Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного»

24 февраля
2026 год

Новости кино >>
24 февраля 2026
Стартовали съемки шестого сезона сериала «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production по заказу ТНТ. Зрителей ждет новая глава в жизни города, который, кажется, видел уже все, но Полярный только начинает удивлять, добавляет пресс-служба телеканала.

Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного»
фото: пресс-служба ТНТ

Парк «Царь горы» выходит на стабильную самоокупаемость, туристический поток растет, гостиницы забиты под завязку, жизнь идет своим чередом. Именно в этот момент судьба подкидывает Вите Мяснику (Михаил Пореченков) интересное предложение. Младший сын Вити, обычный северный пацан, демонстрирует высокий уровень музыкальной одаренности, и престижная школа «Сириус» в Сочи готова принять его хоть завтра. Перед Витей встает выбор, от которого зависит будущее его семьи: оставаться хозяином Полярного или ехать на юг ради сына. Семья пакует чемоданы. Город, парк и все обязательства Витя передает своему старшему сыну Максу (Олег Гаас). Сможет ли Макс взять на себя ответственность за Полярный, или порядок в городе будет наводить кто-то другой?

«Шестой сезон "Полярного" это новый взгляд на наш любимый хит. Впервые за историю проекта мы увидим Полярный другими глазами. Будем знакомиться с новоиспеченными героями, которые точно займут свое место в нашем сердце. Витя сделал шаг в сторону, пропуская вперед тех, кто готов взять на себя ответственность за город. Одно обещаем точно: дальше — только интереснее!», — рассказывает продюсер Елена Торчинская.

Новый сезон — новые правила, которые перевернут историю, но не съемочный процесс. Съемки по традиции пройдут в городе Кировск Мурманской области и на горнолыжных склонах Москвы. Помимо Михаила Пореченкова и Олега Гааса, к своим ролям в сериале вернутся Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин, Ян Цапник, Инга Оболдина и другие. Режиссером-постановщиком сериала выступил Авет Оганесян.

Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного»
фото: пресс-служба ТНТ

«С самой первой серии первого сезона нашего сериала герои всегда встают перед выбором: быть на стороне добра или зла. История показывает: важны не ошибки, а выбор, который ты делаешь сейчас. В "Полярном" живые люди с настоящей душой показывают зрителю, насколько важно подходить к любому вопросу с юмором и любовью. В новом сезоне впервые центральным персонажем станет не Витя Мясник, а Макс — новый герой предыдущего пятого сезона. Ему, как и остальным полюбившимся героям Полярного, предстоит разобраться с глобальной катастрофой, которая может повлиять на каждого жителя города. Будет еще больше юмористического экшена, неожиданных поворотов, и наши персонажи откроются для зрителя по-новому, с совершенно другой стороны. Уверен, мы сможем приятно удивить зрителя!», — говорит режиссер.
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «Полярный-5». ТВ-ролик >>
«Полярный-5». ТВ-ролик №2
«Полярный-4». ТВ-ролик №2
«Полярный-4». ТВ-ролик
«Полярный»
«Полярный-3»

обсуждение >>
№ 8
Андрей (Омск)   26.02.2026 - 15:45
Оставьте его там в поселке, на севере. Может закончатся Санта-Барбара.. читать далее>>
№ 7
Конрад Карлович   26.02.2026 - 13:11
Начали обсасывать тухлую кость. читать далее>>
№ 6
vikapikaa (Самара)   26.02.2026 - 11:39
Мда уж... Я думала, что 5 сезон будет последним, как думали и многие, а тут... здрасти приехали... читать далее>>
№ 5
LaFee   25.02.2026 - 17:29
Сериал мне нравится. Я первые 3 сезона пока просмотрела. Актеры отличные, атмосфера классная - топовый сериальчик. читать далее>>
№ 4
Екатерина Воронцова   25.02.2026 - 16:40
Я так мыслю, что Пореченкову уже Полярный надоел, потому и такой поворот сюжета... Эххх, лучше бы продолжение Купцов и детей сняли... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку»
Аркадий Водахов: «Мы выкрутили уровень эндорфинов в наших шоу на максимум»
Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного»
Это север, тут все друг другу помогают: как Полярный из сериала превратился в город-сад с родными людьми
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Олег ГаасМария КравченкоИнга ОболдинаАвет ОганесянИван ОхлобыстинМихаил ПореченковЕлена ТорчинскаяЯн ЦапникКатерина Шпица
фильмы
ПолярныйПолярный-4Полярный-5Полярный-6

фотографии >>
Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Мярт Аванди
Оксана Базилевич
Яков Волков
Евгений Жариков
Илья Ильин
Марина Кондратьева
Иван Мартынов
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Джеки Глисон
Марк Дакаскос
Маделин Кэрролл
Мирослава
Тереза Палмер
Бетти Хаттон
Джекки Шварц
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Соблазн
драма, мелодрама, триллер
США, Франция, 2001
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?