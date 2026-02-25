Объем ИИ в сериале «Красная Шамбала» превысит 70 минут

В Москве прошло торжественное открытие новых съемочных павильонов на Киностудии имени М. Горького. Во время экскурсии гендиректор ON Медиа Софья Митрофанова показала мэру Москвы Сергею Собянину, зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой, министру культуры РФ Ольге Любимовой и другим гостям процесс съемок сериала «Красная Шамбала», который создают кинокомпания «Мирфильм» и ON Медиа при поддержке ИРИ. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.
фото: пресс-служба медиахолдинга ON Медиа
Митрофанова отметила беспрецедентный объем использования искусственного интеллекта при создании визуального контента и масштаб арендуемых пространств для производства сериала. По словам главы медиахолдинга, «до сих пор в отечественной практике объем генерации изображений с помощью ИИ в кино не превышал пяти–семи минут. В нашем проекте генеративный контент составляет порядка 70 минут экранного времени. Это прорыв для российской киноиндустрии. Для нашего проекта арендовано сразу три павильона общей площадью почти 6000 квадратных метров и это крупнейший заказ в отрасли на данный момент».
Новый сериал покажет ретрофутуристическую Москву сразу в нескольких исторических эпохах – 1930-х, 1960-х, 1990-х и в наше время. Благодаря обновленной инфраструктуре Киностудии имени Горького на Валдайском проезде созданы условия для реализации современных и технически сложных проектов: на территории функционирует студийно-производственный комплекс мирового уровня, включающий десять высокотехнологичных павильонов и современную инфраструктуру для съемочных групп.
