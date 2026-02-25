Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина»

Владимир Бортко приступил в Ленинградской области к съемкам четырехсерийной масштабной историко-политической драмы «Сталин». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа», занимающейся производством мини-сериала совместно с онлайн-кинотеатром КИОН.
фото: пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа»
Роль Иосифа Виссарионовича Сталина исполнит Игорь Миркурбанов. Картина охватывает ключевые периоды правления Иосифа Сталина – от завершения Великой Отечественной войны до его смерти в 1953 году. «Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича такого было наговорено, что ого-го. Не скажу, что он был милый и добрый, ноэто был человек, который построил нашу страну и наследие которого мы до сих пор "доедаем". Хотим показать не хорошее или плохое, а правду. И мне еще очень радостно сегодня потому, что я работаю вместе с кинокомпанией "Триикс Медиа". Почему мне радостно? Потому что этот сценарий пятнадцать лет лежал без движения. И нашлись люди, которые его оценили и которые его стали делать. Спасибо, это очень важный поступок», — поделился Владимир Бортко перед началом съемок.
Режиссер также поблагодарил всех участвующих в проекте артистов и съемочную группу, отметив, что с того времени, как последний раз в качестве режиссера говорил слово «мотор», прошло ровно десять лет.
фото: пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа»
«Для нас большая честь работать с таким мастером с большой буквы, как Владимир Владимирович Бортко. И большая честь, что в нашем проекте снимаются актеры такого высокого уровня, которых мы знаем по многим серьезным работам. Большое спасибо нашим партнерам в лице онлайн-кинотеатра КИОН, который поддержал этот проект», — прокомментировал генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.
