо
фото: Vereteno Screen

Программа «После новой волны» впервые покажет на большом экране поздние фильмы мэтров, также выходящие за пределы движения новой волны. Каждый уикенд раскроет с исторической и художественной перспективы траекторию развития режиссерского почерка Варда и Трюффо в поздние годы творчества.

Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. Сеансы будут сопровождаться беседами и обсуждениями с киноведами и историками кино. По три фильма каждого режиссера образуют диалог противоположностей: мужское и женское, левый берег и правый берег, взгляд и чувство, общее и частное. Вместе они показывают, как кино может видеть людей, а не только события, и как оно оставляет след в одновременно и в памяти, и в сердце.

В рамках ретроспектив эксклюзивно покажут следующие фильмы Аньес Варда: «Сто и одна ночь Симона Синема» — самый синефильский фильм режиссера, фильм-признание в любви к кинематографу к его столетнему юбилею; «Без крыши, вне закона» — один из самых суровых и честных фильмов Аньес, в котором поднимается тема настоящей цены за свободу отдельно взятого человека; «Одна поет, другая нет» — одно из самых прямых и личных высказываний о феминизме и женском опыте.

Также в программе следующие фильмы Франсуа Трюффо: «Стреляйте в пианиста» — пародия на гангстерские фильмы с Шарлем Азнавуром в главной роли; «Соседка» — пронзительной силы драма о губительной силе страсти и чувств с Жераром Депардье и Фанни Ардан; «Последнее метро» — трогательная история о любви, искусстве и человеческих отношениях в оккупированном Париже с Катрин Денёв в главной роли.
персоны
Шарль АзнавурФанни АрданАньес ВардаКатрин ДенёвЖерар ДепардьеФрансуа Трюффо
фильмы
Без крыши, вне законаОдна поёт, другая — нетПоследнее метроСоседкаСто и одна ночь Симона СинемаСтреляйте в пианиста

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

что почитать?