Мария Токмашева стала главным редактором портала Кино-Театр.Ру

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
Главным редактором ведущего портала о российском кино, сериалах и театре Кино-Театр.Ру назначена Мария Токмашева. На этом посту она сменила Жана Просянова, который продолжит работу на платформе, но уже в роли издателя и генерального директора, а также займется развитием собственных продюсерских проектов. Просянов возглавлял редакцию Кино-Театр.Ру с 2011 года. Кроме того, Кино-Театр.Ру обновил визуальную айдентику: портал представил новый логотип и обновленные элементы дизайна к своему 20-летию, которое проект отмечает в 2026 году.

Мария Токмашева стала главным редактором портала Кино-Театр.Ру

«Для меня большая честь после почти 10 лет работы на одном из самых важных и старейших сайтов о российском кино занять должность главного редактора. Спасибо большое Жану Просянову и всей команде нашего сайта за оказанное доверие. Политика и позиция Кино-Театр.Ру не изменится. Мы по-прежнему основной своей задачей видим отражение всех сторон отечественного кинематографа — это касается и полнометражных картин, и сериалов, и короткого метра, и любых иных форм, так или иначе фиксирующих текущее состояние и, надеюсь, развитие российского кино», — отмечает Мария Токмашева.

Новый главред портала работает в журналистике с 2007 года. Начинала в газете «Культура», была пресс-секретарем Комитета по культуре Государственной думы РФ. С 2012-го занимается киножурналистикой – работала в информационных агентствах РИА Новости, ТАСС, сотрудничала с изданиями «Независимая газета», «Ведомости», порталами «Профисинема», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кинопоиск», «Афиша Daily». На сайте Кино-Театр.Ру работает с 2017 года – была редактором новостной службы и директором по партнерским проектам. С 2023 года – член отборочной комиссии полнометражного конкурса фестиваля «Короче», с 2025-го – программный директор фестиваля сериалов «Пилот».

Мария Токмашева стала главным редактором портала Кино-Театр.Ру
фото: Жан Просянов

«Мария давно участвует в формировании редакционной политики и фактически уже выполняла значительную часть этих задач. Это профессионал высокого уровня и человек, глубоко понимающий индустрию. Я очень ценю ее и рад, что теперь она в полной мере будет отвечать за редакционную стратегию. А я сосредоточусь на развитии нашего сайта в новых направлениях — партнерстве с онлайн-кинотеатрами, росте аудитории и выручки, а также на развитии in-house PR в сфере кино и маркетингового направления, опираясь на многолетний опыт Кино-Театр.Ру в работе с профессиональным сообществом и зрителями», — указывает Жан Просянов.

Портал Кино-Театр.Ру был создан в 2006 году и за годы работы стал одной из ключевых профессиональных площадок отрасли. Портал ежедневно освещает премьеры, фестивали и главные события кино- и театральной жизни, публикует новости, рецензии на фильмы, сериалы и спектакли, а также аналитические материалы о состоянии и перспективах российского кинематографа. Кино-Театр.Ру формирует крупнейшую базу данных о российских актерах, режиссерах, операторах и других участниках съемочного процесса, а также о фильмах и спектаклях, и системно проводит исследования развитие отечественной индустрии. Проект входит в список социально значимых сайтов. Средняя ежемесячная посещаемость портала в 2025 году составила около 20 млн пользователей.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Жан Просянов

Мария Токмашева
Жан Просянов
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram