Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного»

Стартовали съемки шестого сезона сериала «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production по заказу ТНТ. Зрителей ждет новая глава в жизни города, который, кажется, видел уже все, но Полярный только начинает удивлять, добавляет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Парк «Царь горы» выходит на стабильную самоокупаемость, туристический поток растет, гостиницы забиты под завязку, жизнь идет своим чередом. Именно в этот момент судьба подкидывает Вите Мяснику (Михаил Пореченков) интересное предложение. Младший сын Вити, обычный северный пацан, демонстрирует высокий уровень музыкальной одаренности, и престижная школа «Сириус» в Сочи готова принять его хоть завтра. Перед Витей встает выбор, от которого зависит будущее его семьи: оставаться хозяином Полярного или ехать на юг ради сына. Семья пакует чемоданы. Город, парк и все обязательства Витя передает своему старшему сыну Максу (Олег Гаас). Сможет ли Макс взять на себя ответственность за Полярный, или порядок в городе будет наводить кто-то другой?
«Шестой сезон "Полярного" это новый взгляд на наш любимый хит. Впервые за историю проекта мы увидим Полярный другими глазами. Будем знакомиться с новоиспеченными героями, которые точно займут свое место в нашем сердце. Витя сделал шаг в сторону, пропуская вперед тех, кто готов взять на себя ответственность за город. Одно обещаем точно: дальше — только интереснее!», — рассказывает продюсер Елена Торчинская.
«С самой первой серии первого сезона нашего сериала герои всегда встают перед выбором: быть на стороне добра или зла. История показывает: важны не ошибки, а выбор, который ты делаешь сейчас. В "Полярном" живые люди с настоящей душой показывают зрителю, насколько важно подходить к любому вопросу с юмором и любовью. В новом сезоне впервые центральным персонажем станет не Витя Мясник, а Макс — новый герой предыдущего пятого сезона. Ему, как и остальным полюбившимся героям Полярного, предстоит разобраться с глобальной катастрофой, которая может повлиять на каждого жителя города. Будет еще больше юмористического экшена, неожиданных поворотов, и наши персонажи откроются для зрителя по-новому, с совершенно другой стороны. Уверен, мы сможем приятно удивить зрителя!», — говорит режиссер.
