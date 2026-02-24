В российских городах пройдут ретроспективные показы фильмов Аньес Варда и Франсуа Трюффо

В пяти российских городах пройдут ретроспективные показы поздних фильмов великих режиссеров французской новой волны Аньес Варда и Франсуа Трюффо. Сеансы состоятся два весенних уикенда подряд — с 6 по 8 и с 13 по 15 марта. Показы организует кинопрокатная компания VERETENO совместно с RWW FILM в рамках фестиваля Vereteno Screen.
фото: Vereteno Screen
Программа «После новой волны» впервые покажет на большом экране поздние фильмы мэтров, также выходящие за пределы движения новой волны. Каждый уикенд раскроет с исторической и художественной перспективы траекторию развития режиссерского почерка Варда и Трюффо в поздние годы творчества.
Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. Сеансы будут сопровождаться беседами и обсуждениями с киноведами и историками кино. По три фильма каждого режиссера образуют диалог противоположностей: мужское и женское, левый берег и правый берег, взгляд и чувство, общее и частное. Вместе они показывают, как кино может видеть людей, а не только события, и как оно оставляет след в одновременно и в памяти, и в сердце.
В рамках ретроспектив эксклюзивно покажут следующие фильмы Аньес Варда: «Сто и одна ночь Симона Синема» — самый синефильский фильм режиссера, фильм-признание в любви к кинематографу к его столетнему юбилею; «Без крыши, вне закона» — один из самых суровых и честных фильмов Аньес, в котором поднимается тема настоящей цены за свободу отдельно взятого человека; «Одна поет, другая нет» — одно из самых прямых и личных высказываний о феминизме и женском опыте.
