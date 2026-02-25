Кино-Театр.Ру
В начале весны выйдут новые сезоны «Приюта счастья» с Ингой Оболдиной и Александром Половцевым

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
На ТВЦ 4 и 5 марта зрители увидят новые серии детективной мелодрамы «Приют счастья». Главные роли в сериале исполнили Инга Оболдина, Александр Половцев, Сергей Баталов, Рината Тимербаева, Владимир Фисенко, Яков Тихомиров и Алексей Овсянников, а компанию им составили Эдуард Магеррамов, Дмитрий Гудочкин, Маргарита Левицкая-Филиппова, Дарья Белодед и другие актеры. В преддверии показа продолжения – 2 и 3 марта – на «ТВ Центре» состоится повтор двух первых сезонов, уточняет пресс-служба телеканала.

На этот раз городок Коромыслов обеспокоен пропажей пятнадцатилетней Лизы. Никто не может даже предположить, куда могла исчезнуть юная особа. Да и в «Приюте счастья» что ни день – то нападение на сотрудника. Жене Хомской (Тимербаева) приходится вести несколько дел одновременно, решая параллельно проблемы с мужем, который тоже внезапно исчез. А дальше – еще интереснее. Следователи Женя и Коля (Тихомиров) берутся раскрыть убийство молодого геймера Костика. Расследование приводит к неожиданным выводам: преступления связаны с миром компьютерных игр.

«Приюта счастья-4»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Как призналась Рината Тимербаева, благодаря сериалу она научилась уверенно сидеть в седле. «Специально ради "Приюта счастья" я брала несколько уроков верховой езды, ходила на занятия. Мне нужно было научиться находить контакт с лошадьми и даже успокаивать животных. Надо быть не только уверенной самой, но и всегда учитывать, что для лошадей это не обычная жизнь, а съемочная площадка: вокруг камеры, свет. И лошади все равно на это реагируют, несмотря на то, что они очень контактные и послушные. Моей задачей было, находясь в кадре вместе с лошадью, еще и делать так, чтобы она не чувствовала опасность. А еще благодаря этому проекту я не только научилась ездить верхом, но и отчасти осуществила свою мечту. В детстве я сама мечтала быть ветеринаром… Понимаю, что в реальной жизни я им уже никогда не стану, но благодаря своей профессии я могу его сыграть, прожить эту жизнь, показать свою любовь к животным на экране», — говорит актриса.

Особое удовольствие на съемках «Приюта счастья» Рината получила и от работы с партнерами. «Если до этих съемок с Ингой Оболдиной мы уже были знакомы: однажды пересекались на съемках пилота другого сериала – то с Александром Юрьевичем встретились впервые. Когда я его первый раз увидела на съемках этого проекта, то сразу подумала: "О, это артист из моего детства!". Нам было очень комфортно работать. Александр Юрьевич — очень опытный артист, у которого хочется бесконечно учиться. И на съемочной площадке он много и охотно делился с нами своим театральным и съемочным опытом. У него столько энергии, он буквально наполнял ею каждый кадр, в котором появлялся. Рядом с ним ты и сам "включаешься" и хочешь сыграть еще лучше», — рассказала Тимербаева о Половцеве, играющем роль ее отца, хозяина «Приюта счастья» Бориса Хомского.
«Приют счастья-3»
«Приют счастья-3»
«Приюта счастья-4»
«Приюта счастья-4»
