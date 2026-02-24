Не стало актрисы из фильма «А зори здесь тихие...» Ирины Шевчук

Не стало актрисы театра и кино, заслуженской артистки УССР, заслуженной артистки Российской Федерации, вице-президента кинофестиваля «Киношок» Ирины Шевчук. Ей было 74 года. Печальную новость сообщила дочь артистки, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. По ее словам, последние три года Ирина Борисовна тяжело болела.
фото: Personastars
Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Семья Ирины переехала из Мурманска в Киев, когда ей было 11 лет. После школы, пройдя большой конкурс, она была отобрана в группу, отправленную из Киева на учебу во ВГИК в Москву. Во время учебы во ВГИКе Ирина Шевчук снялась в картинах «Приключения жёлтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие...». После завершения обучения она вернулась в Киев и стала актрисой киностудии имени Довженко.
