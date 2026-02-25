«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта

Семья Счастливых, которая живет почти 30 лет в квартире под номером 13, хранит в прошлом измену, потерю сына, подростковый конфликт детей, который с годами только обострился. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству.
По словам режиссера Ильи Силаева, сериал будет по-настоящему интересен разным поколениям зрителей: «В сериале "Время Счастливых" мы рассказываем историю одной семьи на фоне трех эпох нашей страны — таких непохожих и таких важных. Мы надеемся, что разные поколения будут узнавать в ней себя, собираться у экранов вместе, чтобы вспомнить, понять друг друга и, может быть, стать чуть счастливее».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатров START и Okko
Роль Ивана Счастливого исполнили два актера: Вадим Соснин предстанет перед зрителем в сюжетной линии 1985 года, а Тихон Жизневский — в образе Ивана 1999 и 2012 годов. «Мне хочется верить, что зритель увидит молодого, романтичного и горячего Ваню. Ваню, который верит в счастливое будущее коммунизма и в большую и счастливую семью, который всеми правдами и неправдами старается исправить тот пласт ошибок, который уже скопился, чтобы эта счастливая и большая семья была и процветала, — рассказал Вадим Соснин, после чего признался, что самым сложным для него стала роль отца большого семейства. — В реальной жизни у меня такой опыт отсутствует, а до съемок в сериале отсутствовал и в профессиональной сфере. Это восторг! Хотя дети на съемочной площадке — это хаос, помноженный на хаос. Тут не до улыбок на втором часу переработки, когда у нас с Женей Леоновой тихий и романтичный диалог, а на фоне — греческий хор из плачущих детей. Но это тоже бесценный опыт».
Тихон Жизневский увидел своего героя таким: «Изначально я воспринимал своего героя абсолютно положительным "котом Леопольдом", который хочет, чтобы члены его семьи "жили дружно". Но в этом "леопольдстве" — я открыл со временем — есть некоторая пассивность. Иван, являясь главой семьи, отцом семейства, просто говорит: "Все будет хорошо, мы же семья", бездействуя в поворотные моменты истории. За это я внутренне прозвал его тюфячком, неспособным на серьезные поступки. Вот такие открылись особенности моего героя».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатров START и Okko
Жену Ивана Счастливого, Марину, тоже сыграли сразу две актрисы — Ольга Лерман и Евгения Леонова. «"Время Счастливых" — это история про семью. И про то, как люди в этой семье любят, дружат, ненавидят, разочаровываются, вновь восхищаются и так далее. На примере одной семьи нам рассказывается обо всем мире, и, конечно, это история про нас вами», — говорит Лерман.
обсуждение >>