Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта

25 февраля
2026 год

Новости кино >>
25 февраля 2026
На платформах START и Okko 5 марта состоится премьера восьмисерийной драмы «Время Счастливых». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатров, главные роли в сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, исполнили Тихон Жизневский, Ольга Лерман, Евгения Леонова и Вадим Соснин.

«Время Счастливых»

Семья Счастливых, которая живет почти 30 лет в квартире под номером 13, хранит в прошлом измену, потерю сына, подростковый конфликт детей, который с годами только обострился. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству.

По словам режиссера Ильи Силаева, сериал будет по-настоящему интересен разным поколениям зрителей: «В сериале "Время Счастливых" мы рассказываем историю одной семьи на фоне трех эпох нашей страны — таких непохожих и таких важных. Мы надеемся, что разные поколения будут узнавать в ней себя, собираться у экранов вместе, чтобы вспомнить, понять друг друга и, может быть, стать чуть счастливее».

«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатров START и Okko

Роль Ивана Счастливого исполнили два актера: Вадим Соснин предстанет перед зрителем в сюжетной линии 1985 года, а Тихон Жизневский — в образе Ивана 1999 и 2012 годов. «Мне хочется верить, что зритель увидит молодого, романтичного и горячего Ваню. Ваню, который верит в счастливое будущее коммунизма и в большую и счастливую семью, который всеми правдами и неправдами старается исправить тот пласт ошибок, который уже скопился, чтобы эта счастливая и большая семья была и процветала, — рассказал Вадим Соснин, после чего признался, что самым сложным для него стала роль отца большого семейства. — В реальной жизни у меня такой опыт отсутствует, а до съемок в сериале отсутствовал и в профессиональной сфере. Это восторг! Хотя дети на съемочной площадке — это хаос, помноженный на хаос. Тут не до улыбок на втором часу переработки, когда у нас с Женей Леоновой тихий и романтичный диалог, а на фоне — греческий хор из плачущих детей. Но это тоже бесценный опыт».

Тихон Жизневский увидел своего героя таким: «Изначально я воспринимал своего героя абсолютно положительным "котом Леопольдом", который хочет, чтобы члены его семьи "жили дружно". Но в этом "леопольдстве" — я открыл со временем — есть некоторая пассивность. Иван, являясь главой семьи, отцом семейства, просто говорит: "Все будет хорошо, мы же семья", бездействуя в поворотные моменты истории. За это я внутренне прозвал его тюфячком, неспособным на серьезные поступки. Вот такие открылись особенности моего героя».

«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатров START и Okko

Жену Ивана Счастливого, Марину, тоже сыграли сразу две актрисы — Ольга Лерман и Евгения Леонова. «"Время Счастливых" — это история про семью. И про то, как люди в этой семье любят, дружат, ненавидят, разочаровываются, вновь восхищаются и так далее. На примере одной семьи нам рассказывается обо всем мире, и, конечно, это история про нас вами», — говорит Лерман.

В сериале также сыграли Софья Аржаных, Виктория Заболотная, Анна Завтур, Катерина Решнова, Сергей Новосад и другие актеры. Аржаных считает, что секрет семейного счастья кроется в том, чтобы «научиться слушать и слышать друг друга, прощать и принимать». А Новосад уверен, что «надо быть вместе, несмотря ни на что. Быть вместе вопреки».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Белка в космосе, мечты об Индии и Неделя высокой моды: главные трейлеры за неделю
«Время Счастливых» для Тихона Жизневского и Ольги Лерман наступит в марте
«Айда!», фильм про Колобка и Лев Зулькарнаев в роли клоуна: START анонсировал главные премьеры 2026 года
«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых»
Поиск по меткам
STARTОККО
персоны
Софья АржаныхТихон ЖизневскийВиктория ЗаболотнаяАнна ЗавтурЕвгения ЛеоноваОльга ЛерманСергей НовосадКатерина РешноваИлья СилаевВадим Соснин
фильмы
Время Счастливых

фотографии >>
«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта фотографии
«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта фотографии
«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта фотографии
«Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман стартует 5 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Аружан Джазильбекова
Иван Жвакин
Михаил Кузнецов
Максим Онищенко
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Кристьен Анхольт
Мануэль Гарсиа-Рульфо
Рашида Джонс
Теа Леони
Энсон Маунт
Джерран Хауэлл
Шон Эстин
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?