Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина»

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
Владимир Бортко приступил в Ленинградской области к съемкам четырехсерийной масштабной историко-политической драмы «Сталин». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа», занимающейся производством мини-сериала совместно с онлайн-кинотеатром КИОН.

фото: пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа»

Роль Иосифа Виссарионовича Сталина исполнит Игорь Миркурбанов. Картина охватывает ключевые периоды правления Иосифа Сталина – от завершения Великой Отечественной войны до его смерти в 1953 году. «Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича такого было наговорено, что ого-го. Не скажу, что он был милый и добрый, ноэто был человек, который построил нашу страну и наследие которого мы до сих пор "доедаем". Хотим показать не хорошее или плохое, а правду. И мне еще очень радостно сегодня потому, что я работаю вместе с кинокомпанией "Триикс Медиа". Почему мне радостно? Потому что этот сценарий пятнадцать лет лежал без движения. И нашлись люди, которые его оценили и которые его стали делать. Спасибо, это очень важный поступок», — поделился Владимир Бортко перед началом съемок.

Режиссер также поблагодарил всех участвующих в проекте артистов и съемочную группу, отметив, что с того времени, как последний раз в качестве режиссера говорил слово «мотор», прошло ровно десять лет.

фото: пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа»

«Для нас большая честь работать с таким мастером с большой буквы, как Владимир Владимирович Бортко. И большая честь, что в нашем проекте снимаются актеры такого высокого уровня, которых мы знаем по многим серьезным работам. Большое спасибо нашим партнерам в лице онлайн-кинотеатра КИОН, который поддержал этот проект», — прокомментировал генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.

В мини-сериале также снимаются Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарёв, Александр Семчев, Семён Стругачёв, Николай Шрайбер, Карэн Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг и Анна Ковальчук. Съемки продлятся до середины лета текущего года, а пройдут они в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области и на Черноморском побережье.
№ 1
LaFee   25.02.2026 - 17:15
Круто, что Ботко взялся за такую непростую тему для сериала. Надеюсь, сериал будет объективным и покажет многогранность личности Сталина. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме»
Владимир Бортко снимет фильм о Донбассе
Кристина БабушкинаКарэн БадаловВладимир БорткоВиталий КищенкоАнна КовальчукИгорь МиркурбановЮлия РутбергАлександр СамойленкоАлександр СемчевСемён СтругачёвВиктор СухоруковПавел ЧинарёвНиколай ШрайберСергей Щеглов (II)Александр Яцко
Сталин

Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина» фотографии
Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина» фотографии
Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина» фотографии
Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина» фотографии
