«Белый пароход» Инги Шепелёвой вышел онлайн

24 февраля
2026 год

24 февраля 2026
Мистическая драма «Белый пароход» вышла в цифровой прокат. Картина появилась в онлайн-кинотеатре Wink и в ближайшее время станет доступна на Кинопоиске, сообщает пресс-служба проекта. Полнометражный дебют Инги Шепелёвой, получивший широкое фестивальное признание и ставший первым углеродно-нейтральным фильмом в России, рассказывает историю любви якутской учительницы и приезжего директора музыкальной школы, в которой личная драма переплетается с вопросами культурной идентичности.

«Белый пароход» Инги Шепелёвой вышел онлайн
фото: пресс-служба проекта

Действие картины разворачивается в Якутии — среди суровых пейзажей, древних легенд и размеренного ритма жизни. В центре сюжета — хормейстер местной музыкальной школы и назначенный из Москвы директор. Их встреча становится столкновением двух миров и двух разных жизненных ритмов. Постепенно бытовой конфликт перерастает в тонкую, мистическую историю сближения, где реальность сосуществует с мифом, а чувства оказываются сильнее границ и различий. Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

«Мы снимали этот фильм с большой любовью и трепетом. Не боялись искать, экспериментировать с формой и интонацией, старались, чтобы каждая сцена была пропитана чувствами, чтобы кадр дышал и жила своей внутренней жизнью. Для меня было огромным счастьем — почти личным праздником — увидеть, как фильм вышел в прокат. Мы провели премьеры в разных городах, и зрители очень тепло приняли эту историю, делились своими эмоциями, благодарили. Это невероятно ценно. И сегодня для меня как для режиссёра снова праздничный день, потому что фильм смогут увидеть еще больше людей. Очень надеюсь, что каждый зритель найдет в этой истории что-то свое — будь то история любви, личная драма или ощущение соприкосновения с другим миром», — говорит режиссер Инга Шепелёва.

Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом, полностью реализовавшим принципы устойчивого кинопроизводства: от расчета и сокращения выбросов до их компенсации. Фильм прошёл насыщенный фестивальный путь и был отмечен рядом престижных наград. «Белый пароход» получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зелёный экран» и стал триумфатором IV Буддийского международного кинофестиваля. Фильм также участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора», Специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале и приз за лучший сценарий IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Кроме того, «Белый пароход» вошел в конкурсную программу итальянского фестиваля Ischia Film Festival и участвовал в XIX Международном фестивале кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского».

«Белый пароход» Инги Шепелёвой вышел онлайн
фото: пресс-служба проекта

Продюсерами «Белого парохода» являются основатель российской кинокомпании MIMESIS и сооснователь первого Российского независимого агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Сопродюсерами являются Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов. Производством кинокартины занимаются MIMESIS, Студия творческих инициатив «Открытие», «Сайдам Барыл» и Limitless.

«"Белый пароход" прошел большой фестивальный путь и получил ряд наград, что для нас очень важно и приятно. И мы благодарны Министерству культуры и фонду "Кинопрайм" за поддержку проекта. Но у таких фильмов всегда своя дорога к зрителю — более длинная, но более глубокая. И именно поэтому особенно важно, что эта картина выходит сразу на двух платформах — Wink и Кинопоиске. Онлайн дает авторскому кино новые возможности: расширяет аудиторию и позволяет найти своего зрителя в разных регионах страны. Чем больше у таких фильмов площадок для показа, тем сильнее и ярче становится вся индустрия», — добавляет продюсер фильма Жан Просянов.

В съёмках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актёры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Элла Соколова, исполнительница главной роль, раньше никогда не снималась в кино. В жизни она преподаёт в музыкальном колледже, что рифмуется с образом её героини Марты. Съёмки проходили в том же здании, где Элла работает уже более 20 лет. Исполнивший главную роль Александр Кошкидько – актёр театра в Санкт-Петербурге.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
Георгий Бессонов проведет зрителей по местам съемок легендарных фильмов Якутии
Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
Инга Шепелёва: «Нет личного без социального, нет настоящего без прошлого, нет счастья без драмы»
Небо знает, земля знает: репортаж со съемок фильма «Белый пароход» в Якутии
персоны
Степан БурнашевЯнна БурякДмитрий ДавыдовАлександр КошкидькоЖан ПросяновЭлла СоколоваИнга Шепелева
фильмы
Белый пароход

что почитать?