140 российских фильмов 2026 года
Не стало актрисы из фильма «А зори здесь тихие...» Ирины Шевчук

24 февраля
2026 год

24 февраля 2026
Не стало актрисы театра и кино, заслуженской артистки УССР, заслуженной артистки Российской Федерации, вице-президента кинофестиваля «Киношок» Ирины Шевчук. Ей было 74 года. Печальную новость сообщила дочь артистки, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. По ее словам, последние три года Ирина Борисовна тяжело болела.

фото: Personastars

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Семья Ирины переехала из Мурманска в Киев, когда ей было 11 лет. После школы, пройдя большой конкурс, она была отобрана в группу, отправленную из Киева на учебу во ВГИК в Москву. Во время учебы во ВГИКе Ирина Шевчук снялась в картинах «Приключения жёлтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие...». После завершения обучения она вернулась в Киев и стала актрисой киностудии имени Довженко.

Ирина Шевчук была членом Союза кинематографистов СССР и вице-президентом Гильдии актеров кино России. Среди самых известных ее работ — «Мраморный дом», «Белый Бим Чёрное ухо», «Сонька золотая ручка», «Другая семья», «Ангел-хранитель», «Абитуриентка» и многие другие.
обсуждение
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Скорбим

Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.

